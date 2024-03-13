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В Бахчисарае родились два пушистых символа России - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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В Бахчисарае родились два пушистых символа России
В Бахчисарае родились два пушистых символа России - РИА Новости Крым, 13.03.2024
В Бахчисарае родились два пушистых символа России
В Бахчисарайском парке миниатюр впервые вышли из берлоги двое медвежат. Они родились зимой у пары бурых медведей Маши и Степана. Малыши чувствуют себя хорошо,... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T19:32
2024-03-13T19:32
бахчисарай
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крым
животные
зоопарк
бахчисарайский парк миниатюр
виктор жиленко
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском парке миниатюр впервые вышли из берлоги двое медвежат. Они родились зимой у пары бурых медведей Маши и Степана. Малыши чувствуют себя хорошо, рассказала журналистам сотрудница зоопарка Ольга Фадеева."Мы доим коз и кормим их козьим молоком. Сегодня они у нас первый раз вышли на улицу из берлоги, потому что уже начали потихонечку сами ходить", – сказала Фадеева.Роды у бурой медведицы Маши прошли хорошо, она благополучно произвела на свет двоих малышей – брата и сестру. Их отец в это время продолжал безмятежно спать – как и все медведи зимой.Он напомнил, что медведь считается символом России. Это умный зверь, который обладает колоссальной силой, поэтому лучше его не дразнить."Это довольно спокойный зверь, но лучше его не дразнить и не злить. Сила у него колоссальная, а ума и хитрости тоже не занимать", – сказал Жиленко.У новорожденных медвежат пока нет имен. В Бахчисарайском парке миниатюр надеются, что выбрать клички для них помогут посетители.В начале января в зоопарке из маминой сумки впервые выглянул кенгуренок. Малыш родился у пары больших рыжих кенгуру. Кроме того, в Бахчисарайском зооуголке поселились редкие обезьяны – королевские колобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Домики с подогревом и двойной паек: как зоопарки Крыма готовят к морозамВ Алуштинском аквариуме приручили драконовСамый большой морж в России поселился в Бахчисарае
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В Бахчисарае родились два пушистых символа России

Медвежата из Бахчисарайского парка миниатюр сделали свои первые шаги

19:32 13.03.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском парке миниатюр впервые вышли из берлоги двое медвежат. Они родились зимой у пары бурых медведей Маши и Степана. Малыши чувствуют себя хорошо, рассказала журналистам сотрудница зоопарка Ольга Фадеева.
"Мы доим коз и кормим их козьим молоком. Сегодня они у нас первый раз вышли на улицу из берлоги, потому что уже начали потихонечку сами ходить", – сказала Фадеева.
Роды у бурой медведицы Маши прошли хорошо, она благополучно произвела на свет двоих малышей – брата и сестру. Их отец в это время продолжал безмятежно спать – как и все медведи зимой.

"Она их выкармливала, а с недавних пор решила передать эту почетную обязанность сотрудникам зоопарка. Медвежата здоровые, пушистые, уже ползают, но не терпят панибратства. Так что в нашей стране стало на двух здоровых медведей больше", – рассказал директор парка миниатюр Виктор Жиленко.

Он напомнил, что медведь считается символом России. Это умный зверь, который обладает колоссальной силой, поэтому лучше его не дразнить.
"Это довольно спокойный зверь, но лучше его не дразнить и не злить. Сила у него колоссальная, а ума и хитрости тоже не занимать", – сказал Жиленко.
У новорожденных медвежат пока нет имен. В Бахчисарайском парке миниатюр надеются, что выбрать клички для них помогут посетители.
В начале января в зоопарке из маминой сумки впервые выглянул кенгуренок. Малыш родился у пары больших рыжих кенгуру. Кроме того, в Бахчисарайском зооуголке поселились редкие обезьяны – королевские колобусы.
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БахчисарайНовости КрымаКрымЖивотныеЗоопаркБахчисарайский парк миниатюрВиктор ЖиленкоОбщество
 
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