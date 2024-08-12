https://crimea.ria.ru/20240812/putin-o-situatsii-v-kurskoy-oblasti-glavnaya-zadacha--vydavit-protivnika-1139539754.html

Путин о ситуации в Курской области: главная задача – выдавить противника

Путин о ситуации в Курской области: главная задача – выдавить противника - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Путин о ситуации в Курской области: главная задача – выдавить противника

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Об этом он сказал... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T14:55

2024-08-12T14:55

2024-08-12T15:19

россия

владимир путин (политик)

новости

курская область

обстрелы курской области

ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Об этом он сказал в ходе совещание по ситуации в Курской области.Он также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО, эффективную борьбу с украинскими диверсантами. А гражданским ведомствам - обеспечить силовые структуры всем необходимым в сфере транспорта, медицины, финансов.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области.

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курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), новости, курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу