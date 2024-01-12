https://crimea.ria.ru/20240112/silnye-osadki-i-metel-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1134072749.html

Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницу

Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницу

В пятницу холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, метель, гололед, на дорогах... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T00:01

2024-01-12T00:01

2024-01-12T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В пятницу холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, метель, гололед, на дорогах гололедицу. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, местами сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем около нуля с понижением во второй половине дня до -7…-9 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем осадки (дождь, мокрый снег). Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса с понижением к вечеру до -2…-4. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью и днем от нуля до +3 градусов.По Крыму на 12-13 января объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240111/na-krym-idet-snezhnaya-burya-s-morozami-i-gololedom-1134112805.html

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севастополь

ялта

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евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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