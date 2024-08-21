https://crimea.ria.ru/20240821/vzryvnaya-volna-ot-sbitoy-rakety-povredila-15-domov-v-rostovskoy-oblasti-1139779268.html

Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Ростовской области

Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Ростовской области - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Ростовской области

Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко. РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T16:52

2024-08-21T16:52

2024-08-21T17:08

ростовская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко.По информации властей города, на данный момент проводится оценка уровня причиненного ущерба. Собственникам домов объясняют, какие необходимо собрать документы для получения выплат и помощи в восстановлении поврежденного имущества.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что около часа ночи на западе региона была сбита ракета. По его информации, упавшие ночью обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, которое оперативно потушили дежурно-спасательные службы.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары дронов ВСУ по Ростовской области – на промскладах горит дизтопливо45 вражеских беспилотников уничтожены над российскими регионамиЧисло пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41

ростовская область

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2024

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ростовская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия