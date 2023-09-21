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Из Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемот - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Из Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемот
Из Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемот - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Из Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемот
В полном диковинок Крыму чего только не встретишь. И все же крымчан тоже можно удивить некоторой экзотикой. Например, живым бегемотом. Это редкое животное... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T20:01
2023-09-21T20:03
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первый бегемот в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым, Наталия Мешкова. В полном диковинок Крыму чего только не встретишь. И все же крымчан тоже можно удивить некоторой экзотикой. Например, живым бегемотом. Это редкое животное впервые появилось в зооуголке Бахчисарая. Как диковинный зверь появился на полуострове и в каких условиях будет жить, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.Приоритетный груз и Рыбачка СоняСемнадцатилетняя бегемотиха по кличке Фрида на полуостров прибыла из далекого Израиля. Сначала в Сочи, оттуда – в Крым. Везли паромом как приоритетный груз, признается владелец бегемота и создатель парка "Крым в миниатюре" Виктор Жиленко."Должны были ехать по новым территориям. Но все грузоперевозчики, с которыми мы разговаривали, отказывались ехать (с таким грузом – ред.). Поэтому мы достали специальную справку и чудом проскочили. Так что это первый бегемот, который пересек, фактически переплыл Керченский пролив", - шутит Жиленко.Все дело в габаритах и весе груза. Один только вольер длиной восемь метров, высотой три метра и шириной два метра, специально построенный для перевозки Фриды, весит четыре тонны. Сам бегемот – еще полторы. К тому же все 15 часов пути от Сочи до Бахчисарая животное ехало фактически в бассейне: так было нужно, чтобы маститая дама не пострадала.В итоге, дорогу Фрида перенесла отлично. После прибытия животное три дня содержалось в закрытом вольере для адаптации. За это время сотрудники зооуголка как-то полушутя переименовали первого бегемота, фактически вплавь пересекшего Керченский пролив, в Рыбачку Соню. Так израильтянка Фрида стала крымчанкой Соней.Самая опасная в мире лапочкаПо словам владельца зооуголка, животное купили еще три года назад. Однако приехало оно только сейчас. Отчасти потому, что много времени потребовалось на создание комфортных и правильных условий для непростого постояльца.Теперь у Сони есть огромная квартира с условиями элитного пентхауса: 400 квадратных метров площади выгула, открытый бассейн на 64 куба, еще один такой же – в закрытом вольере. Причем второй бассейн с подогревом, как и полы в зимнике. Подогрев установили на тот случай, если крымский климат в холодное время года все же окажется для бегемота слишком экстремальным."Мы изначально по требованиям Россельхознадзора делали вольер таким, чтобы там могло содержаться три бегемота. Поэтому объем мы сделали с запасом. Прочность тоже сделана с запасом: мы перестраховались. Потому что бегемот – это все-таки самое опасное животное на планете Земля. От встреч с ним погибает больше людей, чем от любого другого животного", - напомнил Виктор Жиленко.Чтобы научиться взаимодействовать с "самым опасным животным", сам владелец зооуголка и несколько сотрудников даже ездили на специальное обучение к коллегам в Сочи. Навыки на территории нашей страны поистине редкие: на просторах России за исключением Фриды-Сони живут еще пять бегемотов."Два бегемота содержатся в Краснодаре, еще два в цирке каком-то, еще один – в цирке у Дурова. Шестой теперь у нас", - гордо "пересчитал" коллег Виктор Жиленко.Впрочем, переживания по поводу характера нового члена большой звериной семьи не оправдались. Животное легко идет на контакт, покладистое и дружелюбное, а по признаниям сотрудниц парка – "и вовсе лапочка”.Любительница крымских арбузовНовое жилье Соне, которая сегодня впервые увидела крымское солнце в открытой части вольера, на первый взгляд пришлось по душе. Бегемотиха с умеренным любопытством обошла границы своей территории, отдельно облюбовав открытый бассейн. С водой в нем пока сложности: менять приходится фактически вручную, потому что система фильтрации пока не справляется с объемом продуктов жизнедеятельности животного, признается Виктор Жиленко. В ближайшее время фильтры обещают довести до ума, чтобы животное радовалось чистой воде.Не возникло проблем у Сони и с переходом на крымскую диету. Бегемотиха, которой в день требуется около 75 килограммов пищи, с огромным удовольствием хрустит местными овощами и бодро трусит за сотрудниками зооуголка, если замечает у них в руках тыкву или кабачок. Но самой большой слабостью великанши, кажется, стали крымские арбузы: ради них она соглашается даже ненадолго покинуть бассейн.Разумеется, диковинный зверь с первых минут привлек внимание посетителей. Однако несмотря на дружелюбность "лапочки”, близко подпускать к ней людей и тем более детей в зооуголке не планируют: животное пугливое и от любого громкого звука может повести себя непредсказуемо."Для нее каждый новый шорох – это опасность. Как только животное перепугалось, оно может совершенно случайно наступить, например, на ногу. Представьте, полторы тонны! Или просто случайно вас прикусить. Или случайно "посадить" на "вилы"-клыки, которые у нее торчат из нижней челюсти", - объясняет Виктор Жиленко необходимость соблюдать правила безопасности.Тем не менее это не мешает создателю зооуголка уже мечтать о паре для своей подопечной."Ей сейчас 17 лет. Фактически это молоденькая девочка. Точной информации нет, но общие источники говорят, что бегемоты в неволе живут до 50 лет, - отметил Виктор Жиленко. – Когда в некоторых кругах пошли слухи, что мы привезли бегемота, нам тут же позвонили из Москвы: в цирке Дурова есть мальчик, и они готовы нам его предложить. Это же мечта любого директора зоопарка – получить потомство от бегемота".Читайте также на РИА Новости Крым:Летний гардероб: в Крыму альпаки и верблюды готовятся к турсезону и жареПожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идеюМаленькие обитатели сафари-парка “Тайган” в Крыму - фотолента
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
60
крым, бахчисарай, животные, общество, новости крыма, первый бегемот в крыму
Из Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемот

