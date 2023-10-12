https://crimea.ria.ru/20231012/v-rossii-khotyat-zapretit-tsirki-s-zhivotnymi-1132023799.html

В России хотят запретить цирки с животными

В России хотят запретить цирки с животными - РИА Новости Крым, 12.10.2023

В России хотят запретить цирки с животными

Госдума рассмотрит законопроект о запрете на использование животных в цирках. Соответствующий документ разработан руководителем фракции Госдумы "Новые люди"... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T07:36

2023-10-12T07:36

2023-10-12T07:36

цирк

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Госдума рассмотрит законопроект о запрете на использование животных в цирках. Соответствующий документ разработан руководителем фракции Госдумы "Новые люди" Алексеем Нечаевым и вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым и опубликован в базе законопроектов Госдумы. Документом предлагается внести оправки в статью 15 закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", устанавливающую требования к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях. Также предлагается исключить упоминание цирков из других статей закона.Отмечается, что целью законопроекта является защита жизни и благополучия животных. Также указано, что уже более сорока государств отказались от использования животных в цирках, и приводятся данные социологических опросов, по которым 42% россиян выступают за соответствующий запрет.Читайте также на РИА Новости Крым:Животное - не игрушка, а ответственность. Новое в законеВставят титановые пластины: в Крыму пытаются спасти львицу из МелитополяЗапашный назвал самую главную ценность Крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цирк, государственная дума рф, закон и право, животные, новости, общество, россия