https://crimea.ria.ru/20240105/v-alushtinskom-akvariume-priruchili-drakonov-1134009759.html

В Алуштинском аквариуме приручили драконов

В Алуштинском аквариуме приручили драконов - РИА Новости Крым, 05.01.2024

В Алуштинском аквариуме приручили драконов

В Алуштинском аквариуме поселились уникальные животные, ставшие прообразом Беззубика в популярном мультфильме "Как приручить дракона". 16 аксолотлей – восемь... РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T18:53

2024-01-05T18:53

2024-01-05T19:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Алуштинском аквариуме поселились уникальные животные, ставшие прообразом Беззубика в популярном мультфильме "Как приручить дракона". 16 аксолотлей – восемь светлого и восемь темного окраса – прибыли в Алушту из Сингапура в первые дни года Дракона. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор аквариума Виктор Жиленко.Родиной аксолотлей считается Мексика. Многие личинки земноводных амбистом не превращаются во взрослых особей из-за низкого уровня гормона тироксина. Однако, если поместить его в более сухую среду или добавить в пищу недостающий гормон, то он превратится во взрослую амбистому.При этом аксолотль способен размножаться, оставаясь на стадии личинки. Половозрелый аксолотль достигает 30 см в длину и в неволе способен прожить до 20 лет. Перистые органы аксолотлей, которые многие принимают за уши, на самом деле – внешние жабры.Для того, чтобы этим "драконам" жилось комфортно, для них соорудили специальный охладитель воды. Через него проходит система водоснабжения всего здания, и таким образом вода в аквариуме охлаждается. Аксолотлям нужна температура от 13 от 20 градусов, рассказал директор аквариума.В питании аксолотли не привередливы – это всеядные животные. Однако в условиях отсутствия пищи они могут питаться особями своего вида: это интересный способ сохранения жизни, заложенный природой, рассказал Виктор Жиленко. Они могут откусывать лапы, жабры, хвосты другу другу, но при этом, благодаря высокой способности к регенерации, аксолотли не погибают, и таким образом доживают до благоприятных времен. Эти личинки способны отращивать новые конечности и даже позвоночник и спинной мозг.Новые животные появились и в Бахчисарайском парке миниатюр – туда привезли экзотичных королевских обезьян – колобусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Маленькой панде из Московского зоопарка выбрали имяСамый большой морж в России поселился в БахчисараеИз Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемот

https://crimea.ria.ru/20240105/vyglyanul-iz-sumki-v-bakhchisarae-rodilsya-kengurenok-1134007627.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор жиленко, крым, животные, алушта, сингапур, мексика, новости крыма