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Холода в Крыму: будет ли побит температурный рекорд - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Холода в Крыму: будет ли побит температурный рекорд
Холода в Крыму: будет ли побит температурный рекорд - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Холода в Крыму: будет ли побит температурный рекорд
Зимние холода в Крыму задержатся ненадолго. После понижения температуры в субботу уже с воскресенья придет потепление. Какая погода ожидается на территории... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T15:08
2024-01-12T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Зимние холода в Крыму задержатся ненадолго. После понижения температуры в субботу уже с воскресенья придет потепление. Какая погода ожидается на территории полуострова, рассказали РИА Новости Крым в региональном гидрометцентре.Согласно прогнозу, 13 января в Крыму ночью осадков не ожидается, днем возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью -11…-16. На Южном берегу Крыма -8…-10. Днем в регионе столбики термометров опустятся до отметок -5…-10 с повышением во второй половине дня до 0…-5. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. На дорогах гололедица.При этом ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" уточнил, что в ночь на субботу в большинстве районов Крыма осадки прекратятся, чуть распогодится, облака поредеют, но мороз продолжит крепчать. Это будут уже настоящие московские морозы: в Симферополе ожидается -11…-13, отметил он.Далее, по информации регионального гидрометцентра, начнется резкое потепление.В воскресенье на полуострове местами будет идти снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер уже сменится на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7. Днем 0…+5 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницуКак избежать обморожения: 5 простых правил"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года
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Холода в Крыму: будет ли побит температурный рекорд

В субботу температура в Крыму опустится ниже климатической нормы на 4 градуса

15:08 12.01.2024 (обновлено: 16:04 12.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Зимние холода в Крыму задержатся ненадолго. После понижения температуры в субботу уже с воскресенья придет потепление. Какая погода ожидается на территории полуострова, рассказали РИА Новости Крым в региональном гидрометцентре.
"В предстоящую субботу, 13 января, температура воздуха будет ниже климатической нормы градуса на четыре, но это не рекордные показатели. Рекордным в Симферополе был мороз 30 градусов в 1911 году. Потом резко станет теплее", - рассказала начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.
Согласно прогнозу, 13 января в Крыму ночью осадков не ожидается, днем возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью -11…-16. На Южном берегу Крыма -8…-10. Днем в регионе столбики термометров опустятся до отметок -5…-10 с повышением во второй половине дня до 0…-5. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. На дорогах гололедица.
При этом ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" уточнил, что в ночь на субботу в большинстве районов Крыма осадки прекратятся, чуть распогодится, облака поредеют, но мороз продолжит крепчать. Это будут уже настоящие московские морозы: в Симферополе ожидается -11…-13, отметил он.
Далее, по информации регионального гидрометцентра, начнется резкое потепление.
В воскресенье на полуострове местами будет идти снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер уже сменится на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7. Днем 0…+5 градусов.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрТатьяна ЛюбецкаяЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецОбществоРекордыНовости Крыма
 
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