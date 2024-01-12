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Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницу
Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницу
В пятницу холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, метель, гололед, на дорогах... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T00:01
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В пятницу холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, метель, гололед, на дорогах гололедицу. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, местами сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем около нуля с понижением во второй половине дня до -7…-9 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем осадки (дождь, мокрый снег). Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса с понижением к вечеру до -2…-4. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью и днем от нуля до +3 градусов.По Крыму на 12-13 января объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240111/na-krym-idet-snezhnaya-burya-s-morozami-i-gololedom-1134112805.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу сильные осадки, метель и гололед

00:01 12.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗима в Крыму
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В пятницу холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, метель, гололед, на дорогах гололедицу. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…+2 градуса с понижением во второй половине дня до -4…-9", - говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, местами сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем около нуля с понижением во второй половине дня до -7…-9 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью и днем осадки (дождь, мокрый снег). Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса с понижением к вечеру до -2…-4. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью и днем от нуля до +3 градусов.
По Крыму на 12-13 января объявлено штормовое предупреждение.
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Вчера, 12:05
На Крым идет снежная буря с морозами и гололедом
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:45Военная помощь Украине прекращается – Джон Кирби
00:01Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 12 января
23:41Главное за день: 11 января
23:11Главные новости Крыма: 11 января
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