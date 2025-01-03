https://crimea.ria.ru/20250103/ekzotichnye-podkidyshi-v-yaltinskiy-krokodilyarium-podbrasyvayut-zmey-1142941282.html

Экзотичные подкидыши: в Ялтинский крокодиляриум подбрасывают змей

Экзотичные подкидыши: в Ялтинский крокодиляриум подбрасывают змей - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Экзотичные подкидыши: в Ялтинский крокодиляриум подбрасывают змей

Питоны, анаконды, королевские змеи (не путать с кобрами) – все эти милые животные попали в Ялтинский крокодиляриум от бывших владельцев, которые покупали их как РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T19:38

2025-01-03T19:38

2025-01-03T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Питоны, анаконды, королевские змеи (не путать с кобрами) – все эти милые животные попали в Ялтинский крокодиляриум от бывших владельцев, которые покупали их как домашних питомцев. Об этом РИА Новости Крым рассказал владелец крокодиляриума Виктор Жиленко.Королевские змеи – самые безобидные среди змей Ялтинского крокодиляриума. По расцветке они похожи на очень ядовитых коралловых аспидов, но это защитная маскировка. На самом деле это вполне безобидные болотные ужи, объясняет Виктор Жиленко. Другое дело – питоны и анаконды.Сетчатые питоны – самые крупные змеи на земле, которые могут вырастать до 12 метров в длину. Анаконды считают человека объектом охоты, и покупать их как домашних питомцев, мягко говоря, со стороны прежних хозяев было неблагоразумно:"Анаконда всегда пытается укусить человека. Змеи вообще очень редко привыкают к людям, они воспринимают их как добычу. У нас ежедневные уборки проходят, мы с ними работаем каждый день, но все равно есть некоторые подружки, которые так и норовят укусить".Кормление змей – зрелище не для слабонервныхЭто сможет делать далеко не каждый, ведь этот вид пресмыкающихся – хищники, и против природы не пойдешь. Мелкие змеи с удовольствием кушают суточных замороженных цыплят, с более крупными все гораздо сложнее."Когда рождаются кролики в Бахчисарайском парке миниатюр, происходит отбраковка по разным причинам, и часть из них тут же замораживается. Но чтобы накормить змею замороженным кроликом, надо иметь ловкость и умение. Его надо подогреть в микроволновке и потом надо сделать вид, что кролик живой".Кусок мяса насаживают на специальную палку и перемещают, имитируя движения живого кролика, на которого пресмыкающееся охотится. Только после удачной "охоты" змея захочет его съесть.Лучше подарить кусочек змеиной кожи, которую эти красотки сбрасывают каждый месяц, и поэтому она считается символом обновления и благополучия."Если хотите сделать необычный подарок, купите кусочек змеиной шкуры, который можно хранить у себя в кошельке. Поскольку змея каждый месяц ходит в новой шкурке, есть поверье, что если такой кусочек лежит в кошельке, то у его хозяина там ежемесячно будут добавляться денежные знаки".Что же касается змеи как символа года, то директор сети крымских зоопарков уверен, что он принесет людям удачу и достаток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заявили о возможном вторжении в Черное море опасных хищниковВ Бахчисарае родились два пушистых символа РоссииВ Алуштинском аквариуме приручили драконов

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2025

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

крым, змея, виктор жиленко, новый год 2025, зоопарк, подарки, общество