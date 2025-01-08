Резиденция Камалы Харрис попала в зону лесного пожара в Лос-Анджелесе
В зону лесного пожара в Лос-Анджелесе попала резиденция Камалы Харрис
09:17 08.01.2025 (обновлено: 09:38 08.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар – объявлена обязательная эвакуация. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу штата Калифорния. В зону эвакуации попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис, сообщает телеканал NBC News.
Лесной пожар начался на западе Лос-Анджелеса, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. По информации пожарной службы штата, обязательная эвакуация объявлена в районе Палисейдс, где расположен национальный парк – там проживают около 27 тысяч человек.
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПожар в Лос-Анджелесе
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Пожар в Лос-Анджелесе
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПожар в Лос-Анджелесе
2 из 2
Пожар в Лос-Анджелесе
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
1 из 2
Пожар в Лос-Анджелесе
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
2 из 2
Пожар в Лос-Анджелесе
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
В зону эвакуации попала резиденция Камалы Харрис.
"Резиденция вице-президента Камалы Харрис в Лос-Анджелесе теперь находится в восточной части зоны эвакуации из-за пожара в Палисейдс", – говорится в сообщении телеканала NBC News.
Уточняется, что сама Харрис в данный момент находится в Вашингтоне.
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