Рейтинг@Mail.ru
Удары дронов ВСУ по Ростовской области – на промскладах горит дизтопливо - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240818/udary-dronov-vsu-po-rostovskoy-oblasti--na-prombaze-gorit-diztoplivo-1139680834.html
Удары дронов ВСУ по Ростовской области – на промскладах горит дизтопливо
Удары дронов ВСУ по Ростовской области – на промскладах горит дизтопливо - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Удары дронов ВСУ по Ростовской области – на промскладах горит дизтопливо
В ночь на воскресенье киевские боевики атаковали Ростовскую область беспилотниками. В результате падения обломков на территории промскладов на юго-востоке... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T07:03
2024-08-18T07:44
ростовская область
василий голубев
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999488_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6b355c1fa104335d4900f86219b54758.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье киевские боевики атаковали Ростовскую область беспилотниками. В результате падения обломков на территории промскладов на юго-востоке региона возник пожар. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.По информации главы региона, атака украинских БПЛА началась около часа ночи на западе области. Около шести часов утра дроны ВСУ нанесли удар по юго-восточной части регигона.По информации главы региона, из-за повторной атаки беспилотников тушение пожара на промбазе в Пролетарске на некоторое время было приостановлено.По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал. Подразделения пожарных возобновили тушение, уточнил Голубев и подчеркнул, что в Пролетарск прибыл пожарный поезд – он задействован в тушении огня.В ночь на 3 августа территория Ростовской области была атакована 55 украинскими беспилотниками. В Морозовском районе региона вводился режим ЧС на время устранения последствий атаки. Повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах, горели емкости с топливом.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дронаАтака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоковДрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четверо
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999488_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_04233eb002302d06d64a91f19d5a6aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, василий голубев, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Удары дронов ВСУ по Ростовской области – на промскладах горит дизтопливо

Дизтопливо горит на промскладах в Ростовской области после атак беспилотников ВСУ

07:03 18.08.2024 (обновлено: 07:44 18.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье киевские боевики атаковали Ростовскую область беспилотниками. В результате падения обломков на территории промскладов на юго-востоке региона возник пожар. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
По информации главы региона, атака украинских БПЛА началась около часа ночи на западе области. Около шести часов утра дроны ВСУ нанесли удар по юго-восточной части регигона.

"На юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных", – написал Голубев в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, из-за повторной атаки беспилотников тушение пожара на промбазе в Пролетарске на некоторое время было приостановлено.
По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал. Подразделения пожарных возобновили тушение, уточнил Голубев и подчеркнул, что в Пролетарск прибыл пожарный поезд – он задействован в тушении огня.
В ночь на 3 августа территория Ростовской области была атакована 55 украинскими беспилотниками. В Морозовском районе региона вводился режим ЧС на время устранения последствий атаки. Повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах, горели емкости с топливом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дрона
Атака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоков
Дрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четверо
 
Ростовская областьВасилий ГолубевПроисшествияПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:11Ален Делон – биография
09:01Умер Ален Делон
08:42В школах Крыма больше нет уборных на улице
08:02НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против России
07:30Три региона России были атакованы ночью украинскими беспилотниками
07:14Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья
07:03Удары дронов ВСУ по Ростовской области – на промскладах горит дизтопливо
00:01В воскресенье антициклон принесет в Крым жару
00:00Какой сегодня праздник: 18 августа
22:40На Камчатке произошло два сильных землетрясения
21:57Главное за день: 17 августа
21:44При обстреле ДНР ранен ребенок и еще 8 мирных жителей
21:19Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается – МАГАТЭ
21:09"Дядя Юра, мы под обстрелами": история спасения сотен жителей под Суджей
20:39Запрет УПЦ – всеукраинский совет церквей поддержал законопроект
20:12Застрял на "сыпучке": в горах Крыма спасли туриста
19:57Ситуация в приграничье и 12 ATACMS над Крымом: топ новостей недели
19:36В Алуште арендаторов пляжей накажут за многочисленные нарушения
19:12В Севастополе слышна стрельба – в чем причина
18:59Германия может отказаться от поддержки Украины
Лента новостейМолния