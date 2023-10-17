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Запрет на животных в цирке: какое будущее может ждать зверей
Запрет на животных в цирке: какое будущее может ждать зверей - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Запрет на животных в цирке: какое будущее может ждать зверей
Законопроект о запрете на использование животных в цирках является преждевременной и необдуманной инициативой депутатов Госдумы РФ. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T18:02
2023-10-17T18:02
2023-10-17T18:02
радио "спутник в крыму"
животные
олег зубков
виктор жиленко
цирк
мнения
крым
государственная дума рф
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Законопроект о запрете на использование животных в цирках является преждевременной и необдуманной инициативой депутатов Госдумы РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор крымского парка львов Олег Зубков.Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о запрете на использование животных в цирках. Соответствующий документ разработан руководителем фракции Госдумы "Новые люди" Алексеем Нечаевым и вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым и опубликован в базе законопроектов Госдумы.Запретить проще всего"Инициатива депутатов Госдумы РФ, на мой взгляд, очень преждевременная во всех отношениях и необдуманная", - сказал Зубков. И напомнил, что канадский Cirque du Soleil, который выступает без животных, уже банкротится во многих странах.Бизнесмен предположил, что депутаты, выступившие с инициативой запрета животных в цирке, "хотят хайпа и попиариться". Тогда как, по мнению Зубкова, следовало бы "сосредоточиться на более важных проблемных вопросах, которых предостаточно".Кроме того, если животных в цирке запретят, то дальнейшая их судьба останется под вопросом, подчеркнул Зубков, - в зоопарки их могут не взять, и выпустить на природу не получится – они к этому не приспособлены."Каких животных в цирках содержать – это второй вопрос. Например, я против, чтобы там выступали жирафы, слоны, носороги, бегемоты, крупные животные, которым в городских условиях, в условиях перевозки трудно обеспечить нормативное состояние и содержание. Но есть масса других животных, которые прекрасно могут выступать в цирке – попугаи, кошки, собаки, козлы и даже кони", - перечислил собеседник.Также он признался, что считает невозможным, чтобы белых медведей возили в Сочи и в Ялту, потому что их родина - Тундра. "И этот аттракцион уходит в прошлое".Что же касается жестокого обращения с животными, то, по словам Зубкова, в цирках сегодня работают под камерами и случаи жестокого обращения дрессировщиков со своими питомцами, скорее, исключение. Дети должны общаться с животнымиПо мнению депутата Госсовета РК, создателя ряда аттракционов в Крыму Виктора Жиленко, нельзя запрещать животных в цирках, потому что это лишит детей возможности общаться с живой природой, наблюдать за животными, а, следовательно, сузит их кругозор.Жиленко также отметил, что основная масса животных поддается дрессировке только благодаря любви к ним человека."В нашем зоопарке все животные только любовью приручаются: мы их чем-то угощаем за то, что они что-то делают. Не верю, что можно чего-то добиться от животного жестоким обращением", - пояснил он.Ранее в комментарии РИА Новости Крым народный артист России, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный заявил, что в России давно и успешно действуют механизмы выявления жестокого обращения с животными, такие случаи в цирковой индустрии единичны и немедленно пресекаются. Поэтому инициатива о запрете цирков с животными является неуместной.В мае Госдума приняла изменения в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" и ряд других законов в части обращения с животными без владельцев. Новый документ предлагает внести поправки в статью 15 данного закона, устанавливающую требования к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях. Также предлагается исключить упоминание цирков из других статей закона.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемотИз зоны СВО спасли двух брошенных леопардовКрымские волонтеры вывозят животных из Херсонской области
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животные, олег зубков, виктор жиленко, цирк, мнения, крым, государственная дума рф, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым
. Законопроект о запрете на использование животных в цирках является преждевременной и необдуманной инициативой депутатов Госдумы РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил директор крымского парка львов Олег Зубков.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект
о запрете на использование животных в цирках. Соответствующий документ разработан руководителем фракции Госдумы "Новые люди" Алексеем Нечаевым и вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым и опубликован в базе законопроектов Госдумы.
Запретить проще всего
"Инициатива депутатов Госдумы РФ, на мой взгляд, очень преждевременная во всех отношениях и необдуманная", - сказал Зубков. И напомнил, что канадский Cirque du Soleil, который выступает без животных, уже банкротится во многих странах.
Бизнесмен предположил, что депутаты, выступившие с инициативой запрета животных в цирке, "хотят хайпа и попиариться". Тогда как, по мнению Зубкова, следовало бы "сосредоточиться на более важных проблемных вопросах, которых предостаточно".
"Сейчас необходимо довести до конца процесс лицензирования зоопарков, сроки которого отодвинули до 2025 года. И если цирки пройдут лицензирование, как и зоопарки, то все будет прекрасно работать – для животных будут созданы те нормативные условия, которые соответствуют их биологии и положительному состоянию", - отметил владелец парка львов. И добавил: "условия нужно создавать для животных такие, чтобы их не было жалко. Это станет решением вопроса, а "запретить проще всего, но это обезличит цирки".
Кроме того, если животных в цирке запретят, то дальнейшая их судьба останется под вопросом, подчеркнул Зубков, - в зоопарки их могут не взять, и выпустить на природу не получится – они к этому не приспособлены.
"Каких животных в цирках содержать – это второй вопрос. Например, я против, чтобы там выступали жирафы, слоны, носороги, бегемоты, крупные животные, которым в городских условиях, в условиях перевозки трудно обеспечить нормативное состояние и содержание. Но есть масса других животных, которые прекрасно могут выступать в цирке – попугаи, кошки, собаки, козлы и даже кони", - перечислил собеседник.
Также он признался, что считает невозможным, чтобы белых медведей возили в Сочи и в Ялту, потому что их родина - Тундра. "И этот аттракцион уходит в прошлое".
Что же касается жестокого обращения с животными, то, по словам Зубкова, в цирках сегодня работают под камерами и случаи жестокого обращения дрессировщиков со своими питомцами, скорее, исключение.
Дети должны общаться с животными
По мнению депутата Госсовета РК, создателя ряда аттракционов в Крыму Виктора Жиленко, нельзя запрещать животных в цирках, потому что это лишит детей возможности общаться с живой природой, наблюдать за животными, а, следовательно, сузит их кругозор.
"Наши дети не так много общаются с животных. А тут хотят закрыть еще и цирк. Я однозначно против такого законопроекта. Я против того, чтобы запретили животных в цирках, потому что только там наши дети и общаются с животными, смотрят, какие они красивые и что они могут делать, и это общение с живой природой, которое расширяет кругозор и детей, и многих взрослых", - сказал он.
Жиленко также отметил, что основная масса животных поддается дрессировке только благодаря любви к ним человека.
"В нашем зоопарке все животные только любовью приручаются: мы их чем-то угощаем за то, что они что-то делают. Не верю, что можно чего-то добиться от животного жестоким обращением", - пояснил он.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым народный артист России, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный заявил
, что в России давно и успешно действуют механизмы выявления жестокого обращения с животными, такие случаи в цирковой индустрии единичны и немедленно пресекаются. Поэтому инициатива о запрете цирков с животными является неуместной.
В мае Госдума приняла изменения в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными"
и ряд других законов в части обращения с животными без владельцев. Новый документ предлагает внести поправки в статью 15 данного закона, устанавливающую требования к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях. Также предлагается исключить упоминание цирков из других статей закона.
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