https://crimea.ria.ru/20231227/pozhiloy-morzh-tsirkach-poselilsya-v-bakhchisarae-1133832429.html

Пожилой морж-циркач поселился в Бахчисарае

Пожилой морж-циркач поселился в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Пожилой морж-циркач поселился в Бахчисарае

21-летний розовый морж Салтан стал новым обитателем Бахчисарайского парка миниатюр. Но морж не простой, а дрессированный – раньше он работал в цирке, рассказал... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T09:02

2023-12-27T09:02

2023-12-27T09:02

бахчисарайский парк миниатюр

виктор жиленко

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БАХЧИСАРАЙ, 27 дек – РИА Новости Крым. 21-летний розовый морж Салтан стал новым обитателем Бахчисарайского парка миниатюр. Но морж не простой, а дрессированный – раньше он работал в цирке, рассказал директор парка Виктор Жиленко.По словам Жиленко, почти всю жизнь морж выступал в цирке в России. С гастролями он объездил почти всю страну и даже побывал в Европе. На заслуженный отдых ластоного "циркача" решили отправить в Бахчисарайский парк миниатюр, где за его здоровьем будут тщательно следить и заботиться о нем.Жиленко отметил, что 21 год для моржа – редкость. В природе эти млекопитающие живут до 20 лет, а в зоопарках, при правильном содержании и уходе, могут дожить и до 28.Салтан же, несмотря на то, что уже на пенсии, до сих пор отлично помнит и выполняет некоторые цирковые трюки: свистит, хлопает, делает кувырки в воду. И его тренировки будут продолжать.Он выразил надежду, что новый обитатель зоопарка порадует детей со всего Крыма в новогодние выходные.В парке миниатюр моржа разместили в готовом вольере, который строили для ластоногих. Жилище отлично подошло для Салтана. Внутри "дома" находится просторный бассейн с холодной морской водой, также есть пространство для игр и тренировок. Переезд Салтан пережил хорошо и быстро освоился.Кормить пожилого артиста надо морепродуктами: рыбой, кальмарами и мидиями – ежедневно по 60 килограммов.Бивней у Салтана нет. Удалили их как для безопасности окружающих, так и самого животного, рассказал дрессировщик моржа Александр Садовой.Сейчас между Московским и Бахчисарайским зоопарками уже идут переговоры по поводу будущей отправки Салтана в столицу России для продолжения моржового рода. Это позволит популяции моржей в зоопарках увеличиться.Ранее в Бахчисарайском парке миниатюр поселились семь пингвинов Гумбольдта, семь азиатских выдр и байкальские нерпы. Как рассказал директор зоопарка, этого события в Крыму ждали три года. А в сентябре в парке прибыла семнадцатилетняя бегемотиха по кличке Фрида.

https://crimea.ria.ru/20230921/iz-izrailya-v-bakhchisaray-kak-v-krymu-poyavilsya-pervyy-begemot-1131587517.html

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