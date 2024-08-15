Рейтинг@Mail.ru
Дрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четверо - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240815/dron-sdetoniroval-u-adminzdaniya-v-belgorodskoy-oblasti---raneny-chetvero-1139625836.html
Дрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четверо
Дрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четверо - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Дрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четверо
Четыре мирных жителя получили минно-взрывные и осколочные ранения при атаке украинского дрона на административное здание в селе Дунайка Грайворонского... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T13:52
2024-08-15T13:52
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0f/1139624941_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_a6830166ca549d7a0076afb57b6c6157.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя получили минно-взрывные и осколочные ранения при атаке украинского дрона на административное здание в селе Дунайка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным губернатора, еще одна пострадавшая получила осколочное ранение мягких тканей предплечья. Ей оказана помощь в Грайворонской больнице.По словам Гладкова, в здании в результате атаки выбиты окна и посечен фасад, также повреждены два легковых автомобиля, припаркованные рядом с местом происшествия.На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.Ранее четверо мирных жителей, в том числе двое медиков, получили ранения различной степени тяжести в результате атаки ударных дронов ВСУ на город Шебекино Белгородской области. В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Глава МЧС России Александр Куренков констатировал, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителяВ Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водительРежим ЧС объявлен в Белгородской области
https://crimea.ria.ru/20240814/chs-federalnogo-kharaktera---chto-eto-znachit-i-zachem-vvodyat-1139589533.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0f/1139624941_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_46518547255ffd399e09d6671280c10b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Дрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четверо

В Белгородской области четыре жителя ранены при детонации дрона у административного здания

13:52 15.08.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Последствия обстрела села Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области
 Последствия обстрела села Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя получили минно-взрывные и осколочные ранения при атаке украинского дрона на административное здание в селе Дунайка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Троих пострадавших с минно-взрывными травмами и сотрясением головного мозга бригады скорой везут в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в своем Тelegram-канале.
По данным губернатора, еще одна пострадавшая получила осколочное ранение мягких тканей предплечья. Ей оказана помощь в Грайворонской больнице.
По словам Гладкова, в здании в результате атаки выбиты окна и посечен фасад, также повреждены два легковых автомобиля, припаркованные рядом с местом происшествия.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Последствия обстрела села Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области
 Последствия обстрела села Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела села Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области
На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
Ранее четверо мирных жителей, в том числе двое медиков, получили ранения различной степени тяжести в результате атаки ударных дронов ВСУ на город Шебекино Белгородской области.
В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Глава МЧС России Александр Куренков констатировал, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителя
В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель
Режим ЧС объявлен в Белгородской области
Пункты временного размещения в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Вчера, 13:39Радио "Спутник в Крыму"
ЧС федерального характера - что это значит и зачем вводят
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:03Пьяный рецидивист из Инкермана осужден за попытку задушить пенсионерку
16:58Обстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской области
16:25На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов
16:03Лукашенко жестко предупредил НАТО
15:50В Крыму у пьяной матери изъяли двоих детей после прогулки
15:21В Севастополе бездомные собаки покусали детей – суд оштрафовал виновника
15:04Под Феодосией кроссовер улетел в кювет после столкновения с ВАЗом
15:03Пожаром на закрытом полигоне ТБО в Феодосии заинтересовалась прокуратура
14:47Микрорайон в Симферополе до вечера остался без воды из-за аварии
14:34Потери ВСУ в Курской области - за сутки уничтожены 340 боевиков
14:25На границе Курской области с Украиной разбита колонна техники ВСУ
14:15Россия вернула контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области
14:08"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым
14:02ВСУ горят на всех фронтах – уничтожены еще 1845 боевиков
13:52Дрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четверо
13:35Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУ
13:2510 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку Украины
13:13Крымский мост сейчас: ситуация с очередями на 13:00
13:08Армия России освободила Ивановку в ДНР
12:46Четверо детей пострадали в ДТП с микроавтобусом под Анапой
Лента новостейМолния