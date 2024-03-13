https://crimea.ria.ru/20240313/v-bakhchisarae-rodilis-dva-pushistykh-simvola-rossii-1135629782.html

В Бахчисарае родились два пушистых символа России

В Бахчисарае родились два пушистых символа России - РИА Новости Крым, 13.03.2024

В Бахчисарае родились два пушистых символа России

В Бахчисарайском парке миниатюр впервые вышли из берлоги двое медвежат. Они родились зимой у пары бурых медведей Маши и Степана. Малыши чувствуют себя хорошо,... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T19:32

2024-03-13T19:32

2024-03-13T19:32

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виктор жиленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском парке миниатюр впервые вышли из берлоги двое медвежат. Они родились зимой у пары бурых медведей Маши и Степана. Малыши чувствуют себя хорошо, рассказала журналистам сотрудница зоопарка Ольга Фадеева."Мы доим коз и кормим их козьим молоком. Сегодня они у нас первый раз вышли на улицу из берлоги, потому что уже начали потихонечку сами ходить", – сказала Фадеева.Роды у бурой медведицы Маши прошли хорошо, она благополучно произвела на свет двоих малышей – брата и сестру. Их отец в это время продолжал безмятежно спать – как и все медведи зимой.Он напомнил, что медведь считается символом России. Это умный зверь, который обладает колоссальной силой, поэтому лучше его не дразнить."Это довольно спокойный зверь, но лучше его не дразнить и не злить. Сила у него колоссальная, а ума и хитрости тоже не занимать", – сказал Жиленко.У новорожденных медвежат пока нет имен. В Бахчисарайском парке миниатюр надеются, что выбрать клички для них помогут посетители.В начале января в зоопарке из маминой сумки впервые выглянул кенгуренок. Малыш родился у пары больших рыжих кенгуру. Кроме того, в Бахчисарайском зооуголке поселились редкие обезьяны – королевские колобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Домики с подогревом и двойной паек: как зоопарки Крыма готовят к морозамВ Алуштинском аквариуме приручили драконовСамый большой морж в России поселился в Бахчисарае

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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