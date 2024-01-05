https://crimea.ria.ru/20240105/vyglyanul-iz-sumki-v-bakhchisarae-rodilsya-kengurenok-1134007627.html

Выглянул из сумки: в Бахчисарае родился кенгуренок

Выглянул из сумки: в Бахчисарае родился кенгуренок - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Выглянул из сумки: в Бахчисарае родился кенгуренок

В Бахчисарайском парке миниатюр у пары больших рыжих кенгуру родился малыш. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Виктор Жиленко. РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T17:48

2024-01-05T17:48

2024-01-05T17:48

новости крыма

бахчисарай

бахчисарайский парк миниатюр

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виктор жиленко

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кенгуру

зоопарк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Бахчисарайском парке миниатюр у пары больших рыжих кенгуру родился малыш. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Виктор Жиленко.Малыши кенгуру появляются на свет совсем крошечными, в виде эмбрионов. После рождения они перебираются в сумку матери и постороннему глазу совершенно не видны. Выглядывать из своего убежища они начинают через несколько месяцев. В Бахчисарайском парке миниатюр малыша кенгуру уже могут заметить посетители, но пол новорожденного пока остается загадкой.Как стало известно ранее, в зооуголке Бахчисарайского парка миниатюр поселились редкие обезьяны – королевские колобусы. Пара экзотических питомцев родом из Африки, поэтому вольер у животных теплый, с температурой +25 градусов. Специально для колобусов летом были заготовлены березовые веники со свежими листьями – часть засушили, а часть заморозили.Накануне Нового года в парке поселился самый большой морж России – "на пенсию" в Бахчисарай прибыл 21-летний Салтан, который до этого работал в цирке.Читайте также на РИА Новости Крым:Нерпы с Байкала, пингвины из Перу – в зоопарке Бахчисарая пополнениеИз Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемот 35 крокодилов и 40 черепах пережили потоп в Ялте и эвакуацию в Алушту

бахчисарай

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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