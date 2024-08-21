https://crimea.ria.ru/20240821/v-rostovskoy-oblasti-oblomki-sbitoy-rakety-povredili-doma-1139770279.html

В Ростовской области обломки сбитой ракеты повредили дома

В Ростовской области обломки сбитой ракеты повредили дома - РИА Новости Крым, 21.08.2024

В Ростовской области обломки сбитой ракеты повредили дома

В Ростовской области упавшие ночью обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, которое оперативно потушили дежурно-спасательные... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T12:57

2024-08-21T12:57

2024-08-21T12:57

ростовская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

василий голубев

новости

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0a/1124122853_225:219:756:518_1920x0_80_0_0_9b280ac43fa29adc0e28e1f011bd7d2c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Ростовской области упавшие ночью обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, которое оперативно потушили дежурно-спасательные службы, несколько домов получили повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.За ночь над регионами России были уничтожены 45 украинских БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны, 11 беспилотников сбиты над Московской областью, 23 - над Брянской, шесть - над территорией Белгородской области, три - в Калужской и два в Курской области.Голубев также сообщал, что около часа ночи на западе Ростовской области была сбита ракета.Ранее в Ростовской области при пожаре после атаки украинских дронов пострадал 41 мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41Курская область – новости о ситуации в приграничье от МинобороныОсвобождено Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, василий голубев, новости, пожар