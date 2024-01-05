Выглянул из сумки: в Бахчисарае родился кенгуренок
В Бахчисарайском парке миниатюр у пары больших рыжих кенгуру родился малыш
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Бахчисарайском парке миниатюр у пары больших рыжих кенгуру родился малыш. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Виктор Жиленко.
"В парке миниатюр большой рыжий кенгуру решил удивить нас. У них появился замечательный малыш. Он еще не вылезает из сумки и не гуляет отдельно от матери, но мы уже можем наблюдать за ним", – рассказал Жиленко.
Малыши кенгуру появляются на свет совсем крошечными, в виде эмбрионов. После рождения они перебираются в сумку матери и постороннему глазу совершенно не видны. Выглядывать из своего убежища они начинают через несколько месяцев. В Бахчисарайском парке миниатюр малыша кенгуру уже могут заметить посетители, но пол новорожденного пока остается загадкой.
"Нет лучшего подарка к Рождеству для директора, чем рождение нового малыша", – сказал директор парка Виктор Жиленко. - Тем более, что следующий год объявлен годом семьи, вот и кенгуру поддерживают год семьи и тоже решили обзавестись детенышами".
Как стало известно ранее, в зооуголке Бахчисарайского парка миниатюр поселились редкие обезьяны – королевские колобусы. Пара экзотических питомцев родом из Африки, поэтому вольер у животных теплый, с температурой +25 градусов. Специально для колобусов летом были заготовлены березовые веники со свежими листьями – часть засушили, а часть заморозили.
Накануне Нового года в парке поселился самый большой морж России – "на пенсию" в Бахчисарай прибыл 21-летний Салтан, который до этого работал в цирке.
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