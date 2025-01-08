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Массированный удар ВСУ по Саратову и Энгельсу – что известно - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Массированный удар ВСУ по Саратову и Энгельсу – что известно
Массированный удар ВСУ по Саратову и Энгельсу – что известно - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Массированный удар ВСУ по Саратову и Энгельсу – что известно
Украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T07:00
2025-01-08T07:07
саратов
энгельс
роман бусаргин
саратовская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы. По предварительной информации, никто не пострадал, подчеркнул Бусаргин.10 декабря 2024 года ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области.В августе обломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе, была тяжело ранена женщина.В декабре 2022 года трое российских военнослужащих технического состава погибли при падении обломков украинского беспилотника возле военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области, где базируются российские стратегические бомбардировщики дальней авиации. В этот же день российская армия нанесла массированный удар по инфраструктурным и военным объектам на Украине.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили беспилотникУкраинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской областиРебенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область
саратов
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РИА Новости Крым
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саратов, энгельс, роман бусаргин, саратовская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Массированный удар ВСУ по Саратову и Энгельсу – что известно

Саратов и Энгельс атаковали украинские беспилотники – есть попадание по промобъекту

07:00 08.01.2025 (обновлено: 07:07 08.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

"Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе", – говорится в сообщении.

На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы. По предварительной информации, никто не пострадал, подчеркнул Бусаргин.
10 декабря 2024 года ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области.
В августе обломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе, была тяжело ранена женщина.
В декабре 2022 года трое российских военнослужащих технического состава погибли при падении обломков украинского беспилотника возле военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области, где базируются российские стратегические бомбардировщики дальней авиации. В этот же день российская армия нанесла массированный удар по инфраструктурным и военным объектам на Украине.
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