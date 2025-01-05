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В Севастополе собрали 84,5 тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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В Севастополе собрали 84,5 тонн загрязненного мазутом грунта
В Севастополе собрали 84,5 тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости Крым, 05.01.2025
В Севастополе собрали 84,5 тонн загрязненного мазутом грунта
В Севастополе к вечеру воскресенья собрали 84,5 тонны загрязненного мазутом грунта. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T20:06
2025-01-05T20:06
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
экология
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе к вечеру воскресенья собрали 84,5 тонны загрязненного мазутом грунта. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, организованные группы волонтеров работали на пляжах Северной стороны вместе со спасателями и городскими службами. Они убирали пляжи "Нахимовец", "Орловка-1", "Звездный берег" и помогали с погрузкой мешков для дальнейшей утилизации. Он также сообщил, что по прогнозу в ближайшие дни ожидается шторм. Поэтому важно было вывезти с берега максимальное количество мешков с загрязненным грунтом до конца дня. "Также я поручил на пляжах, где зафиксированы выбросы мазута, поставить "лодки" специально для мешков с собранным грунтом", - проинформировал губернатор. Он отметил, что, несмотря на круглосуточный мониторинг ситуации, городские службы и волонтеры направляются на ликвидацию последствий точечно: "Там, где будем понимать, что работы могут затянуться, развернем совместно с МЧС пункты обогрева, где можно будет отдохнуть и выпить горячего чаю". Развожаев подчеркнул, что ситуация на сегодняшний день контролируемая, и массового выброса мазута на побережье Севастополя не наблюдается. Накануне губернатор сообщил, что мазутные пятна были обнаружены на восьми пляжах города. Он отметил, что будет сформирована база волонтеров, вся работа будет координироваться оперативным штабом. В связи с загрязнением в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения.Как рассказал РИА Новости Крым координатор работы с волонтерами оперштаба Севастополя по ликвидации последствий ЧС Павел Харламов, больше всего загрязнений выявили на пляжах Северной стороны города - пляжи Учкуевка, Любимовка, Орловка и Андреевка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на сайте РИА Новости Крым: Мазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берега В Крыму развернули центры по спасению пострадавших от мазута птиц Под Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег
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РИА Новости Крым
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4.7
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, экология, черное море
В Севастополе собрали 84,5 тонн загрязненного мазутом грунта

В Севастополе собрали с пляжей более 84,5 тонн грунта в мазуте

20:06 05.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВолонтеры чистят пляж от мазута в Орловке под Севастополем
Волонтеры чистят пляж от мазута в Орловке под Севастополем
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе к вечеру воскресенья собрали 84,5 тонны загрязненного мазутом грунта. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, организованные группы волонтеров работали на пляжах Северной стороны вместе со спасателями и городскими службами. Они убирали пляжи "Нахимовец", "Орловка-1", "Звездный берег" и помогали с погрузкой мешков для дальнейшей утилизации.
"Всего к настоящему времени собрали уже 84,5 тонны загрязненного грунта вместе с мазутом. Большую часть мешков уже вывезли, часть еще осталась на пляже "Толстяк" и на побережье в Качинском муниципалитете — эти мешки вывезут завтра. Загрязненный грунт по всем правилам утилизирует специализированное предприятие", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что по прогнозу в ближайшие дни ожидается шторм. Поэтому важно было вывезти с берега максимальное количество мешков с загрязненным грунтом до конца дня.
"Также я поручил на пляжах, где зафиксированы выбросы мазута, поставить "лодки" специально для мешков с собранным грунтом", - проинформировал губернатор.
Он отметил, что, несмотря на круглосуточный мониторинг ситуации, городские службы и волонтеры направляются на ликвидацию последствий точечно: "Там, где будем понимать, что работы могут затянуться, развернем совместно с МЧС пункты обогрева, где можно будет отдохнуть и выпить горячего чаю".
Развожаев подчеркнул, что ситуация на сегодняшний день контролируемая, и массового выброса мазута на побережье Севастополя не наблюдается.
Накануне губернатор сообщил, что мазутные пятна были обнаружены на восьми пляжах города. Он отметил, что будет сформирована база волонтеров, вся работа будет координироваться оперативным штабом. В связи с загрязнением в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения.
Как рассказал РИА Новости Крым координатор работы с волонтерами оперштаба Севастополя по ликвидации последствий ЧС Павел Харламов, больше всего загрязнений выявили на пляжах Северной стороны города - пляжи Учкуевка, Любимовка, Орловка и Андреевка.
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