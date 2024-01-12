https://crimea.ria.ru/20240112/domiki-s-podogrevom-i-dvoynoy-paek-kak-zooparki-kryma-gotovyat-k-morozam-1134147714.html

Домики с подогревом и двойной паек: как зоопарки Крыма готовят к морозам

Домики с подогревом и двойной паек: как зоопарки Крыма готовят к морозам - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Домики с подогревом и двойной паек: как зоопарки Крыма готовят к морозам

Уже этой ночью в Крыму похолодает до -16 градусов. Теплолюбивые животные в зоопарках полуострова на время зимних холодов переезжают в теплые домики и вольеры,... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T16:49

2024-01-12T16:49

2024-01-12T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Уже этой ночью в Крыму похолодает до -16 градусов. Теплолюбивые животные в зоопарках полуострова на время зимних холодов переезжают в теплые домики и вольеры, для них готовят двойные порции любимых блюд и даже предлагают сеансы ароматерапии. О том, как живут питомцы короткой крымской зимой, РИА Новости Крым рассказали руководители зоопарков.По ее словам, у львов тоже есть теплые домики, но они могут выходить из них на несколько часов "даже по такому холоду". Тигров крымские холода не беспокоят. Копытные находятся в открытых вольерах, но они тоже могут заходить в домики, если захотят.В холода рацион у животных усиленный, потому что им нужно больше энергии для обогрева. В морозы хищники едят в два раза больше мяса, и у копытных тоже двойной паек сена и соломы, добавила Алексагина.В Бахчисарайском парке миниатюр на время зимних холодов животных также переселили в теплые вольеры.Кроме усиленного питания, которое предусмотрено в морозы, обитатели парка миниатюр также получают сеансы ароматерапии и проходят витаминный курс, поедая хвою."Уже начинают нести в зоопарк елочки после новогодних праздников, их даем питомцам как пищевую добавку в небольших количествах. Хвойные улучшают пищеварение и обладают антисептическими свойствами, что благотворно влияет на иммунитет. Кролики и нутрии обожают грызть иголки и кору, а муфлоны, лани и козы съедают даже ветки", – отметил директор.По его словам, хвойные деревья – это еще и отличная ароматная подстилка. При этом Жиленко напомнил, что перед тем, как отнести новогоднее дерево в зоопарк, с него необходимо снять все украшения и мишуру, чтобы животные ее не проглотили.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что в Бахчисарайском парке миниатюр у пары больших рыжих кенгуру появилось потомство. Здесь поселились и редкие обезьяны – королевские колобусы. Пара экзотических питомцев родом из Африки, поэтому вольер у животных теплый, с температурой +25 градусов. Специально для колобусов еще летом заготовили березовые веники со свежими листьями – часть засушили, а часть заморозили.Читайте также на РИА Новости Крым:35 крокодилов и 40 черепах пережили потоп в Ялте и эвакуацию в АлуштуНерпы с Байкала, пингвины из Перу – в зоопарке Бахчисарая пополнение

https://crimea.ria.ru/20240105/v-alushtinskom-akvariume-priruchili-drakonov-1134009759.html

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2024

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