https://crimea.ria.ru/20230614/krymskie-volontery-vyvozyat-zhivotnykh-iz-khersonskoy-oblasti-1129389012.html

Крымские волонтеры вывозят животных из Херсонской области

Крымские волонтеры вывозят животных из Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Крымские волонтеры вывозят животных из Херсонской области

Волонтеры из Крыма и Севастополя вывезли более полусотни животных из зоны затопления на Херсонщине после разрушения Каховской ГЭС. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T17:29

2023-06-14T17:29

2023-06-14T17:29

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Волонтер из Крыма Татьяна Большакова рассказала, как вывозят животных из зоны затопления на Херсонщине Волонтер из Крыма Татьяна Большакова рассказала, как вывозят животных из зоны затопления на Херсонщине audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Волонтеры из Крыма и Севастополя вывезли более полусотни животных из зоны затопления на Херсонщине после разрушения Каховской ГЭС. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала волонтер Татьяна Большакова.Откликнулись первымиПо ее словам, в общей сложности спасено более пятидесяти животных. Это не только собаки, кошки, птицы, но даже ежики. А вот сельскохозяйственных животных волонтеры спасать не могут - для этого недостаточно ресурсов.Проблемы и помощь"Мы вывозим животных из неблагоприятного в плане инфекций региона. То есть животное нужно разместить на карантин, которого в Крыму нет в принципе", - продолжает волонтер.По ее словам, это только одна из многочисленных проблем, с которыми сталкиваются зоозащитники. Еще одна - бюрократическая: на въезде в Крым появились ветеринарные посты, которые контролируют процесс завоза животных с затопленных территорий, при этом четкого перечня документов людям пока не дают."Мы теряем время. Поэтому хотелось бы понимать, какие требования по ветконтролю существуют. Большинство животных в плохом состоянии, с клещами, обостренными болезнями", - поясняет гостья эфира.Зато на территории полуострова четвероногих херсонских гостей встречают очень тепло: волонтеры принимают множество звонков от неравнодушных крымчан и севастопольцев, которые предлагают помощь и готовы забирать животных на передержку. "Это, конечно, очень поддерживает, не дает опустить руки", - признается Большакова.Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеВ лесах и полях Крыма зверей накормят вакциной от бешенстваВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС

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