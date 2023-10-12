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Запретить цирки с животными – Запашный ответил на инициативу

Запретить цирки с животными – Запашный ответил на инициативу - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Запретить цирки с животными – Запашный ответил на инициативу

В России давно и успешно действуют механизмы выявления жестокого обращения с животными, такие случаи в цирковой индустрии единичны и немедленно пресекаются... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T12:36

2023-10-12T12:36

2023-10-12T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В России давно и успешно действуют механизмы выявления жестокого обращения с животными, такие случаи в цирковой индустрии единичны и немедленно пресекаются. Поэтому инициатива о запрете цирков с животными является неуместной, заявил РИА Новости Крым Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.Ранее в базе Госдумы появился законопроект о запрете на использование животных в цирках. Отмечается, что целью инициативы является защита жизни и благополучия животных. Мнение ЗапашногоПо его мнению, такой закон не должен быть принят, поскольку цирковое искусство является одним из самых популярных в России, в том числе среди детей."По данным Росстата, среди несовершеннолетних граждан России цирк стоит по популярности на втором месте после зоопарков. Далее уже следуют театр и кино. Если мы с вами хотим лишить детей такого любимого времяпровождения, то инициатива депутатов будет принята. Но я считаю, что это абсолютно неправильно и грубо по отношению к нашим детям", - сказал Народный артист.В мае Госдума в приняла изменения в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" и ряд других законов в части обращения с животными без владельцев. Новый документ предлагает внести поправки в статью 15 данного закона, устанавливающую требования к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях. Также предлагается исключить упоминание цирков из других статей закона.Читайте также на РИА Новости Крым:Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардовЗапашный назвал самую главную ценность КрымаИз Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемот

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

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