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Морпехи ЧФ остановили колонну украинских боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Морпехи ЧФ остановили колонну украинских боевиков в Курской области
Морпехи ЧФ остановили колонну украинских боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Морпехи ЧФ остановили колонну украинских боевиков в Курской области
Морпехи Черноморского флота остановили колонну украинских боевиков в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T06:38
2024-08-20T07:03
ситуация в курской области после нападения всу
обстрелы курской области
курская область
морская пехота чф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Морпехи Черноморского флота остановили колонну украинских боевиков в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в ходе боестолкновения морские пехотинцы взяли в плен нескольких украинских военных и захватили два БТР Stryker.Командир роты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бык рассказал, что два американских бронетранспортера удалось захватить благодаря выстроенной засаде."Организованы засады, организованы наблюдательные посты и техника прикрытия засад, и также перекрытие дорог, чтобы противник не мог продвигаться по дорогам. То есть каждую дорогу прикрывает наша бронетехника. Как только зашли, моя рота встала на один населенный пункт. Задача была не допустить прорыва противника по движению колонны, потому что до этого колонна двигалась через этот населенный пункт", - рассказал Бык в видеоролике, опубликованном на сайте Минобороны.Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под Работино &gt;&gt;810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты образована в 1967 году. В 2016 году 810-я отдельная бригада морской пехоты была награждена орденом Жукова за участие в операции в Сирии. В 2018 году президент России присвоил ей наименование "гвардейская" за массовый героизм и отвагу в условиях вооруженных конфликтов и за заслуги в мирное время.Бойцы бригады отличились в ходе специальной военной операции, в том числе при освобождении Мариуполя Донецкой Народной Республики. В 2023 году Путин наградил бригаду Орденом Ушакова за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе ведения боевых действий в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.
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ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, курская область, морская пехота чф, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости сво
Морпехи ЧФ остановили колонну украинских боевиков в Курской области

Морпехи 810-й бригады ЧФ остановили колонну украинских боевиков в Курской области

06:38 20.08.2024 (обновлено: 07:03 20.08.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБойцы 810 бригады морской пехоты Черноморского флота
Бойцы 810 бригады морской пехоты Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Морпехи Черноморского флота остановили колонну украинских боевиков в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований в Курской области и уничтожили девять единиц вражеской военной техники", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе боестолкновения морские пехотинцы взяли в плен нескольких украинских военных и захватили два БТР Stryker.
Командир роты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бык рассказал, что два американских бронетранспортера удалось захватить благодаря выстроенной засаде.
"Организованы засады, организованы наблюдательные посты и техника прикрытия засад, и также перекрытие дорог, чтобы противник не мог продвигаться по дорогам. То есть каждую дорогу прикрывает наша бронетехника. Как только зашли, моя рота встала на один населенный пункт. Задача была не допустить прорыва противника по движению колонны, потому что до этого колонна двигалась через этот населенный пункт", - рассказал Бык в видеоролике, опубликованном на сайте Минобороны.
Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под Работино >>
810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты образована в 1967 году. В 2016 году 810-я отдельная бригада морской пехоты была награждена орденом Жукова за участие в операции в Сирии. В 2018 году президент России присвоил ей наименование "гвардейская" за массовый героизм и отвагу в условиях вооруженных конфликтов и за заслуги в мирное время.
Бойцы бригады отличились в ходе специальной военной операции, в том числе при освобождении Мариуполя Донецкой Народной Республики. В 2023 году Путин наградил бригаду Орденом Ушакова за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе ведения боевых действий в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУОбстрелы Курской областиКурская областьМорская пехота ЧФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости СВО
 
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