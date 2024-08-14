https://crimea.ria.ru/20240814/bespilotnye-ataki-vsu-na-belgorodchinu---raneny-esche-dva-mirnykh-zhitelya-1139598478.html

Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителя

Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителя - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителя

В результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в Шебекино ранен водитель, еще один человек пострадал при беспилотном ударе по приусадебному участку в селе Новая РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T14:17

2024-08-14T14:17

2024-08-14T14:17

обстрелы белгородской области

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

новости

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в Шебекино ранен водитель, еще один человек пострадал при беспилотном ударе по приусадебному участку в селе Новая Таволжанка. Об этом сообщил в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.По данным Гладкова, водитель автобуса доставлен в больницу бойцами самообороны, у него минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения грудной клетки. Пострадавший в Новой Таволжанке также находится в больнице с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча."Еще один БПЛА атаковал частное домовладение в городе Шебекино. В доме выбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил глава региона.В Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон ранее атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия. Тяжело ранен водитель. Как сообщали в Минобороны, над территорией Белгородской области за ночь сбиты 17 беспилотников. В области объявлен режим ЧС регионального значения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненаяЧС федерального характера - что это значит и зачем вводятВыросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске

белгородская область

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