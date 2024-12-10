https://crimea.ria.ru/20241210/vsu-atakovali-voennyy-aerodrom-v-saratovskoy-oblasti-1142511438.html

ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области

ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области - РИА Новости Крым, 10.12.2024

ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области

Украинские беспилотники сбиты над военным аэродромом в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T10:28

2024-12-10T10:28

2024-12-10T10:42

саратовская область

саратов

роман бусаргин

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты над военным аэродромом в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По данным главы Саратовской области, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.В декабре 2022 года трое российских военнослужащих технического состава погибли при падении обломков украинского беспилотника возле военного аэродрома в Энгельсе Саратовской области, где базируются российские стратегические бомбардировщики дальней авиации. В этот же день российская армия нанесла массированный удар по инфраструктурным и военным объектам на Украине.В августе этого года несколько домов были повреждены в Саратове и Энгельсе в результате падения обломов беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на жилой комплекс в Саратове умерлаВ МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и ДягилевоУкраинский дрон сбит у аэродрома в Энгельсе – трое погибших

саратовская область

саратов

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, саратов, роман бусаргин, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, россия, новости, безопасность