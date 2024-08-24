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Под Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧС
Под Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Под Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧС
Пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов, начался в Воронежской области после падения фрагментов сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T08:20
2024-08-24T08:20
2024-08-24T08:35
воронежская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
детонация
александр гусев
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов, начался в Воронежской области после падения фрагментов сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.Всего за минувшую ночь дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было уничтожено и подавлено пять беспилотных летательных аппаратов, уточнил глава региона.Проведена эвакуация одного села и одного СНТ – всего около 200 человек. Развернут пункт временного размещения. Для проживающих в соседнем селе проведен инструктаж по мерам безопасности, продолжил губернатор.Пострадали два человека: одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась, перечислил Гусев.Гражданские строения, по предварительным данным, не пострадали. Из-за повреждения линии электропередачи в одном из сел Острогожского района могут быть перебои с электроснабжением. Энергетики приступят к ликвидации последствий после получения разрешения от оперативных служб, уточнил глава региона.И обратился к жителям района, пока детонация продолжается, соблюдать меры безопасности и не публиковать фотографии и видеозаписи с места ЧС.В начале августа Воронеж подвергся атаке украинских беспилотников – в городе были зафиксированы разрушения.Читайте также на РИА Новости Крым:18 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионыМассированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дроновАтака ВСУ на Волгоградскую область: власти рассказали об ущербе
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воронежская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), пожар, детонация, александр гусев, всу (вооруженные силы украины)
Под Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧС
Режим ЧС введен в Воронежской области для ликвидации детонации взрывоопасных объектов
08:20 24.08.2024 (обновлено: 08:35 24.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов, начался в Воронежской области после падения фрагментов сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено несколько БПЛА. В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов", – написал он в своем Telegram-канале.
Всего за минувшую ночь дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было уничтожено и подавлено пять беспилотных летательных аппаратов, уточнил глава региона.
"Для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трех поселений введен режим ЧС", – сообщил Гусев.
Проведена эвакуация одного села и одного СНТ – всего около 200 человек. Развернут пункт временного размещения. Для проживающих в соседнем селе проведен инструктаж по мерам безопасности, продолжил губернатор.
Пострадали два человека: одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась, перечислил Гусев.
Гражданские строения, по предварительным данным, не пострадали. Из-за повреждения линии электропередачи в одном из сел Острогожского района могут быть перебои с электроснабжением. Энергетики приступят к ликвидации последствий после получения разрешения от оперативных служб, уточнил глава региона.
И обратился к жителям района, пока детонация продолжается, соблюдать меры безопасности и не публиковать фотографии и видеозаписи с места ЧС.
"Ни в коем случае нельзя приближаться к местам падения фрагментов БПЛА! Оперативные службы, представители правительства области и районных властей находятся на месте происшествия", – подчеркнул Гусев.
В начале августа
Воронеж подвергся атаке украинских беспилотников – в городе были зафиксированы разрушения.
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