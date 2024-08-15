https://crimea.ria.ru/20240815/dron-sdetoniroval-u-adminzdaniya-v-belgorodskoy-oblasti---raneny-chetvero-1139625836.html

Дрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четверо

Дрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четверо - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Дрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четверо

Четыре мирных жителя получили минно-взрывные и осколочные ранения при атаке украинского дрона на административное здание в селе Дунайка Грайворонского... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T13:52

2024-08-15T13:52

2024-08-15T13:52

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя получили минно-взрывные и осколочные ранения при атаке украинского дрона на административное здание в селе Дунайка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным губернатора, еще одна пострадавшая получила осколочное ранение мягких тканей предплечья. Ей оказана помощь в Грайворонской больнице.По словам Гладкова, в здании в результате атаки выбиты окна и посечен фасад, также повреждены два легковых автомобиля, припаркованные рядом с местом происшествия.На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.Ранее четверо мирных жителей, в том числе двое медиков, получили ранения различной степени тяжести в результате атаки ударных дронов ВСУ на город Шебекино Белгородской области. В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Глава МЧС России Александр Куренков констатировал, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителяВ Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водительРежим ЧС объявлен в Белгородской области

https://crimea.ria.ru/20240814/chs-federalnogo-kharaktera---chto-eto-znachit-i-zachem-vvodyat-1139589533.html

белгородская область

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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости