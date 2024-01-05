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Выглянул из сумки: в Бахчисарае родился кенгуренок - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Выглянул из сумки: в Бахчисарае родился кенгуренок
Выглянул из сумки: в Бахчисарае родился кенгуренок - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Выглянул из сумки: в Бахчисарае родился кенгуренок
В Бахчисарайском парке миниатюр у пары больших рыжих кенгуру родился малыш. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Виктор Жиленко. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T17:48
2024-01-05T17:48
новости крыма
бахчисарай
бахчисарайский парк миниатюр
животные
виктор жиленко
видео
кенгуру
зоопарк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Бахчисарайском парке миниатюр у пары больших рыжих кенгуру родился малыш. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Виктор Жиленко.Малыши кенгуру появляются на свет совсем крошечными, в виде эмбрионов. После рождения они перебираются в сумку матери и постороннему глазу совершенно не видны. Выглядывать из своего убежища они начинают через несколько месяцев. В Бахчисарайском парке миниатюр малыша кенгуру уже могут заметить посетители, но пол новорожденного пока остается загадкой.Как стало известно ранее, в зооуголке Бахчисарайского парка миниатюр поселились редкие обезьяны – королевские колобусы. Пара экзотических питомцев родом из Африки, поэтому вольер у животных теплый, с температурой +25 градусов. Специально для колобусов летом были заготовлены березовые веники со свежими листьями – часть засушили, а часть заморозили.Накануне Нового года в парке поселился самый большой морж России – "на пенсию" в Бахчисарай прибыл 21-летний Салтан, который до этого работал в цирке.Читайте также на РИА Новости Крым:Нерпы с Байкала, пингвины из Перу – в зоопарке Бахчисарая пополнениеИз Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемот 35 крокодилов и 40 черепах пережили потоп в Ялте и эвакуацию в Алушту
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, бахчисарай, бахчисарайский парк миниатюр, животные, виктор жиленко, видео, кенгуру, зоопарк, видео
Выглянул из сумки: в Бахчисарае родился кенгуренок

В Бахчисарайском парке миниатюр у пары больших рыжих кенгуру родился малыш

17:48 05.01.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Бахчисарайском парке миниатюр у пары больших рыжих кенгуру родился малыш. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Виктор Жиленко.

"В парке миниатюр большой рыжий кенгуру решил удивить нас. У них появился замечательный малыш. Он еще не вылезает из сумки и не гуляет отдельно от матери, но мы уже можем наблюдать за ним", – рассказал Жиленко.

Малыши кенгуру появляются на свет совсем крошечными, в виде эмбрионов. После рождения они перебираются в сумку матери и постороннему глазу совершенно не видны. Выглядывать из своего убежища они начинают через несколько месяцев. В Бахчисарайском парке миниатюр малыша кенгуру уже могут заметить посетители, но пол новорожденного пока остается загадкой.

"Нет лучшего подарка к Рождеству для директора, чем рождение нового малыша", сказал директор парка Виктор Жиленко. - Тем более, что следующий год объявлен годом семьи, вот и кенгуру поддерживают год семьи и тоже решили обзавестись детенышами".

Как стало известно ранее, в зооуголке Бахчисарайского парка миниатюр поселились редкие обезьяны – королевские колобусы. Пара экзотических питомцев родом из Африки, поэтому вольер у животных теплый, с температурой +25 градусов. Специально для колобусов летом были заготовлены березовые веники со свежими листьями – часть засушили, а часть заморозили.
Накануне Нового года в парке поселился самый большой морж России – "на пенсию" в Бахчисарай прибыл 21-летний Салтан, который до этого работал в цирке.
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Новости КрымаБахчисарайБахчисарайский парк миниатюрЖивотныеВиктор ЖиленкоВидеоКенгуруЗоопарк
 
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17:48Выглянул из сумки: в Бахчисарае родился кенгуренок
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