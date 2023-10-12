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Запретить цирки с животными – Запашный ответил на инициативу - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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Запретить цирки с животными – Запашный ответил на инициативу
Запретить цирки с животными – Запашный ответил на инициативу - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Запретить цирки с животными – Запашный ответил на инициативу
В России давно и успешно действуют механизмы выявления жестокого обращения с животными, такие случаи в цирковой индустрии единичны и немедленно пресекаются... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T12:36
2023-10-12T12:38
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закон об ответственном обращении с животными
животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В России давно и успешно действуют механизмы выявления жестокого обращения с животными, такие случаи в цирковой индустрии единичны и немедленно пресекаются. Поэтому инициатива о запрете цирков с животными является неуместной, заявил РИА Новости Крым Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.Ранее в базе Госдумы появился законопроект о запрете на использование животных в цирках. Отмечается, что целью инициативы является защита жизни и благополучия животных. Мнение ЗапашногоПо его мнению, такой закон не должен быть принят, поскольку цирковое искусство является одним из самых популярных в России, в том числе среди детей."По данным Росстата, среди несовершеннолетних граждан России цирк стоит по популярности на втором месте после зоопарков. Далее уже следуют театр и кино. Если мы с вами хотим лишить детей такого любимого времяпровождения, то инициатива депутатов будет принята. Но я считаю, что это абсолютно неправильно и грубо по отношению к нашим детям", - сказал Народный артист.В мае Госдума в приняла изменения в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" и ряд других законов в части обращения с животными без владельцев. Новый документ предлагает внести поправки в статью 15 данного закона, устанавливающую требования к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях. Также предлагается исключить упоминание цирков из других статей закона.Читайте также на РИА Новости Крым:Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардовЗапашный назвал самую главную ценность КрымаИз Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемот
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россия, общество, закон об ответственном обращении с животными, животные, цирк, эдгард запашный, мнения, дети, закон и право, государственная дума рф
Запретить цирки с животными – Запашный ответил на инициативу

Запашный: инициатива депутатов Госдумы о запрете цирков с животными не пройдет

12:36 12.10.2023 (обновлено: 12:38 12.10.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛьвы в цирке
Львы в цирке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Игорь Руссак
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В России давно и успешно действуют механизмы выявления жестокого обращения с животными, такие случаи в цирковой индустрии единичны и немедленно пресекаются. Поэтому инициатива о запрете цирков с животными является неуместной, заявил РИА Новости Крым Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
Ранее в базе Госдумы появился законопроект о запрете на использование животных в цирках. Отмечается, что целью инициативы является защита жизни и благополучия животных.

Мнение Запашного

"Для того, чтобы выявлять жестокое обращение, уже давно ввели систему лицензирования. Если кто-то уличается в этом, лицензия забирается, работа прекращается. Из-за каких-то единичных случаев не должна страдать вся индустрия", - прокомментировал тему Запашный.

По его мнению, такой закон не должен быть принят, поскольку цирковое искусство является одним из самых популярных в России, в том числе среди детей.
"По данным Росстата, среди несовершеннолетних граждан России цирк стоит по популярности на втором месте после зоопарков. Далее уже следуют театр и кино. Если мы с вами хотим лишить детей такого любимого времяпровождения, то инициатива депутатов будет принята. Но я считаю, что это абсолютно неправильно и грубо по отношению к нашим детям", - сказал Народный артист.
В мае Госдума в приняла изменения в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" и ряд других законов в части обращения с животными без владельцев. Новый документ предлагает внести поправки в статью 15 данного закона, устанавливающую требования к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях. Также предлагается исключить упоминание цирков из других статей закона.
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