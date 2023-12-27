https://crimea.ria.ru/20231227/pozhiloy-morzh-tsirkach-poselilsya-v-bakhchisarae-1133832429.html
Пожилой морж-циркач поселился в Бахчисарае
Пожилой морж-циркач поселился в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Пожилой морж-циркач поселился в Бахчисарае
21-летний розовый морж Салтан стал новым обитателем Бахчисарайского парка миниатюр. Но морж не простой, а дрессированный – раньше он работал в цирке, рассказал... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T09:02
2023-12-27T09:02
2023-12-27T09:02
бахчисарайский парк миниатюр
виктор жиленко
животные
бахчисарай
новости крыма
крым
видео
туризм в крыму
зоопарк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133832593_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7fb46955fd01cf82f65713e37ec53efb.jpg
БАХЧИСАРАЙ, 27 дек – РИА Новости Крым. 21-летний розовый морж Салтан стал новым обитателем Бахчисарайского парка миниатюр. Но морж не простой, а дрессированный – раньше он работал в цирке, рассказал директор парка Виктор Жиленко.По словам Жиленко, почти всю жизнь морж выступал в цирке в России. С гастролями он объездил почти всю страну и даже побывал в Европе. На заслуженный отдых ластоного "циркача" решили отправить в Бахчисарайский парк миниатюр, где за его здоровьем будут тщательно следить и заботиться о нем.Жиленко отметил, что 21 год для моржа – редкость. В природе эти млекопитающие живут до 20 лет, а в зоопарках, при правильном содержании и уходе, могут дожить и до 28.Салтан же, несмотря на то, что уже на пенсии, до сих пор отлично помнит и выполняет некоторые цирковые трюки: свистит, хлопает, делает кувырки в воду. И его тренировки будут продолжать.Он выразил надежду, что новый обитатель зоопарка порадует детей со всего Крыма в новогодние выходные.В парке миниатюр моржа разместили в готовом вольере, который строили для ластоногих. Жилище отлично подошло для Салтана. Внутри "дома" находится просторный бассейн с холодной морской водой, также есть пространство для игр и тренировок. Переезд Салтан пережил хорошо и быстро освоился.Кормить пожилого артиста надо морепродуктами: рыбой, кальмарами и мидиями – ежедневно по 60 килограммов.Бивней у Салтана нет. Удалили их как для безопасности окружающих, так и самого животного, рассказал дрессировщик моржа Александр Садовой.Сейчас между Московским и Бахчисарайским зоопарками уже идут переговоры по поводу будущей отправки Салтана в столицу России для продолжения моржового рода. Это позволит популяции моржей в зоопарках увеличиться.Ранее в Бахчисарайском парке миниатюр поселились семь пингвинов Гумбольдта, семь азиатских выдр и байкальские нерпы. Как рассказал директор зоопарка, этого события в Крыму ждали три года. А в сентябре в парке прибыла семнадцатилетняя бегемотиха по кличке Фрида.
https://crimea.ria.ru/20230921/iz-izrailya-v-bakhchisaray-kak-v-krymu-poyavilsya-pervyy-begemot-1131587517.html
бахчисарай
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133832593_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_747718e29c755a37abbb62ab585eec93.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахчисарайский парк миниатюр, виктор жиленко, животные, бахчисарай, новости крыма, крым, видео, туризм в крыму, зоопарк
Пожилой морж-циркач поселился в Бахчисарае
Дрессированный морж-пенсионер переехал в Бахчисарайский парк миниатюр
БАХЧИСАРАЙ, 27 дек – РИА Новости Крым. 21-летний розовый морж Салтан стал новым обитателем Бахчисарайского парка миниатюр. Но морж не простой, а дрессированный – раньше он работал в цирке, рассказал директор парка Виктор Жиленко.
"Это самый большой морж в Российской Федерации. Его вес составляет полторы тонны. Только Московский зоопарк может похвастаться, что у них есть моржи. Но у них они в два раза меньше, а у нас один, но зато какой большой", – рассказал он.
По словам Жиленко, почти всю жизнь морж выступал в цирке в России. С гастролями он объездил почти всю страну и даже побывал в Европе. На заслуженный отдых ластоного "циркача" решили отправить в Бахчисарайский парк миниатюр, где за его здоровьем будут тщательно следить и заботиться о нем.
Жиленко отметил, что 21 год для моржа – редкость. В природе эти млекопитающие живут до 20 лет, а в зоопарках, при правильном содержании и уходе, могут дожить и до 28.
Салтан же, несмотря на то, что уже на пенсии, до сих пор отлично помнит и выполняет некоторые цирковые трюки: свистит, хлопает, делает кувырки в воду. И его тренировки будут продолжать.
"Это настоящий морж-сумоист. Он очень любит обниматься, это очень контактный и любопытный товарищ. Его тянет к людям. При этом его интеллект на уровне шимпанзе, он может запросто открутить болтик своими губами", – рассказывает директор.
Он выразил надежду, что новый обитатель зоопарка порадует детей со всего Крыма в новогодние выходные.
В парке миниатюр моржа разместили в готовом вольере, который строили для ластоногих. Жилище отлично подошло для Салтана. Внутри "дома" находится просторный бассейн с холодной морской водой, также есть пространство для игр и тренировок. Переезд Салтан пережил хорошо и быстро освоился.
Кормить пожилого артиста надо морепродуктами: рыбой, кальмарами и мидиями – ежедневно по 60 килограммов.
Бивней у Салтана нет. Удалили их как для безопасности окружающих, так и самого животного, рассказал дрессировщик моржа Александр Садовой.
"Он ими (бивнями – ред.) все проверяет, ковыряет и может повредить себя. Только поэтому. Зубы-то остаются. В природе отсутствие бивней ему, может, и мешало бы, а здесь его кормят. Ему не надо ковырять песок", – пояснил он.
Сейчас между Московским и Бахчисарайским зоопарками уже идут переговоры по поводу будущей отправки Салтана в столицу России для продолжения моржового рода. Это позволит популяции моржей в зоопарках увеличиться.
Ранее в Бахчисарайском парке миниатюр поселились семь пингвинов Гумбольдта, семь азиатских выдр и байкальские нерпы. Как рассказал директор зоопарка, этого события в Крыму ждали три года. А в сентябре в парке прибыла семнадцатилетняя бегемотиха по кличке Фрида.