В Крыму появился первый бегемот – молодая самка из Израиля Фрида

20:01 21.09.2023 (обновлено: 20:03 21.09.2023)
 
© РИА Новости КрымВ Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости Крым
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Наталья Мешкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым, Наталия Мешкова. В полном диковинок Крыму чего только не встретишь. И все же крымчан тоже можно удивить некоторой экзотикой. Например, живым бегемотом. Это редкое животное впервые появилось в зооуголке Бахчисарая. Как диковинный зверь появился на полуострове и в каких условиях будет жить, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.

Приоритетный груз и Рыбачка Соня

Семнадцатилетняя бегемотиха по кличке Фрида на полуостров прибыла из далекого Израиля. Сначала в Сочи, оттуда – в Крым. Везли паромом как приоритетный груз, признается владелец бегемота и создатель парка "Крым в миниатюре" Виктор Жиленко.
"Должны были ехать по новым территориям. Но все грузоперевозчики, с которыми мы разговаривали, отказывались ехать (с таким грузом – ред.). Поэтому мы достали специальную справку и чудом проскочили. Так что это первый бегемот, который пересек, фактически переплыл Керченский пролив", - шутит Жиленко.
Все дело в габаритах и весе груза. Один только вольер длиной восемь метров, высотой три метра и шириной два метра, специально построенный для перевозки Фриды, весит четыре тонны. Сам бегемот – еще полторы. К тому же все 15 часов пути от Сочи до Бахчисарая животное ехало фактически в бассейне: так было нужно, чтобы маститая дама не пострадала.
"Чтобы все 15 часов дороги она не стояла: это была бы очень сильная нагрузка. Поэтому мы налили ей в бассейн в вольере 80 см воды: она могла просто лежать на пузе и перекатываться, чтобы суставы не повыбивало", - пояснил Виктор Жиленко.
В итоге, дорогу Фрида перенесла отлично. После прибытия животное три дня содержалось в закрытом вольере для адаптации. За это время сотрудники зооуголка как-то полушутя переименовали первого бегемота, фактически вплавь пересекшего Керченский пролив, в Рыбачку Соню. Так израильтянка Фрида стала крымчанкой Соней.
© РИА Новости КрымВ Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости Крым
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот

