https://crimea.ria.ru/20240822/ataka-vsu-na-volgogradskuyu-oblast-vlasti-rasskazali-ob-uscherbe-1139790600.html

Атака ВСУ на Волгоградскую область: власти рассказали об ущербе

Атака ВСУ на Волгоградскую область: власти рассказали об ущербе - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Атака ВСУ на Волгоградскую область: власти рассказали об ущербе

Власти не зафиксировали значительных повреждений гражданской инфраструктуры вследствие атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T09:44

2024-08-22T09:44

2024-08-22T09:44

волгоградская область

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Власти не зафиксировали значительных повреждений гражданской инфраструктуры вследствие атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил глава Калачевского муниципального района Роман Горбатый.Глава муниципалитета добавил, что для обеспечения безопасности жителей поселка Октябрьский были подготовлены автобусы, но эвакуация не проводилась в связи с отсутствием необходимости.Как сообщал губернатор региона Андрей Бочаров, после атаки ВСУ начался пожар на территории объекта Минобороны.Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда для обеспечения безопасности полетов.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя пострадали под Белгородом от атаки дронов ВСУУгроза применения БПЛА в Мурманской области: ограничены полеты45 вражеских беспилотников уничтожены над российскими регионами

волгоградская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости