Путин о ситуации в Курской области: главная задача – выдавить противника
Путин потребовал выбить противника с Курской области и обеспечить прикрытие границы
14:55 12.08.2024 (обновлено: 15:19 12.08.2024)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Об этом он сказал в ходе совещание по ситуации в Курской области.
"Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны – выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы", - поручил он.
Он также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО, эффективную борьбу с украинскими диверсантами. А гражданским ведомствам - обеспечить силовые структуры всем необходимым в сфере транспорта, медицины, финансов.
"Противник, безусловно, получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, вне всяких сомнений будут достигнуты", - заявил Путин
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области.