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ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области
ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области - РИА Новости Крым, 10.12.2024
ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области
Украинские беспилотники сбиты над военным аэродромом в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T10:28
2024-12-10T10:42
саратовская область
саратов
роман бусаргин
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
россия
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты над военным аэродромом в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По данным главы Саратовской области, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.В декабре 2022 года трое российских военнослужащих технического состава погибли при падении обломков украинского беспилотника возле военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области, где базируются российские стратегические бомбардировщики дальней авиации. В этот же день российская армия нанесла массированный удар по инфраструктурным и военным объектам на Украине.В августе этого года несколько домов были повреждены в Саратове и Энгельсе в результате падения обломов беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на жилой комплекс в Саратове умерлаВ МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и ДягилевоУкраинский дрон сбит у аэродрома в Энгельсе – трое погибших
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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саратовская область, саратов, роман бусаргин, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, россия, новости, безопасность
ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области

В Саратовской области атакован военный аэродром – губернатор

10:28 10.12.2024 (обновлено: 10:42 10.12.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС взлетает с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС взлетает с аэродрома Энгельс в Саратовской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты над военным аэродромом в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
"Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы", - написал он в Telegram-канале.
По данным главы Саратовской области, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
В декабре 2022 года трое российских военнослужащих технического состава погибли при падении обломков украинского беспилотника возле военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области, где базируются российские стратегические бомбардировщики дальней авиации. В этот же день российская армия нанесла массированный удар по инфраструктурным и военным объектам на Украине.
В августе этого года несколько домов были повреждены в Саратове и Энгельсе в результате падения обломов беспилотников.
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Саратовская областьСаратовРоман БусаргинПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУРоссияНовостиБезопасность
 
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