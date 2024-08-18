https://crimea.ria.ru/20240818/kiev-mozhet-pytatsya-sprovotsirovat-moskvu-na-primenenie-yadernogo-oruzhiya-1139687408.html

Киев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия

Киев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Киев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что эскалация Украины в Курской области – это попытка толкнуть Россию на применение оружия, в том числе РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T12:22

2024-08-18T12:22

2024-08-18T13:39

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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оружие

ядерное оружие

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что эскалация Украины в Курской области – это попытка толкнуть Россию на применение оружия, в том числе ядерного. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия".Белорусский лидер уверен, что Россия "снесет" украинских военных из Курской области, для прорыва в которую Киев собрал мощные силы наемников.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской областиВ США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской областиБригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, мнения, новости, россия, оружие, ядерное оружие, украина