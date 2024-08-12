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Путин о ситуации в Курской области: главная задача – выдавить противника - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Путин о ситуации в Курской области: главная задача – выдавить противника
Путин о ситуации в Курской области: главная задача – выдавить противника - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Путин о ситуации в Курской области: главная задача – выдавить противника
Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Об этом он сказал... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T14:55
2024-08-12T15:19
россия
владимир путин (политик)
новости
курская область
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Об этом он сказал в ходе совещание по ситуации в Курской области.Он также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО, эффективную борьбу с украинскими диверсантами. А гражданским ведомствам - обеспечить силовые структуры всем необходимым в сфере транспорта, медицины, финансов.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области.
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РИА Новости Крым
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россия, владимир путин (политик), новости, курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу
Путин о ситуации в Курской области: главная задача – выдавить противника

Путин потребовал выбить противника с Курской области и обеспечить прикрытие границы

14:55 12.08.2024 (обновлено: 15:19 12.08.2024)
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Об этом он сказал в ходе совещание по ситуации в Курской области.

"Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны – выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы", - поручил он.

Он также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО, эффективную борьбу с украинскими диверсантами. А гражданским ведомствам - обеспечить силовые структуры всем необходимым в сфере транспорта, медицины, финансов.
"Противник, безусловно, получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, вне всяких сомнений будут достигнуты", - заявил Путин
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области.
 
РоссияВладимир Путин (политик)НовостиКурская областьОбстрелы Курской областиСитуация в Курской области после нападения ВСУ
 
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