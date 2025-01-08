Рейтинг@Mail.ru
Резиденция Камалы Харрис попала в зону лесного пожара в Лос-Анджелесе - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250108/v-zonu-lesnogo-pozhara-v-los-andzhelese-popala-rezidentsiya-kamaly-kharris-1143164243.html
Резиденция Камалы Харрис попала в зону лесного пожара в Лос-Анджелесе
Резиденция Камалы Харрис попала в зону лесного пожара в Лос-Анджелесе - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Резиденция Камалы Харрис попала в зону лесного пожара в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар – объявлена обязательная эвакуация. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу штата Калифорния. В зону... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T09:17
2025-01-08T09:38
камала харрис
пожар
лос-анджелес
происшествия
новости
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/08/1143164646_0:81:794:528_1920x0_80_0_0_61448b495dfa0ba5ed52b57136d10e9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар – объявлена обязательная эвакуация. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу штата Калифорния. В зону эвакуации попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис, сообщает телеканал NBC News.Лесной пожар начался на западе Лос-Анджелеса, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. По информации пожарной службы штата, обязательная эвакуация объявлена в районе Палисейдс, где расположен национальный парк – там проживают около 27 тысяч человек.В зону эвакуации попала резиденция Камалы Харрис.Уточняется, что сама Харрис в данный момент находится в Вашингтоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
лос-анджелес
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/08/1143164646_0:0:792:594_1920x0_80_0_0_77a1a54074c2a1f3b6a7b9182733b0c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камала харрис, пожар, лос-анджелес, происшествия, новости, в мире, сша
Резиденция Камалы Харрис попала в зону лесного пожара в Лос-Анджелесе

В зону лесного пожара в Лос-Анджелесе попала резиденция Камалы Харрис

09:17 08.01.2025 (обновлено: 09:38 08.01.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар – объявлена обязательная эвакуация. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу штата Калифорния. В зону эвакуации попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис, сообщает телеканал NBC News.
Лесной пожар начался на западе Лос-Анджелеса, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. По информации пожарной службы штата, обязательная эвакуация объявлена в районе Палисейдс, где расположен национальный парк – там проживают около 27 тысяч человек.
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПожар в Лос-Анджелесе
Пожар в Лос-Анджелесе
1 из 2
Пожар в Лос-Анджелесе
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПожар в Лос-Анджелесе
Пожар в Лос-Анджелесе
2 из 2
Пожар в Лос-Анджелесе
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
1 из 2
Пожар в Лос-Анджелесе
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
2 из 2
Пожар в Лос-Анджелесе
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
В зону эвакуации попала резиденция Камалы Харрис.

"Резиденция вице-президента Камалы Харрис в Лос-Анджелесе теперь находится в восточной части зоны эвакуации из-за пожара в Палисейдс", – говорится в сообщении телеканала NBC News.

Уточняется, что сама Харрис в данный момент находится в Вашингтоне.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Камала ХаррисПожарЛос-АнджелесПроисшествияНовостиВ миреСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:57Более 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Тибете
09:17Резиденция Камалы Харрис попала в зону лесного пожара в Лос-Анджелесе
08:48От Пушкина до Аватара: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер года
08:06Сколько мечетей построили в Крыму за год
07:2132 беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем и семью регионами России
07:00Массированный удар ВСУ по Саратову и Энгельсу – что известно
00:01Привет со Средиземного моря: в среду в Крыму потеплеет до 16 градусов
00:00Какой сегодня праздник: 8 января
22:58Часть Симферополя до четверга осталась без воды
22:08В Крыму мазут обнаружили на семи новых участках
21:57Землетрясение в Тибете и спасение птиц в Крыму: главное за день
21:339-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет"
21:20F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУ
21:03Не должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
20:19Змеелента: наши любимые экранные гады
19:57Греб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке
19:39Годовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве
19:18В Севастополе выявили два новых очага загрязнения мазутом
19:14Как очищают побережье Севастополя от мазута – видео
19:00Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам
Лента новостейМолния