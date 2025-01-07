Сколько птиц погибло в Крыму от разлива мазута
В Крыму обнаружили более 300 погибших из-за разлива мазута птиц – Россельхознадзор
14:08 07.01.2025 (обновлено: 14:11 07.01.2025)
© РоссельхознадзорПострадавшие от разлива мазута птицы
© Россельхознадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. У берегов Крыма после разлива мазута из-за крушения танкеров было обнаружено около 300 павших птиц и более 400 живых, которые переданы на реабилитацию. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления (АЧМУ) Россельсхознадзора со ссылкой на главу ведомства Арсена Арзиева.
"За весь период мониторинга ситуации по оперативной информации в прибрежной зоне после крушения двух танкеров в Керченском проливе было обнаружено около 300 павших птиц и более 400 живых (они переданы на реабилитацию)", - сказал руководитель Россельхознадзора.
Рабочая группа посетила волонтерские штабы по спасению птиц в Керчи и Феодосии, а также реабилитационный центр парка львов "Тайган". В ведомстве мониторят ситуацию ежедневно с начала декабря, как только были зафиксированы первые локальные выбросы мазута.
"Основная задача подобных мероприятий - контроль эпизоотической ситуации в Крыму и недопущение распространения опасных заболеваний", - отметили в Россельхознадзоре.
Ранее директор парка львов "Тайган" Олег Зубков сообщил, что на территории парка, а также в ялтинском зоопарке "Сказка" находится уже более четырехсот пострадавших от мазута птиц. Для них обрудованы вольеры с теплыми полами и ламповым подогревом.
15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута, сообщили в Министерстве транспорта России. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно.
Во вторник новые пятна мазута выявили в Севастополе в районе "Звездного берега", сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. У берегов Крыма новых выбросов мазута не выявлено. По данным МЧС России, в Крыму обследовано 3240 километров береговой линии, вывезено 260 тонн нефтепродуктов. Всего с 21 декабря по 7 января в Крыму выявлено 35 фактов выброса мазута, добавили спасатели.
В Севастополе за сутки вывезли более 27 тонн загрязненного грунта, были обследованы 59 километров, вывезены почти 112 тонн загрязненного песка и грунта.
В Керченском проливе обследовано свыше 1380 квадратных километров акватории, обработаны более 38 квадратных километров моря.
Во вторник в оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен – патрулирование в море ведут порядка 60 судов.
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