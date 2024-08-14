Рейтинг@Mail.ru
Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителя - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240814/bespilotnye-ataki-vsu-na-belgorodchinu---raneny-esche-dva-mirnykh-zhitelya-1139598478.html
Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителя
Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителя - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителя
В результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в Шебекино ранен водитель, еще один человек пострадал при беспилотном ударе по приусадебному участку в селе Новая РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T14:17
2024-08-14T14:17
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139282849_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_cd04a42a3a3891df7e7a28d0f92535c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в Шебекино ранен водитель, еще один человек пострадал при беспилотном ударе по приусадебному участку в селе Новая Таволжанка. Об этом сообщил в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.По данным Гладкова, водитель автобуса доставлен в больницу бойцами самообороны, у него минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения грудной клетки. Пострадавший в Новой Таволжанке также находится в больнице с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча."Еще один БПЛА атаковал частное домовладение в городе Шебекино. В доме выбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил глава региона.В Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон ранее атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия. Тяжело ранен водитель. Как сообщали в Минобороны, над территорией Белгородской области за ночь сбиты 17 беспилотников. В области объявлен режим ЧС регионального значения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненаяЧС федерального характера - что это значит и зачем вводятВыросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139282849_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_769d8323b26f428b10769df127a78fe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителя

Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - Гладков

14:17 14.08.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБеспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус и машины в Шебекино
Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус и машины в Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в Шебекино ранен водитель, еще один человек пострадал при беспилотном ударе по приусадебному участку в селе Новая Таволжанка. Об этом сообщил в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По данным Гладкова, водитель автобуса доставлен в больницу бойцами самообороны, у него минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения грудной клетки. Пострадавший в Новой Таволжанке также находится в больнице с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча.
"Еще один БПЛА атаковал частное домовладение в городе Шебекино. В доме выбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил глава региона.
В Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон ранее атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия. Тяжело ранен водитель. Как сообщали в Минобороны, над территорией Белгородской области за ночь сбиты 17 беспилотников. В области объявлен режим ЧС регионального значения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненая
ЧС федерального характера - что это значит и зачем вводят
Выросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав ГладковНовостиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:0485 российских паралимпийцев допустили к Играм в Париже
14:52Еще более 1800 украинских боевиков и вооружение ликвидированы войсками РФ
14:33Аналитика: жители Крыма стали чаще пользоваться онлайн-копилками
14:32Новости Курской области – данные об операции от Минобороны
14:22Армия России взяла в плен украинских боевиков в Курской области
14:17Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителя
14:12Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимум
13:59Природные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину
13:51Экотехнопарк на западе Крыма готов на 80%
13:45В Ялте четыре исторических особняка получили охранный статус
13:39ЧС федерального характера - что это значит и зачем вводят
13:29Российской ПВО сбиты реактивные снаряды производства США и 147 дронов ВСУ
13:12Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУ
13:01Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца года
12:41Ялта частично осталась без света
12:25В Ленинском районе Крыма в среду прогремят взрывы
12:14На ЮБК горит лесная подстилка
12:00Число погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех
11:45Россия продлила запрет на вывоз бензина
11:40Успенский пост: смысл и традиции
Лента новостейМолния