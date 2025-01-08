https://crimea.ria.ru/20250108/v-zonu-lesnogo-pozhara-v-los-andzhelese-popala-rezidentsiya-kamaly-kharris-1143164243.html

Резиденция Камалы Харрис попала в зону лесного пожара в Лос-Анджелесе

Резиденция Камалы Харрис попала в зону лесного пожара в Лос-Анджелесе - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Резиденция Камалы Харрис попала в зону лесного пожара в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар – объявлена обязательная эвакуация. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу штата Калифорния. В зону... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T09:17

2025-01-08T09:17

2025-01-08T09:38

камала харрис

пожар

лос-анджелес

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар – объявлена обязательная эвакуация. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу штата Калифорния. В зону эвакуации попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис, сообщает телеканал NBC News.Лесной пожар начался на западе Лос-Анджелеса, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. По информации пожарной службы штата, обязательная эвакуация объявлена в районе Палисейдс, где расположен национальный парк – там проживают около 27 тысяч человек.В зону эвакуации попала резиденция Камалы Харрис.Уточняется, что сама Харрис в данный момент находится в Вашингтоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, пожар, лос-анджелес, происшествия, новости, в мире, сша