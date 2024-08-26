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Обломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе
Обломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Обломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе
Несколько домов повреждены в Саратове и Энгельсе в результате падения обломов беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T05:58
2024-08-26T05:58
2024-08-26T06:03
саратов
саратовская область
энгельс
роман бусаргин
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Несколько домов повреждены в Саратове и Энгельсе в результате падения обломов беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Последний раз украинский беспилотник сбивали в Энгельсе в конце июля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС Под Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧСВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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саратов, саратовская область, энгельс, роман бусаргин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Обломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе
В результате атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома - губернатор
05:58 26.08.2024 (обновлено: 06:03 26.08.2024)