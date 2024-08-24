https://crimea.ria.ru/20240824/pod-voronezhem-posle-ataki-bpla-pozhar-s-detonatsiey--vveden-rezhim-chs-1139837503.html

Под Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧС

Под Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Под Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧС

Пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов, начался в Воронежской области после падения фрагментов сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T08:20

2024-08-24T08:20

2024-08-24T08:35

воронежская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

детонация

александр гусев

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов, начался в Воронежской области после падения фрагментов сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.Всего за минувшую ночь дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было уничтожено и подавлено пять беспилотных летательных аппаратов, уточнил глава региона.Проведена эвакуация одного села и одного СНТ – всего около 200 человек. Развернут пункт временного размещения. Для проживающих в соседнем селе проведен инструктаж по мерам безопасности, продолжил губернатор.Пострадали два человека: одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась, перечислил Гусев.Гражданские строения, по предварительным данным, не пострадали. Из-за повреждения линии электропередачи в одном из сел Острогожского района могут быть перебои с электроснабжением. Энергетики приступят к ликвидации последствий после получения разрешения от оперативных служб, уточнил глава региона.И обратился к жителям района, пока детонация продолжается, соблюдать меры безопасности и не публиковать фотографии и видеозаписи с места ЧС.В начале августа Воронеж подвергся атаке украинских беспилотников – в городе были зафиксированы разрушения.Читайте также на РИА Новости Крым:18 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионыМассированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дроновАтака ВСУ на Волгоградскую область: власти рассказали об ущербе

воронежская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), пожар, детонация, александр гусев, всу (вооруженные силы украины)