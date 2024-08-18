https://crimea.ria.ru/20240818/udary-dronov-vsu-po-rostovskoy-oblasti--na-prombaze-gorit-diztoplivo-1139680834.html

Удары дронов ВСУ по Ростовской области – на промскладах горит дизтопливо

Удары дронов ВСУ по Ростовской области – на промскладах горит дизтопливо - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Удары дронов ВСУ по Ростовской области – на промскладах горит дизтопливо

В ночь на воскресенье киевские боевики атаковали Ростовскую область беспилотниками. В результате падения обломков на территории промскладов на юго-востоке... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T07:03

2024-08-18T07:03

2024-08-18T07:44

ростовская область

василий голубев

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье киевские боевики атаковали Ростовскую область беспилотниками. В результате падения обломков на территории промскладов на юго-востоке региона возник пожар. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.По информации главы региона, атака украинских БПЛА началась около часа ночи на западе области. Около шести часов утра дроны ВСУ нанесли удар по юго-восточной части регигона.По информации главы региона, из-за повторной атаки беспилотников тушение пожара на промбазе в Пролетарске на некоторое время было приостановлено.По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал. Подразделения пожарных возобновили тушение, уточнил Голубев и подчеркнул, что в Пролетарск прибыл пожарный поезд – он задействован в тушении огня.В ночь на 3 августа территория Ростовской области была атакована 55 украинскими беспилотниками. В Морозовском районе региона вводился режим ЧС на время устранения последствий атаки. Повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах, горели емкости с топливом.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дронаАтака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоковДрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четверо

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, василий голубев, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу