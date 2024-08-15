Дрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четверо
В Белгородской области четыре жителя ранены при детонации дрона у административного здания
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Последствия обстрела села Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя получили минно-взрывные и осколочные ранения при атаке украинского дрона на административное здание в селе Дунайка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Троих пострадавших с минно-взрывными травмами и сотрясением головного мозга бригады скорой везут в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в своем Тelegram-канале.
По данным губернатора, еще одна пострадавшая получила осколочное ранение мягких тканей предплечья. Ей оказана помощь в Грайворонской больнице.
По словам Гладкова, в здании в результате атаки выбиты окна и посечен фасад, также повреждены два легковых автомобиля, припаркованные рядом с местом происшествия.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Последствия обстрела села Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела села Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области
На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
Ранее четверо мирных жителей, в том числе двое медиков, получили ранения различной степени тяжести в результате атаки ударных дронов ВСУ на город Шебекино Белгородской области.
В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Глава МЧС России Александр Куренков констатировал, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной.
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