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Курская область – новости о ситуации в приграничье от Минобороны

Курская область – новости о ситуации в приграничье от Минобороны - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Курская область – новости о ситуации в приграничье от Минобороны

Российские военные ликвидировали еще до 350 украинских боевиков за сутки боев в Курской области и сорвали попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T14:16

2024-08-20T14:16

2024-08-20T14:43

министерство обороны рф

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Российские военные ликвидировали еще до 350 украинских боевиков за сутки боев в Курской области и сорвали попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении нескольких населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны.В результате ВСУ потеряли более 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники.По данным Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск ВС РФ поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Косица, Любимовка, Плехово, Толстый Луг, а также западнее Богдановки.В Сумской области оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень.За сутки противник потерял до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также 8 автомобилей, два миномета и станцию РЭБ.Утром морпехи 810-й бригады Черноморского флота остановили колонну украинских боевиков в Курской области. Кроме того, в ходе боестолкновения морские пехотинцы взяли в плен нескольких украинских военных и захватили два БТР Stryker.За минувшие сутки военнослужащие ВС РФ отразили атаки украинских боевиков в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. За сутки боев в Курской области противник потерял еще 330 боевиков и 27 единиц техники, в том числе четыре танка.Читайте также на РИА Новости Крым:Провокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружияМИД России выступил с заявлением о возможной провокации на Курской АЭС

курская область

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министерство обороны рф, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу