В Алуштинском аквариуме приручили драконов
В Алуште поселился живой прообраз "ночной фурии" Беззубика из популярного мультфильма
18:53 05.01.2024 (обновлено: 19:56 05.01.2024)
© Виктор ЖиленкоВ Алуштинском аквариуме поселились уникальные животные
© Виктор Жиленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Алуштинском аквариуме поселились уникальные животные, ставшие прообразом Беззубика в популярном мультфильме "Как приручить дракона". 16 аксолотлей – восемь светлого и восемь темного окраса – прибыли в Алушту из Сингапура в первые дни года Дракона. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор аквариума Виктор Жиленко.
"У нас появился новый вид животных, прекрасные экземпляры аксолотля. Это личинка амбистомы, которая всю жизнь остается личинкой. Интересна она тем, что именно с этой личинки рисовали "ночную фурию" из мультфильма "Как приручить дракона". Вот такие драконы обитают теперь в Алуштинском аквариуме", – рассказал Жиленко.
Родиной аксолотлей считается Мексика. Многие личинки земноводных амбистом не превращаются во взрослых особей из-за низкого уровня гормона тироксина. Однако, если поместить его в более сухую среду или добавить в пищу недостающий гормон, то он превратится во взрослую амбистому.
При этом аксолотль способен размножаться, оставаясь на стадии личинки. Половозрелый аксолотль достигает 30 см в длину и в неволе способен прожить до 20 лет. Перистые органы аксолотлей, которые многие принимают за уши, на самом деле – внешние жабры.
"Интересно это животное тем, что вот эти красивые наросты у него на голове – это наружные жабры. При этом, если потихоньку сливать воду, то эти наружные жабры отпадут, и он будет спокойно жить на суше и дышать легочным аппаратом. Кроме того, если жабры отпадут раньше, чем легочный аппарат начнет работать, то он сможет дышать и кожей", – рассказал Виктор Жиленко.
Для того, чтобы этим "драконам" жилось комфортно, для них соорудили специальный охладитель воды. Через него проходит система водоснабжения всего здания, и таким образом вода в аквариуме охлаждается. Аксолотлям нужна температура от 13 от 20 градусов, рассказал директор аквариума.
В питании аксолотли не привередливы – это всеядные животные. Однако в условиях отсутствия пищи они могут питаться особями своего вида: это интересный способ сохранения жизни, заложенный природой, рассказал Виктор Жиленко. Они могут откусывать лапы, жабры, хвосты другу другу, но при этом, благодаря высокой способности к регенерации, аксолотли не погибают, и таким образом доживают до благоприятных времен. Эти личинки способны отращивать новые конечности и даже позвоночник и спинной мозг.
© Виктор ЖиленкоВ Алуштинском аквариуме поселились уникальные животные
1 из 4
В Алуштинском аквариуме поселились уникальные животные
© Виктор Жиленко
© Виктор ЖиленкоВ Алуштинском аквариуме поселились уникальные животные
2 из 4
В Алуштинском аквариуме поселились уникальные животные
© Виктор Жиленко
© Виктор ЖиленкоВ Алуштинском аквариуме поселились уникальные животные
3 из 4
В Алуштинском аквариуме поселились уникальные животные
© Виктор Жиленко
© Виктор ЖиленкоВ Алуштинском аквариуме поселились уникальные животные
4 из 4
В Алуштинском аквариуме поселились уникальные животные
© Виктор Жиленко
1 из 4
В Алуштинском аквариуме поселились уникальные животные
© Виктор Жиленко
2 из 4
В Алуштинском аквариуме поселились уникальные животные
© Виктор Жиленко
3 из 4
В Алуштинском аквариуме поселились уникальные животные
© Виктор Жиленко
4 из 4
В Алуштинском аквариуме поселились уникальные животные
© Виктор Жиленко
Новые животные появились и в Бахчисарайском парке миниатюр – туда привезли экзотичных королевских обезьян – колобусов.
Читайте также на РИА Новости Крым: