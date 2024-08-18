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Киев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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Киев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия
Киев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Киев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что эскалация Украины в Курской области – это попытка толкнуть Россию на применение оружия, в том числе РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T12:22
2024-08-18T13:39
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
мнения
новости
россия
оружие
ядерное оружие
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что эскалация Украины в Курской области – это попытка толкнуть Россию на применение оружия, в том числе ядерного. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия".Белорусский лидер уверен, что Россия "снесет" украинских военных из Курской области, для прорыва в которую Киев собрал мощные силы наемников.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской областиВ США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской областиБригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео
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Новости
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РИА Новости Крым
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, мнения, новости, россия, оружие, ядерное оружие, украина
Киев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия

Киев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия – Лукашенко

12:22 18.08.2024 (обновлено: 13:39 18.08.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегические силы сдерживания РФ
Стратегические силы сдерживания РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что эскалация Украины в Курской области – это попытка толкнуть Россию на применение оружия, в том числе ядерного. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия".
"Опасность в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины – попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия", – сказал Лукашенко.
Белорусский лидер уверен, что Россия "снесет" украинских военных из Курской области, для прорыва в которую Киев собрал мощные силы наемников.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоМненияНовостиРоссияОружиеЯдерное оружиеУкраина
 
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