https://crimea.ria.ru/20240112/silnye-osadki-i-metel-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1134072749.html
Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницу
Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницу
В пятницу холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, метель, гололед, на дорогах... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T00:01
2024-01-12T00:01
2024-01-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110794/82/1107948272_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_a5be0689a647935d1530a437a8c81ba1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В пятницу холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, метель, гололед, на дорогах гололедицу. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, местами сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем около нуля с понижением во второй половине дня до -7…-9 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем осадки (дождь, мокрый снег). Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса с понижением к вечеру до -2…-4. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью и днем от нуля до +3 градусов.По Крыму на 12-13 января объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240111/na-krym-idet-snezhnaya-burya-s-morozami-i-gololedom-1134112805.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110794/82/1107948272_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_24462a8e2253d899c8e947d201dcd7c9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу сильные осадки, метель и гололед
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В пятницу холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, метель, гололед, на дорогах гололедицу. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…+2 градуса с понижением во второй половине дня до -4…-9", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, местами сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем около нуля с понижением во второй половине дня до -7…-9 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью и днем осадки (дождь, мокрый снег). Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса с понижением к вечеру до -2…-4. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью и днем от нуля до +3 градусов.
По Крыму на 12-13 января объявлено штормовое предупреждение.