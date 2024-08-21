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Угроза применения БПЛА в Мурманской области: ограничены полеты - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Угроза применения БПЛА в Мурманской области: ограничены полеты
Угроза применения БПЛА в Мурманской области: ограничены полеты - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Угроза применения БПЛА в Мурманской области: ограничены полеты
Из-за угрозы применения БПЛА в Мурманской области введены ограничения на полеты. Об этом сообщают губернатор региона Андрей Чибис и пресс-служба Росавиации. РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T18:02
2024-08-21T18:02
беспилотник (бпла, дрон)
мурманск
мурманская область
пво
новости
безопасность
андрей чибис
росавиация
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СИФМЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Из-за угрозы применения БПЛА в Мурманской области введены ограничения на полеты. Об этом сообщают губернатор региона Андрей Чибис и пресс-служба Росавиации.В Росавиации уточняют, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в среду днем с 15:38 мск введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Мурманской области: Мурманск и Хибины (Апатиты)."Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - подчеркивают в Росавиации.Губернатор Андрей Чибис обратился к жителям региона с просьбой быть бдительными и сообщать о подозрительных ситуациях по номеру 112.Ранее Минобороны РФ сообщало, что минувшей ночью над регионами России уничтожены 45 украинских БПЛА самолетного типа: 11 беспилотников сбиты над Московской областью, 23 - над Брянской, шесть - над территорией Белгородской области, три - в Калужской и два в Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный налет беспилотников на Москву - что известноВзрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Ростовской областиВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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беспилотник (бпла, дрон), мурманск, мурманская область, пво, новости, безопасность, андрей чибис, росавиация
Угроза применения БПЛА в Мурманской области: ограничены полеты

Ограничения на полеты введены в Мурманской области из-за угрозы применения БПЛА

18:02 21.08.2024
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИФМЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Из-за угрозы применения БПЛА в Мурманской области введены ограничения на полеты. Об этом сообщают губернатор региона Андрей Чибис и пресс-служба Росавиации.
"На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника. Все необходимые меры по повышению безопасности приняты", - написал в официальном Telegram-канале Андрей Чибис.
В Росавиации уточняют, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в среду днем с 15:38 мск введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Мурманской области: Мурманск и Хибины (Апатиты).
"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - подчеркивают в Росавиации.
Губернатор Андрей Чибис обратился к жителям региона с просьбой быть бдительными и сообщать о подозрительных ситуациях по номеру 112.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что минувшей ночью над регионами России уничтожены 45 украинских БПЛА самолетного типа: 11 беспилотников сбиты над Московской областью, 23 - над Брянской, шесть - над территорией Белгородской области, три - в Калужской и два в Курской области.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)МурманскМурманская областьПВОНовостиБезопасностьАндрей ЧибисРосавиация
 
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