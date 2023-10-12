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В России хотят запретить цирки с животными - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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В России хотят запретить цирки с животными
В России хотят запретить цирки с животными - РИА Новости Крым, 12.10.2023
В России хотят запретить цирки с животными
Госдума рассмотрит законопроект о запрете на использование животных в цирках. Соответствующий документ разработан руководителем фракции Госдумы "Новые люди"... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T07:36
2023-10-12T07:36
цирк
государственная дума рф
закон и право
животные
новости
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Госдума рассмотрит законопроект о запрете на использование животных в цирках. Соответствующий документ разработан руководителем фракции Госдумы "Новые люди" Алексеем Нечаевым и вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым и опубликован в базе законопроектов Госдумы. Документом предлагается внести оправки в статью 15 закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", устанавливающую требования к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях. Также предлагается исключить упоминание цирков из других статей закона.Отмечается, что целью законопроекта является защита жизни и благополучия животных. Также указано, что уже более сорока государств отказались от использования животных в цирках, и приводятся данные социологических опросов, по которым 42% россиян выступают за соответствующий запрет.Читайте также на РИА Новости Крым:Животное - не игрушка, а ответственность. Новое в законеВставят титановые пластины: в Крыму пытаются спасти львицу из МелитополяЗапашный назвал самую главную ценность Крыма
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цирк, государственная дума рф, закон и право, животные, новости, общество, россия
В России хотят запретить цирки с животными

ГД рассмотрит законопроект о запрете на использование животных в цирках

07:36 12.10.2023
 
© Дмитрий МакеевТигр на арене Севастопольского цирка
Тигр на арене Севастопольского цирка
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Госдума рассмотрит законопроект о запрете на использование животных в цирках. Соответствующий документ разработан руководителем фракции Госдумы "Новые люди" Алексеем Нечаевым и вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым и опубликован в базе законопроектов Госдумы.
Документом предлагается внести оправки в статью 15 закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", устанавливающую требования к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях. Также предлагается исключить упоминание цирков из других статей закона.
"Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, в феврале 2022 года, в 62 субъектах РФ в соответствие с ветеринарными и санитарными нормами была проведена проверка деятельности более 500 приютов, зоопарков и цирков, пресечены 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними. Цирки, в которых используются животные, зачастую не обеспечивают отсутствие жестокого обращения с ними, а также должный уровень заботы, что приводит к их физическим и психологическим проблемам, повышенной агрессии и страданиям", - сказано в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что целью законопроекта является защита жизни и благополучия животных. Также указано, что уже более сорока государств отказались от использования животных в цирках, и приводятся данные социологических опросов, по которым 42% россиян выступают за соответствующий запрет.
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ЦиркГосударственная Дума РФЗакон и правоЖивотныеНовостиОбществоРоссия
 
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