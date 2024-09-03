https://crimea.ria.ru/20240903/umerla-postradavshaya-posle-ataki-drona-vsu-na-zhiloy-kompleks-v-saratove-1140077230.html

Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на жилой комплекс в Саратове умерла

Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на жилой комплекс в Саратове умерла - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на жилой комплекс в Саратове умерла

Женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона на 40-этажный дом в Саратове, скончалась в больнице. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T07:59

2024-09-03T07:59

2024-09-03T08:03

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона на 40-этажный дом в Саратове, скончалась в больнице. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Он отметил, что за жизнь женщины врачи боролись неделю."Сегодня ночью в больнице скончалась Гульнара Темралиева, пострадавшая в результате атаки БПЛА. Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. Выражаю соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь", - написал глава региона.Атаку на Саратовскую область ВСУ предприняли рано утром 26 августа. Сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили дома в Саратове и Энгельсе. Губернатор области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки украинских дронов поврежден жилой комплекс в Саратове, есть пострадавшие, одна из них - в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:9 человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область – двое из них детиЖенщина тяжело ранена в результате атаки БПЛА в СаратовеОбломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе

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саратов, россия, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, общество, минздрав рф, новости