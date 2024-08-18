Киев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия
Киев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия – Лукашенко
12:22 18.08.2024 (обновлено: 13:39 18.08.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что эскалация Украины в Курской области – это попытка толкнуть Россию на применение оружия, в том числе ядерного. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия".
"Опасность в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины – попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия", – сказал Лукашенко.
Белорусский лидер уверен, что Россия "снесет" украинских военных из Курской области, для прорыва в которую Киев собрал мощные силы наемников.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.
Читайте также на РИА Новости Крым: