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В США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской области - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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В США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской области
В США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской области - РИА Новости Крым, 17.08.2024
В США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской области
Потери наиболее боеспособных частей ВСУ и дефицитной натовской техники в боях в Курской области могут повлиять на ход боевых действий в целом, считают аналитики РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T11:41
2024-08-17T11:41
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
сша
всу (вооруженные силы украины)
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новости сво
коллективный запад
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Потери наиболее боеспособных частей ВСУ и дефицитной натовской техники в боях в Курской области могут повлиять на ход боевых действий в целом, считают аналитики американского военного журнала Military Watch.По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля. Кроме того, уничтожены четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Эксперты считают, что "высокий уровень убыли в элитных украинских подразделениях в Курской области может оказать более широкое влияние на военные действия, если эти силы будут полностью отрезаны и нейтрализованы".По словам авторов публикации, российские войска усилили огневое воздействие на подразделения ВСУ в Курской области, подвергая их интенсивным бомбардировкам, включая авианалеты, ударам беспилотников и вертолетов, а также артиллерийским обстрелам.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видеоВ Курской области уничтожены три установки РСЗО HIMARSНа защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов
https://crimea.ria.ru/20240815/v-kurskoy-oblasti-razbita-kolonna-toplivozapravschikov-vsu-1139628306.html
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В США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской области

Потери Украины в Курской области могут оказать влияние на ход СВО – американские СМИ

11:41 17.08.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкШтурм позиций ВСУ в Курской области
Штурм позиций ВСУ в Курской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Потери наиболее боеспособных частей ВСУ и дефицитной натовской техники в боях в Курской области могут повлиять на ход боевых действий в целом, считают аналитики американского военного журнала Military Watch.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля. Кроме того, уничтожены четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
"Эти потери особенно значительны в свете того факта, что Украина задействовала в наступлении свои наиболее боеспособные военные силы и средства, в том числе свои дефицитные танки Challenger-2, Т-80 и Leopard", – говорится в статье.
Эксперты считают, что "высокий уровень убыли в элитных украинских подразделениях в Курской области может оказать более широкое влияние на военные действия, если эти силы будут полностью отрезаны и нейтрализованы".
По словам авторов публикации, российские войска усилили огневое воздействие на подразделения ВСУ в Курской области, подвергая их интенсивным бомбардировкам, включая авианалеты, ударам беспилотников и вертолетов, а также артиллерийским обстрелам.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.
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