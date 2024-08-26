https://crimea.ria.ru/20240826/oblomki-sbitykh-dronov-povredili-doma-v-saratove-i-engelse-1139868101.html

Обломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе

Обломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Обломки сбитых дронов повредили дома в Саратове и Энгельсе

Несколько домов повреждены в Саратове и Энгельсе в результате падения обломов беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T05:58

2024-08-26T05:58

2024-08-26T06:03

саратов

саратовская область

энгельс

роман бусаргин

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Несколько домов повреждены в Саратове и Энгельсе в результате падения обломов беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Последний раз украинский беспилотник сбивали в Энгельсе в конце июля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС Под Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧСВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо

саратов

саратовская область

энгельс

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2024

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, саратовская область, энгельс, роман бусаргин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости