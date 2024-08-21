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В Ростовской области обломки сбитой ракеты повредили дома - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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В Ростовской области обломки сбитой ракеты повредили дома
В Ростовской области обломки сбитой ракеты повредили дома - РИА Новости Крым, 21.08.2024
В Ростовской области обломки сбитой ракеты повредили дома
В Ростовской области упавшие ночью обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, которое оперативно потушили дежурно-спасательные... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T12:57
2024-08-21T12:57
ростовская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
василий голубев
новости
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Ростовской области упавшие ночью обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, которое оперативно потушили дежурно-спасательные службы, несколько домов получили повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.За ночь над регионами России были уничтожены 45 украинских БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны, 11 беспилотников сбиты над Московской областью, 23 - над Брянской, шесть - над территорией Белгородской области, три - в Калужской и два в Курской области.Голубев также сообщал, что около часа ночи на западе Ростовской области была сбита ракета.Ранее в Ростовской области при пожаре после атаки украинских дронов пострадал 41 мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41Курская область – новости о ситуации в приграничье от МинобороныОсвобождено Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ
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РИА Новости Крым
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ростовская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, василий голубев, новости, пожар
В Ростовской области обломки сбитой ракеты повредили дома

В Ростовской области пострадали дома и вспыхнул пожар из-за обломков сбитой ракеты

12:57 21.08.2024
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Ростовской области упавшие ночью обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, которое оперативно потушили дежурно-спасательные службы, несколько домов получили повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Из-за взрывной волны в нескольких частных домах Новошахтинска получили повреждения оконные и дверные проемы. Сегодня в течение дня специалисты муниципалитета комиссионно определят нанесенный ущерб, чтобы впоследствии помочь гражданам в восстановлении поврежденного имущества", - написал он в своем Telegram-канале.
За ночь над регионами России были уничтожены 45 украинских БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны, 11 беспилотников сбиты над Московской областью, 23 - над Брянской, шесть - над территорией Белгородской области, три - в Калужской и два в Курской области.
Голубев также сообщал, что около часа ночи на западе Ростовской области была сбита ракета.
Ранее в Ростовской области при пожаре после атаки украинских дронов пострадал 41 мирный житель.
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Ростовская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияВасилий ГолубевНовостиПожар
 
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