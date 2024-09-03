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Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на жилой комплекс в Саратове умерла - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на жилой комплекс в Саратове умерла
Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на жилой комплекс в Саратове умерла - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на жилой комплекс в Саратове умерла
Женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона на 40-этажный дом в Саратове, скончалась в больнице. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T07:59
2024-09-03T08:03
саратов
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беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона на 40-этажный дом в Саратове, скончалась в больнице. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Он отметил, что за жизнь женщины врачи боролись неделю."Сегодня ночью в больнице скончалась Гульнара Темралиева, пострадавшая в результате атаки БПЛА. Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. Выражаю соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь", - написал глава региона.Атаку на Саратовскую область ВСУ предприняли рано утром 26 августа. Сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили дома в Саратове и Энгельсе. Губернатор области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки украинских дронов поврежден жилой комплекс в Саратове, есть пострадавшие, одна из них - в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:9 человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область – двое из них детиЖенщина тяжело ранена в результате атаки БПЛА в СаратовеОбломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе
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саратов, россия, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, общество, минздрав рф, новости
Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на жилой комплекс в Саратове умерла

В Саратове скончалась пострадавшая после атаки украинского беспилотника

07:59 03.09.2024 (обновлено: 08:03 03.09.2024)
 
© Роман БусаргинВ результате атаки украинских беспилотников поврежден жилой комплекс в Саратове, есть пострадавшие
В результате атаки украинских беспилотников поврежден жилой комплекс в Саратове, есть пострадавшие
© Роман Бусаргин
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона на 40-этажный дом в Саратове, скончалась в больнице. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Он отметил, что за жизнь женщины врачи боролись неделю.
"Сегодня ночью в больнице скончалась Гульнара Темралиева, пострадавшая в результате атаки БПЛА. Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. Выражаю соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь", - написал глава региона.
Атаку на Саратовскую область ВСУ предприняли рано утром 26 августа. Сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили дома в Саратове и Энгельсе.
Губернатор области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки украинских дронов поврежден жилой комплекс в Саратове, есть пострадавшие, одна из них - в тяжелом состоянии.
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СаратовРоссияБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияОбществоМинздрав РФНовости
 
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