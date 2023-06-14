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Крымские волонтеры вывозят животных из Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Крымские волонтеры вывозят животных из Херсонской области
Крымские волонтеры вывозят животных из Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Крымские волонтеры вывозят животных из Херсонской области
Волонтеры из Крыма и Севастополя вывезли более полусотни животных из зоны затопления на Херсонщине после разрушения Каховской ГЭС. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T17:29
2023-06-14T17:29
новости
новости крыма
херсонская область
волонтеры крыма
разрушение каховской гэс
радио "спутник в крыму"
животные
татьяна большакова
крым
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Волонтер из Крыма Татьяна Большакова рассказала, как вывозят животных из зоны затопления на Херсонщине
Волонтер из Крыма Татьяна Большакова рассказала, как вывозят животных из зоны затопления на Херсонщине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Волонтеры из Крыма и Севастополя вывезли более полусотни животных из зоны затопления на Херсонщине после разрушения Каховской ГЭС. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала волонтер Татьяна Большакова.Откликнулись первымиПо ее словам, в общей сложности спасено более пятидесяти животных. Это не только собаки, кошки, птицы, но даже ежики. А вот сельскохозяйственных животных волонтеры спасать не могут - для этого недостаточно ресурсов.Проблемы и помощь"Мы вывозим животных из неблагоприятного в плане инфекций региона. То есть животное нужно разместить на карантин, которого в Крыму нет в принципе", - продолжает волонтер.По ее словам, это только одна из многочисленных проблем, с которыми сталкиваются зоозащитники. Еще одна - бюрократическая: на въезде в Крым появились ветеринарные посты, которые контролируют процесс завоза животных с затопленных территорий, при этом четкого перечня документов людям пока не дают."Мы теряем время. Поэтому хотелось бы понимать, какие требования по ветконтролю существуют. Большинство животных в плохом состоянии, с клещами, обостренными болезнями", - поясняет гостья эфира.Зато на территории полуострова четвероногих херсонских гостей встречают очень тепло: волонтеры принимают множество звонков от неравнодушных крымчан и севастопольцев, которые предлагают помощь и готовы забирать животных на передержку. "Это, конечно, очень поддерживает, не дает опустить руки", - признается Большакова.Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеВ лесах и полях Крыма зверей накормят вакциной от бешенстваВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС
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новости, новости крыма, херсонская область, волонтеры крыма, разрушение каховской гэс, животные, татьяна большакова, крым, севастополь
Крымские волонтеры вывозят животных из Херсонской области

Волонтеры из Крыма и Севастополя вывозят животных из зоны затопления на Херсонщине

17:29 14.06.2023
 
© РИА Новости . Dmitry Makeev / Перейти в фотобанкНаселенный пункт Корсунка, который был почти полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС
Населенный пункт Корсунка, который был почти полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Волонтеры из Крыма и Севастополя вывезли более полусотни животных из зоны затопления на Херсонщине после разрушения Каховской ГЭС. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала волонтер Татьяна Большакова.
Волонтер из Крыма Татьяна Большакова рассказала, как вывозят животных из зоны затопления на Херсонщине
17:29

Откликнулись первыми

"Крымские и севастопольские волонтеры ближе территориально и откликнулись первыми. У нас есть фонд, который на протяжении последних лет помогал с кормами, с обработкой на новых территориях. И вот мы уже привезли два автомобиля с животными", - рассказала Большакова.
По ее словам, в общей сложности спасено более пятидесяти животных. Это не только собаки, кошки, птицы, но даже ежики. А вот сельскохозяйственных животных волонтеры спасать не могут - для этого недостаточно ресурсов.

Проблемы и помощь

"Мы вывозим животных из неблагоприятного в плане инфекций региона. То есть животное нужно разместить на карантин, которого в Крыму нет в принципе", - продолжает волонтер.
По ее словам, это только одна из многочисленных проблем, с которыми сталкиваются зоозащитники. Еще одна - бюрократическая: на въезде в Крым появились ветеринарные посты, которые контролируют процесс завоза животных с затопленных территорий, при этом четкого перечня документов людям пока не дают.
"Мы теряем время. Поэтому хотелось бы понимать, какие требования по ветконтролю существуют. Большинство животных в плохом состоянии, с клещами, обостренными болезнями", - поясняет гостья эфира.
Зато на территории полуострова четвероногих херсонских гостей встречают очень тепло: волонтеры принимают множество звонков от неравнодушных крымчан и севастопольцев, которые предлагают помощь и готовы забирать животных на передержку. "Это, конечно, очень поддерживает, не дает опустить руки", - признается Большакова.
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Радио "Спутник в Крыму"НовостиНовости КрымаХерсонская областьВолонтеры КрымаРазрушение Каховской ГЭСЖивотныеТатьяна БольшаковаКрымСевастополь
 
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