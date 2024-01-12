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Домики с подогревом и двойной паек: как зоопарки Крыма готовят к морозам - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Домики с подогревом и двойной паек: как зоопарки Крыма готовят к морозам
Домики с подогревом и двойной паек: как зоопарки Крыма готовят к морозам - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Домики с подогревом и двойной паек: как зоопарки Крыма готовят к морозам
Уже этой ночью в Крыму похолодает до -16 градусов. Теплолюбивые животные в зоопарках полуострова на время зимних холодов переезжают в теплые домики и вольеры,... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T16:49
2024-01-12T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Уже этой ночью в Крыму похолодает до -16 градусов. Теплолюбивые животные в зоопарках полуострова на время зимних холодов переезжают в теплые домики и вольеры, для них готовят двойные порции любимых блюд и даже предлагают сеансы ароматерапии. О том, как живут питомцы короткой крымской зимой, РИА Новости Крым рассказали руководители зоопарков.По ее словам, у львов тоже есть теплые домики, но они могут выходить из них на несколько часов "даже по такому холоду". Тигров крымские холода не беспокоят. Копытные находятся в открытых вольерах, но они тоже могут заходить в домики, если захотят.В холода рацион у животных усиленный, потому что им нужно больше энергии для обогрева. В морозы хищники едят в два раза больше мяса, и у копытных тоже двойной паек сена и соломы, добавила Алексагина.В Бахчисарайском парке миниатюр на время зимних холодов животных также переселили в теплые вольеры.Кроме усиленного питания, которое предусмотрено в морозы, обитатели парка миниатюр также получают сеансы ароматерапии и проходят витаминный курс, поедая хвою."Уже начинают нести в зоопарк елочки после новогодних праздников, их даем питомцам как пищевую добавку в небольших количествах. Хвойные улучшают пищеварение и обладают антисептическими свойствами, что благотворно влияет на иммунитет. Кролики и нутрии обожают грызть иголки и кору, а муфлоны, лани и козы съедают даже ветки", – отметил директор.По его словам, хвойные деревья – это еще и отличная ароматная подстилка. При этом Жиленко напомнил, что перед тем, как отнести новогоднее дерево в зоопарк, с него необходимо снять все украшения и мишуру, чтобы животные ее не проглотили.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что в Бахчисарайском парке миниатюр у пары больших рыжих кенгуру появилось потомство. Здесь поселились и редкие обезьяны – королевские колобусы. Пара экзотических питомцев родом из Африки, поэтому вольер у животных теплый, с температурой +25 градусов. Специально для колобусов еще летом заготовили березовые веники со свежими листьями – часть засушили, а часть заморозили.Читайте также на РИА Новости Крым:35 крокодилов и 40 черепах пережили потоп в Ялте и эвакуацию в АлуштуНерпы с Байкала, пингвины из Перу – в зоопарке Бахчисарая пополнение
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Домики с подогревом и двойной паек: как зоопарки Крыма готовят к морозам

В зоопарках Крыма в холода для животных обустроили теплые вольеры и усилили рацион

16:49 12.01.2024 (обновлено: 17:12 12.01.2024)
 
© Фото предоставлено Виктором ЖиленкоЗооуголок в Бахчисарае
Зооуголок в Бахчисарае
© Фото предоставлено Виктором Жиленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Уже этой ночью в Крыму похолодает до -16 градусов. Теплолюбивые животные в зоопарках полуострова на время зимних холодов переезжают в теплые домики и вольеры, для них готовят двойные порции любимых блюд и даже предлагают сеансы ароматерапии. О том, как живут питомцы короткой крымской зимой, РИА Новости Крым рассказали руководители зоопарков.
"Все животные у нас готовы к холодам. Все заранее утепляется, животные переводятся в домики с подогревом, с полами. Экзотические звери находятся в отдельных теплых помещениях, с подогревом тоже", – рассказала руководитель пресс-службы парка львов "Тайган" Татьяна Алексагина.
По ее словам, у львов тоже есть теплые домики, но они могут выходить из них на несколько часов "даже по такому холоду". Тигров крымские холода не беспокоят. Копытные находятся в открытых вольерах, но они тоже могут заходить в домики, если захотят.
© Фото предоставлено Виктором ЖиленкоЗооуголок в Бахчисарае
Зооуголок в Бахчисарае
© Фото предоставлено Виктором Жиленко
Зооуголок в Бахчисарае

"Конечно, обезьяны и все теплолюбивые животные сейчас спрятаны – сидят в теплых помещениях. Мы много лет работаем, поэтому все уже налажено, все знают кого куда заводить и кому какая нужна температура", – уточнила она.

В холода рацион у животных усиленный, потому что им нужно больше энергии для обогрева. В морозы хищники едят в два раза больше мяса, и у копытных тоже двойной паек сена и соломы, добавила Алексагина.
В Бахчисарайском парке миниатюр на время зимних холодов животных также
переселили в теплые вольеры.
© Фото предоставлено Виктором ЖиленкоЗооуголок в Бахчисарае
Зооуголок в Бахчисарае
© Фото предоставлено Виктором Жиленко
Зооуголок в Бахчисарае
Кроме усиленного питания, которое предусмотрено в морозы, обитатели парка миниатюр также получают сеансы ароматерапии и проходят витаминный курс, поедая хвою.
"У нас все вольеры утепленные. К холодам мы готовы. Еще перед первыми морозами постелили животным дополнительно сено, солому, все сделали", – рассказал директор зоопарка Виктор Жиленко.
"Уже начинают нести в зоопарк елочки после новогодних праздников, их даем питомцам как пищевую добавку в небольших количествах. Хвойные улучшают пищеварение и обладают антисептическими свойствами, что благотворно влияет на иммунитет. Кролики и нутрии обожают грызть иголки и кору, а муфлоны, лани и козы съедают даже ветки", – отметил директор.
По его словам, хвойные деревья – это еще и отличная ароматная подстилка. При этом Жиленко напомнил, что перед тем, как отнести новогоднее дерево в зоопарк, с него необходимо снять все украшения и мишуру, чтобы животные ее не проглотили.
Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что в Бахчисарайском парке миниатюр у пары больших рыжих кенгуру появилось потомство. Здесь поселились и редкие обезьяны – королевские колобусы. Пара экзотических питомцев родом из Африки, поэтому вольер у животных теплый, с температурой +25 градусов. Специально для колобусов еще летом заготовили березовые веники со свежими листьями – часть засушили, а часть заморозили.
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