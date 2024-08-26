Рейтинг@Mail.ru
Обломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240826/oblomki-sbitykh-dronov-povredili-doma-v-saratove-i-engelse-1139868101.html
Обломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе
Обломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Обломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе
Несколько домов повреждены в Саратове и Энгельсе в результате падения обломов беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T05:58
2024-08-26T06:03
саратов
саратовская область
энгельс
роман бусаргин
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139868177_4:0:3561:2001_1920x0_80_0_0_66850b25fbff84445f93b7371be933b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Несколько домов повреждены в Саратове и Энгельсе в результате падения обломов беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Последний раз украинский беспилотник сбивали в Энгельсе в конце июля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС Под Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧСВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо
саратов
саратовская область
энгельс
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139868177_448:0:3116:2001_1920x0_80_0_0_a494953037cb5d71196cb356a3f53abb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратов, саратовская область, энгельс, роман бусаргин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Обломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе

В результате атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома - губернатор

05:58 26.08.2024 (обновлено: 06:03 26.08.2024)
 
© РИА Новости . Андрей Васильев / Перейти в фотобанкГорода России. Саратов
Города России. Саратов - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Несколько домов повреждены в Саратове и Энгельсе в результате падения обломов беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"Ранним утром средствами ПВО ликвидированы беспилотники. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", - написал он с своем Telegram-канале.
Последний раз украинский беспилотник сбивали в Энгельсе в конце июля.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС
Под Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧС
ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо
 
СаратовСаратовская областьЭнгельсРоман БусаргинБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:14Крымский мост утром в понедельник: оперативные данные
05:58Обломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе
00:01Погода в Крыму в последний понедельник лета
00:00Какой сегодня праздник: 26 августа
23:06Площадь пожара в Крыму выросла в 3 раза за 1,5 часа из-за сильного ветра
21:55Главное за день: 25 августа
21:37Мощный природный пожар в Феодосии - что известно
21:31В Керчи рейсовый автобус насмерть сбил пешехода
21:23Крупный лесной пожар в Крыму: горит 15 га - людей эвакуируют в Коктебель
21:15Какое наказание для детей может быть опасно для здоровья и даже жизни
20:54Сильный пожар в горно-лесной местности в Крыму: эвакуируют 100 человек
20:50Детонация в Воронежской области после атаки БПЛА прекратилась
20:23В Крыму двое мужчин и женщина избили подростков за мяч: СК ведет проверку
20:10В Белогорском районе Крыма произошло смертельное ДТП с "перевертышем"
19:56В Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарий
19:22Возгорание растительности в районе Тепе-Оба в Феодосии тушат 166 пожарных
19:17Ремонт и масштабная стройка: как развивается Симферопольский район
18:45"Его называли Дедом": Максим Никулин о своем великом отце
18:31Закрыл собой раненого товарища: в зоне спецоперации погиб крымчанин
18:20Миллион за квадратный метр в Крыму: причины высоких цен на квартиры
Лента новостейМолния