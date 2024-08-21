https://crimea.ria.ru/20240821/ugroza-primeneniya-bpla-v-murmanskoy-oblasti-ogranicheny-polety-1139780284.html

Угроза применения БПЛА в Мурманской области: ограничены полеты

Угроза применения БПЛА в Мурманской области: ограничены полеты - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Угроза применения БПЛА в Мурманской области: ограничены полеты

Из-за угрозы применения БПЛА в Мурманской области введены ограничения на полеты. Об этом сообщают губернатор региона Андрей Чибис и пресс-служба Росавиации. РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T18:02

2024-08-21T18:02

2024-08-21T18:02

беспилотник (бпла, дрон)

мурманск

мурманская область

пво

новости

безопасность

андрей чибис

росавиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d00665764623a2a0f3e4d19268ce0758.jpg

СИФМЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Из-за угрозы применения БПЛА в Мурманской области введены ограничения на полеты. Об этом сообщают губернатор региона Андрей Чибис и пресс-служба Росавиации.В Росавиации уточняют, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в среду днем с 15:38 мск введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Мурманской области: Мурманск и Хибины (Апатиты)."Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - подчеркивают в Росавиации.Губернатор Андрей Чибис обратился к жителям региона с просьбой быть бдительными и сообщать о подозрительных ситуациях по номеру 112.Ранее Минобороны РФ сообщало, что минувшей ночью над регионами России уничтожены 45 украинских БПЛА самолетного типа: 11 беспилотников сбиты над Московской областью, 23 - над Брянской, шесть - над территорией Белгородской области, три - в Калужской и два в Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный налет беспилотников на Москву - что известноВзрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Ростовской областиВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо

мурманск

мурманская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), мурманск, мурманская область, пво, новости, безопасность, андрей чибис, росавиация