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Летний гардероб: в Крыму альпаки и верблюды готовятся к турсезону и жаре

Летний гардероб: в Крыму альпаки и верблюды готовятся к турсезону и жаре - РИА Новости Крым, 07.05.2023

Летний гардероб: в Крыму альпаки и верблюды готовятся к турсезону и жаре

Полуостров готовится встречать лето: еще немного и совсем потеплеет. жарко станнет не только людям, но и животным. Альпаки и верблюды в Бахчисарайском парке... РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-08T08:27

2023-05-08T08:27

2023-05-07T19:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым, Надежда Устивицкая. Полуостров готовится встречать лето: еще немного и совсем потеплеет. жарко станнет не только людям, но и животным. Альпаки и верблюды в Бахчисарайском парке миниатюр – не исключение. В преддверие летнего сезона они ежегодно меняют зимний "костюм" на летний. Кто-то к такому ритуалу уже привык, а кого-то ждет только первая стрижка.О новостях из мира зверей - в репортаже РИА Новости Крым.Долгожданная лицензия и первый в Крыму бегемотВ этом году Бахчисарайский парк миниатюр получил лицензию. Главная причина, по которой ее не могли оформить прежде, – это несоответствие содержания животных тем, что заявлены в постановлении правительства России. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор парка Виктор Жиленко."В этом году у нас радостная новость: мы наконец-то получили долгожданную лицензию. Это было связано с тем, что "квадратура" у животных для проживания не совпадала с постановлением правительства России. Но мы привели все в нормы, и наш зоопарк стал абсолютно безопасным и комфортным для проживания животных", -- рассказал он.Помимо этого, скоро здесь могут появиться новые жители, в том числе бегемот, для которого почти доделали дом. Как отметил Жиленко, это будет первый гиппопотам в Крыму.Вместе с ним привезти также планируют стаю пингвинов, байкальских нерп, морских котиков и бескоготных выдр.Пока в зоопарке продолжает появляться потомство – и детеныши родились весьма необычные: белоснежные альпаки, дикобраз-альбинос, антилопа канн, самец японской мартышки и более 20 детенышей носух.Бахчисарайские альпаки модничаютНа улице потеплело, и альпаки меняют свою зимнюю "форму" на летнюю. Так им будет комфортнее встречать жару, объяснил руководитель бахчисарайского парка.По его словам, лам постоянно обрабатывают от паразитов, а также стригут для профилактики. Кроме того, так им будет легче гулять под солнцем летом.Перед стрижкой сотрудники разрабатывают специальные эскизы будущего летнего "костюма": для каждой альпаки – свой дизайн прически. Придумывают импровизированные "шортики", "жилетку", "носочки" или другие элементы гардероба. Альпаки тем временем заинтересованно смотрят из вольера. Ждут."Стричь альпак – дело простое, но очень сложно придумать саму модель прически", – сказал Жиленко.Среди любопытных лам стоит и двухмесячный Снежок, который только начал знакомиться с окружающим миром: сегодняшняя стрижка для него – новый опыт. Поэтому малыш боится и рвется обратно к маме, когда слышит непривычный звук машинки. Но позже, успокоившись и доверившись специалистам, преображается прямо на глазах. Сотрудники зоопарка делают все аккуратно и медленно, чтобы не травмировать тонкую кожу маленького альпаки.Постепенно на Снежке "вырисовываются" жилетка и шортики. Детеныша приободряют, поглаживают и отвлекают от непривычного процесса. А после показывают окончательный вариант сородичам – они сперва не узнают Снежка и прячутся от него под деревом.Первая стрижка прошла не без стресса и испуга для маленького альпаки, но летом он поблагодарит за новый "комплект" и с комфортном будет бегать по вольеру, подчеркнул директор зоопарка.Состриженную шерсть альпак отдают всем желающим гостям зоопарка: ее можно постирать и сделать отличные носки на зиму, отметил Жиленко.Ценная шерсть горбатыхВерблюды Маруся и Хоттабыч спокойно стоят под солнышком и жуют траву. Безмятежный отдых "горбатых" прервало жужжание машинки – очередь стричься дошла и до них. Но, в отличие от маленького Снежка, эти обитатели зоопарка спокойны, хоть и могут немного покапризничать. В процессе продолжают невозмутимо жевать жвачку и с высоты своего немаленького роста осматривать владения.От альпак их отличает и то, что шерсть верблюдов состригают полностью и особые "дизайны" не придумывают. Все дело во вредителях, которые могли поселиться в подшерстке. Новый отрастет уже через неделю, рассказал директор парка.Что касается состриженного, то его также раздают местным жителям, рассказывает Жиленко. Шерсть верблюдов очень теплая, из нее получаются хорошие пояса от радикулита. Но предварительно ее также надо постирать и прочесать.Читайте также на РИА Новости Крым:Маленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстреламиКак живут в Крыму спасенные из Херсона еноты - видео

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В Крыму альпаки и верблюды готовятся к турсезону и жаре В Крыму альпаки и верблюды готовятся к турсезону и жаре 2023-05-08T08:27 true PT3M01S

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