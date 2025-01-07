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В Петрозаводске ввели режим ЧС
В Петрозаводске ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 07.01.2025
В Петрозаводске ввели режим ЧС
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Петрозаводске. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава Республики... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T10:49
2025-01-07T10:49
2025-01-07T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Петрозаводске. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. По предварительным данным, вечером 6 января в квартире на четвертом этаже по улице Луначарского в Петрозаводске произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением межквартирной стены. В результате пострадали хозяин квартиры и три человека, проживающие по соседству.После ЧП в городе введен режим ЧС.По данным Парфенчикова, сейчас специалисты проводят обследование дома, чтобы определить, возможно ли дальнейшая эксплуатация строения. На месте работают подразделения МЧС России, Следственный комитет РФ по Республике Карелия, прокуратура, полиция и другие профильные службы, а также администрация Петрозаводска. "Жильцов дома эвакуировали. Шесть человек находятся в общежитии на Первомайской проспекте, двое – в общежитии Спортшколы №3 в Студенческом переулке. Предоставим им круглосуточное питание. Остальным жильцам, которые решили остаться у родственников и знакомых, помогли добраться до них", - отметил руководитель Карелии.По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Республике Карелия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшиеДва человека погибли и 70 эвакуированы на пожаре в Ростовской области7 человек погибли на пожаре в Кировской области
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карелия, взрыв, газ, происшествия, режим чс, артур парфенчиков, новости, общество
В Петрозаводске ввели режим ЧС
В Петрозаводске ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке
10:49 07.01.2025 (обновлено: 10:52 07.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Петрозаводске. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
По предварительным данным, вечером 6 января в квартире на четвертом этаже по улице Луначарского в Петрозаводске произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением межквартирной стены. В результате пострадали хозяин квартиры и три человека, проживающие по соседству.
"Четверо пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Погибших нет", - написал он в Telegram-канале.
После ЧП в городе введен режим ЧС.
"Вводим в Петрозаводске режим ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее устранить последствия взрыва газа в многоквартирном доме на улице Луначарского", - отметил глава республики.
По данным Парфенчикова, сейчас специалисты проводят обследование дома, чтобы определить, возможно ли дальнейшая эксплуатация строения. На месте работают подразделения МЧС России, Следственный комитет РФ по Республике Карелия, прокуратура, полиция и другие профильные службы, а также администрация Петрозаводска.
"Жильцов дома эвакуировали. Шесть человек находятся в общежитии на Первомайской проспекте, двое – в общежитии Спортшколы №3 в Студенческом переулке. Предоставим им круглосуточное питание. Остальным жильцам, которые решили остаться у родственников и знакомых, помогли добраться до них", - отметил руководитель Карелии.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Республике Карелия.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)... Следователями и криминалистами СК произведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, представляющие интерес для следствия, назначены судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей и очевидцев происшествия", - говорится в сообщении.
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