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Сколько птиц погибло в Крыму от разлива мазута

Сколько птиц погибло в Крыму от разлива мазута - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Сколько птиц погибло в Крыму от разлива мазута

У берегов Крыма после разлива мазута из-за крушения танкеров было обнаружено около 300 павших птиц и более 400 живых, которые переданы на реабилитацию. Об этом... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T14:08

2025-01-07T14:08

2025-01-07T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. У берегов Крыма после разлива мазута из-за крушения танкеров было обнаружено около 300 павших птиц и более 400 живых, которые переданы на реабилитацию. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления (АЧМУ) Россельсхознадзора со ссылкой на главу ведомства Арсена Арзиева.Рабочая группа посетила волонтерские штабы по спасению птиц в Керчи и Феодосии, а также реабилитационный центр парка львов "Тайган". В ведомстве мониторят ситуацию ежедневно с начала декабря, как только были зафиксированы первые локальные выбросы мазута."Основная задача подобных мероприятий - контроль эпизоотической ситуации в Крыму и недопущение распространения опасных заболеваний", - отметили в Россельхознадзоре.Ранее директор парка львов "Тайган" Олег Зубков сообщил, что на территории парка, а также в ялтинском зоопарке "Сказка" находится уже более четырехсот пострадавших от мазута птиц. Для них обрудованы вольеры с теплыми полами и ламповым подогревом.15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута, сообщили в Министерстве транспорта России. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно.Во вторник новые пятна мазута выявили в Севастополе в районе "Звездного берега", сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. У берегов Крыма новых выбросов мазута не выявлено. По данным МЧС России, в Крыму обследовано 3240 километров береговой линии, вывезено 260 тонн нефтепродуктов. Всего с 21 декабря по 7 января в Крыму выявлено 35 фактов выброса мазута, добавили спасатели.В Севастополе за сутки вывезли более 27 тонн загрязненного грунта, были обследованы 59 километров, вывезены почти 112 тонн загрязненного песка и грунта.В Керченском проливе обследовано свыше 1380 квадратных километров акватории, обработаны более 38 квадратных километров моря.Во вторник в оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен – патрулирование в море ведут порядка 60 судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧСВ Севастополе выявили новые пятна мазутаСтратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в Кабмине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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