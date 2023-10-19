https://crimea.ria.ru/20231019/nerpy-s-baykala-pingviny-iz-peru--v-zooparke-bakhchisaraya-popolnenie-1132205092.html
Нерпы с Байкала, пингвины из Перу – в зоопарке Бахчисарая пополнение
Нерпы с Байкала, пингвины из Перу – в зоопарке Бахчисарая пополнение - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Нерпы с Байкала, пингвины из Перу – в зоопарке Бахчисарая пополнение
В бахчисарайском парке миниатюр пополнение. Несколько недель назад туда привезли бегемотиху Фриду, и вот – новые обитатели: семь пингвинов Гумбольдта, семь... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T18:01
2023-10-19T18:01
2023-10-19T18:01
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БАХЧИСАРАЙ, 19 окт – РИА Новости Крым. В бахчисарайском парке миниатюр пополнение. Несколько недель назад туда привезли бегемотиху Фриду, и вот – новые обитатели: семь пингвинов Гумбольдта, семь азиатских выдр и байкальские нерпы.Как рассказал директор зоопарка Виктор Жиленко, этого события в Крыму ждали три года: тогда были заключены договоры на поставку, тогда же начали строить вольеры со специальной терморегуляцией, так как привезенные животные достаточно хладолюбивы.Для байкальских нерп температура воды должна быть еще ниже – в районе 10 градусов тепла, поэтому в вольерах стоят мощные охладители, рассчитанные на жаркое крымское лето.Везли новых обитателей в Крым тоже в специальных вольерах с терморегуляцией. Кроме того, для них составлен специальный рацион питания. Например, рассказывает Жиленко, пингвины Гумбольдта едят только салаку – именно эта рыбка оптимально подходит им по размеру.Сейчас животные акклиматизируются на новом месте и даже уже пытаются создавать пары, за ними интересно наблюдать – они активные и подвижные."Пингвины чем мне нравятся – они ходят как люди, а плавают как рыбы. Это давняя мечта детства, и она сбылась", - признается директор зоопарка в Бахчисарае.В новосозданном большом вольере зоопарка есть еще свободные "квартиры". Там через некоторое время могут появиться морские котики или моржи, рассказал журналистам Виктор Жиленко.Читайте по теме:Запрет на животных в цирке: какое будущее может ждать зверей"Черный" рынок крокодилов: как в Крыму продают и покупают редких животныхКак живет первый в России детеныш большой панды – видео
https://crimea.ria.ru/20230921/iz-izrailya-v-bakhchisaray-kak-v-krymu-poyavilsya-pervyy-begemot-1131587517.html
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бахчисарай, животные, виктор жиленко, зоопарк, крым, новости, новости крыма, видео
Нерпы с Байкала, пингвины из Перу – в зоопарке Бахчисарая пополнение
Как живется южноамериканцам в Крыму: в Бахчисарае поселились семь пингвинов
БАХЧИСАРАЙ, 19 окт – РИА Новости Крым.
В бахчисарайском парке миниатюр пополнение. Несколько недель назад туда привезли бегемотиху Фриду
, и вот – новые обитатели: семь пингвинов Гумбольдта, семь азиатских выдр и байкальские нерпы.
Как рассказал директор зоопарка Виктор Жиленко, этого события в Крыму ждали три года: тогда были заключены договоры на поставку, тогда же начали строить вольеры со специальной терморегуляцией, так как привезенные животные достаточно хладолюбивы.
"Пингвинам очень важно, чтоб температура на улице была 20 градусов, а вода – в районе 15. Потому что они живут в Южной Америке, там проходит холодное течение", - рассказал он.
Для байкальских нерп температура воды должна быть еще ниже – в районе 10 градусов тепла, поэтому в вольерах стоят мощные охладители, рассчитанные на жаркое крымское лето.
Везли новых обитателей в Крым тоже в специальных вольерах с терморегуляцией. Кроме того, для них составлен специальный рацион питания. Например, рассказывает Жиленко, пингвины Гумбольдта едят только салаку – именно эта рыбка оптимально подходит им по размеру.
"Байкальские нерпы очень переборчивы в еде, поэтому им необходима селедка, семга и кальмары – пока всего по килограмму, а чуть попозже будем увеличивать до 10 килограммов в той же самой пропорции", - рассказал он.
Сейчас животные акклиматизируются на новом месте и даже уже пытаются создавать пары, за ними интересно наблюдать – они активные и подвижные.
"Пингвины чем мне нравятся – они ходят как люди, а плавают как рыбы. Это давняя мечта детства, и она сбылась", - признается директор зоопарка в Бахчисарае.
В новосозданном большом вольере зоопарка есть еще свободные "квартиры". Там через некоторое время могут появиться морские котики или моржи, рассказал журналистам Виктор Жиленко.