https://crimea.ria.ru/20230921/iz-izrailya-v-bakhchisaray-kak-v-krymu-poyavilsya-pervyy-begemot-1131587517.html

Из Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемот

Из Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемот - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Из Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемот

В полном диковинок Крыму чего только не встретишь. И все же крымчан тоже можно удивить некоторой экзотикой. Например, живым бегемотом. Это редкое животное... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T20:01

2023-09-21T20:01

2023-09-21T20:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым, Наталия Мешкова. В полном диковинок Крыму чего только не встретишь. И все же крымчан тоже можно удивить некоторой экзотикой. Например, живым бегемотом. Это редкое животное впервые появилось в зооуголке Бахчисарая. Как диковинный зверь появился на полуострове и в каких условиях будет жить, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.Приоритетный груз и Рыбачка СоняСемнадцатилетняя бегемотиха по кличке Фрида на полуостров прибыла из далекого Израиля. Сначала в Сочи, оттуда – в Крым. Везли паромом как приоритетный груз, признается владелец бегемота и создатель парка "Крым в миниатюре" Виктор Жиленко."Должны были ехать по новым территориям. Но все грузоперевозчики, с которыми мы разговаривали, отказывались ехать (с таким грузом – ред.). Поэтому мы достали специальную справку и чудом проскочили. Так что это первый бегемот, который пересек, фактически переплыл Керченский пролив", - шутит Жиленко.Все дело в габаритах и весе груза. Один только вольер длиной восемь метров, высотой три метра и шириной два метра, специально построенный для перевозки Фриды, весит четыре тонны. Сам бегемот – еще полторы. К тому же все 15 часов пути от Сочи до Бахчисарая животное ехало фактически в бассейне: так было нужно, чтобы маститая дама не пострадала.В итоге, дорогу Фрида перенесла отлично. После прибытия животное три дня содержалось в закрытом вольере для адаптации. За это время сотрудники зооуголка как-то полушутя переименовали первого бегемота, фактически вплавь пересекшего Керченский пролив, в Рыбачку Соню. Так израильтянка Фрида стала крымчанкой Соней.Самая опасная в мире лапочкаПо словам владельца зооуголка, животное купили еще три года назад. Однако приехало оно только сейчас. Отчасти потому, что много времени потребовалось на создание комфортных и правильных условий для непростого постояльца.Теперь у Сони есть огромная квартира с условиями элитного пентхауса: 400 квадратных метров площади выгула, открытый бассейн на 64 куба, еще один такой же – в закрытом вольере. Причем второй бассейн с подогревом, как и полы в зимнике. Подогрев установили на тот случай, если крымский климат в холодное время года все же окажется для бегемота слишком экстремальным."Мы изначально по требованиям Россельхознадзора делали вольер таким, чтобы там могло содержаться три бегемота. Поэтому объем мы сделали с запасом. Прочность тоже сделана с запасом: мы перестраховались. Потому что бегемот – это все-таки самое опасное животное на планете Земля. От встреч с ним погибает больше людей, чем от любого другого животного", - напомнил Виктор Жиленко.Чтобы научиться взаимодействовать с "самым опасным животным", сам владелец зооуголка и несколько сотрудников даже ездили на специальное обучение к коллегам в Сочи. Навыки на территории нашей страны поистине редкие: на просторах России за исключением Фриды-Сони живут еще пять бегемотов."Два бегемота содержатся в Краснодаре, еще два в цирке каком-то, еще один – в цирке у Дурова. Шестой теперь у нас", - гордо "пересчитал" коллег Виктор Жиленко.Впрочем, переживания по поводу характера нового члена большой звериной семьи не оправдались. Животное легко идет на контакт, покладистое и дружелюбное, а по признаниям сотрудниц парка – "и вовсе лапочка”.Любительница крымских арбузовНовое жилье Соне, которая сегодня впервые увидела крымское солнце в открытой части вольера, на первый взгляд пришлось по душе. Бегемотиха с умеренным любопытством обошла границы своей территории, отдельно облюбовав открытый бассейн. С водой в нем пока сложности: менять приходится фактически вручную, потому что система фильтрации пока не справляется с объемом продуктов жизнедеятельности животного, признается Виктор Жиленко. В ближайшее время фильтры обещают довести до ума, чтобы животное радовалось чистой воде.Не возникло проблем у Сони и с переходом на крымскую диету. Бегемотиха, которой в день требуется около 75 килограммов пищи, с огромным удовольствием хрустит местными овощами и бодро трусит за сотрудниками зооуголка, если замечает у них в руках тыкву или кабачок. Но самой большой слабостью великанши, кажется, стали крымские арбузы: ради них она соглашается даже ненадолго покинуть бассейн.Разумеется, диковинный зверь с первых минут привлек внимание посетителей. Однако несмотря на дружелюбность "лапочки”, близко подпускать к ней людей и тем более детей в зооуголке не планируют: животное пугливое и от любого громкого звука может повести себя непредсказуемо."Для нее каждый новый шорох – это опасность. Как только животное перепугалось, оно может совершенно случайно наступить, например, на ногу. Представьте, полторы тонны! Или просто случайно вас прикусить. Или случайно "посадить" на "вилы"-клыки, которые у нее торчат из нижней челюсти", - объясняет Виктор Жиленко необходимость соблюдать правила безопасности.Тем не менее это не мешает создателю зооуголка уже мечтать о паре для своей подопечной."Ей сейчас 17 лет. Фактически это молоденькая девочка. Точной информации нет, но общие источники говорят, что бегемоты в неволе живут до 50 лет, - отметил Виктор Жиленко. – Когда в некоторых кругах пошли слухи, что мы привезли бегемота, нам тут же позвонили из Москвы: в цирке Дурова есть мальчик, и они готовы нам его предложить. Это же мечта любого директора зоопарка – получить потомство от бегемота".Читайте также на РИА Новости Крым:Летний гардероб: в Крыму альпаки и верблюды готовятся к турсезону и жареПожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идеюМаленькие обитатели сафари-парка “Тайган” в Крыму - фотолента

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Наталья Мешкова

Наталья Мешкова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Мешкова

крым, бахчисарай, животные, общество, новости крыма, первый бегемот в крыму