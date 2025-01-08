https://crimea.ria.ru/20250108/massirovannomu-udaru-vsu-podverglis-saratov-i-engels-1143162807.html

Массированный удар ВСУ по Саратову и Энгельсу – что известно

Массированный удар ВСУ по Саратову и Энгельсу – что известно - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Массированный удар ВСУ по Саратову и Энгельсу – что известно

Украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T07:00

2025-01-08T07:00

2025-01-08T07:07

саратов

энгельс

роман бусаргин

саратовская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050893_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2db8ab118b59821d4653fcc3996e68bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы. По предварительной информации, никто не пострадал, подчеркнул Бусаргин.10 декабря 2024 года ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области.В августе обломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе, была тяжело ранена женщина.В декабре 2022 года трое российских военнослужащих технического состава погибли при падении обломков украинского беспилотника возле военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области, где базируются российские стратегические бомбардировщики дальней авиации. В этот же день российская армия нанесла массированный удар по инфраструктурным и военным объектам на Украине.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили беспилотникУкраинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской областиРебенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область

саратов

энгельс

саратовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, энгельс, роман бусаргин, саратовская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)