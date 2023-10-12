Запретить цирки с животными – Запашный ответил на инициативу
Запашный: инициатива депутатов Госдумы о запрете цирков с животными не пройдет
12:36 12.10.2023 (обновлено: 12:38 12.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В России давно и успешно действуют механизмы выявления жестокого обращения с животными, такие случаи в цирковой индустрии единичны и немедленно пресекаются. Поэтому инициатива о запрете цирков с животными является неуместной, заявил РИА Новости Крым Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
Ранее в базе Госдумы появился законопроект о запрете на использование животных в цирках. Отмечается, что целью инициативы является защита жизни и благополучия животных.
Мнение Запашного
"Для того, чтобы выявлять жестокое обращение, уже давно ввели систему лицензирования. Если кто-то уличается в этом, лицензия забирается, работа прекращается. Из-за каких-то единичных случаев не должна страдать вся индустрия", - прокомментировал тему Запашный.
По его мнению, такой закон не должен быть принят, поскольку цирковое искусство является одним из самых популярных в России, в том числе среди детей.
"По данным Росстата, среди несовершеннолетних граждан России цирк стоит по популярности на втором месте после зоопарков. Далее уже следуют театр и кино. Если мы с вами хотим лишить детей такого любимого времяпровождения, то инициатива депутатов будет принята. Но я считаю, что это абсолютно неправильно и грубо по отношению к нашим детям", - сказал Народный артист.
В мае Госдума в приняла изменения в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" и ряд других законов в части обращения с животными без владельцев. Новый документ предлагает внести поправки в статью 15 данного закона, устанавливающую требования к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях. Также предлагается исключить упоминание цирков из других статей закона.
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