Самая опасная в мире лапочка

По словам владельца зооуголка, животное купили еще три года назад. Однако приехало оно только сейчас. Отчасти потому, что много времени потребовалось на создание комфортных и правильных условий для непростого постояльца.
Теперь у Сони есть огромная квартира с условиями элитного пентхауса: 400 квадратных метров площади выгула, открытый бассейн на 64 куба, еще один такой же – в закрытом вольере. Причем второй бассейн с подогревом, как и полы в зимнике. Подогрев установили на тот случай, если крымский климат в холодное время года все же окажется для бегемота слишком экстремальным.
"Мы изначально по требованиям Россельхознадзора делали вольер таким, чтобы там могло содержаться три бегемота. Поэтому объем мы сделали с запасом. Прочность тоже сделана с запасом: мы перестраховались. Потому что бегемот – это все-таки самое опасное животное на планете Земля. От встреч с ним погибает больше людей, чем от любого другого животного", - напомнил Виктор Жиленко.
Чтобы научиться взаимодействовать с "самым опасным животным", сам владелец зооуголка и несколько сотрудников даже ездили на специальное обучение к коллегам в Сочи. Навыки на территории нашей страны поистине редкие: на просторах России за исключением Фриды-Сони живут еще пять бегемотов.
"Два бегемота содержатся в Краснодаре, еще два в цирке каком-то, еще один – в цирке у Дурова. Шестой теперь у нас", - гордо "пересчитал" коллег Виктор Жиленко.
Впрочем, переживания по поводу характера нового члена большой звериной семьи не оправдались. Животное легко идет на контакт, покладистое и дружелюбное, а по признаниям сотрудниц парка – "и вовсе лапочка”.
© РИА Новости КрымВ Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости Крым
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот

Любительница крымских арбузов

Новое жилье Соне, которая сегодня впервые увидела крымское солнце в открытой части вольера, на первый взгляд пришлось по душе. Бегемотиха с умеренным любопытством обошла границы своей территории, отдельно облюбовав открытый бассейн. С водой в нем пока сложности: менять приходится фактически вручную, потому что система фильтрации пока не справляется с объемом продуктов жизнедеятельности животного, признается Виктор Жиленко. В ближайшее время фильтры обещают довести до ума, чтобы животное радовалось чистой воде.
Не возникло проблем у Сони и с переходом на крымскую диету. Бегемотиха, которой в день требуется около 75 килограммов пищи, с огромным удовольствием хрустит местными овощами и бодро трусит за сотрудниками зооуголка, если замечает у них в руках тыкву или кабачок. Но самой большой слабостью великанши, кажется, стали крымские арбузы: ради них она соглашается даже ненадолго покинуть бассейн.
© РИА Новости КрымВ Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости Крым
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
Разумеется, диковинный зверь с первых минут привлек внимание посетителей. Однако несмотря на дружелюбность "лапочки”, близко подпускать к ней людей и тем более детей в зооуголке не планируют: животное пугливое и от любого громкого звука может повести себя непредсказуемо.
"Для нее каждый новый шорох – это опасность. Как только животное перепугалось, оно может совершенно случайно наступить, например, на ногу. Представьте, полторы тонны! Или просто случайно вас прикусить. Или случайно "посадить" на "вилы"-клыки, которые у нее торчат из нижней челюсти", - объясняет Виктор Жиленко необходимость соблюдать правила безопасности.
Тем не менее это не мешает создателю зооуголка уже мечтать о паре для своей подопечной.
"Ей сейчас 17 лет. Фактически это молоденькая девочка. Точной информации нет, но общие источники говорят, что бегемоты в неволе живут до 50 лет, - отметил Виктор Жиленко. – Когда в некоторых кругах пошли слухи, что мы привезли бегемота, нам тут же позвонили из Москвы: в цирке Дурова есть мальчик, и они готовы нам его предложить. Это же мечта любого директора зоопарка – получить потомство от бегемота".
© РИА Новости КрымВ Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
1 из 4
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
2 из 4
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
3 из 4
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
4 из 4
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
© РИА Новости Крым
1 из 4
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
© РИА Новости Крым
2 из 4
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
© РИА Новости Крым
3 из 4
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
© РИА Новости Крым
4 из 4
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
© РИА Новости Крым
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