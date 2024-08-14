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Массированный налет беспилотников на регионы РФ - что известно
Массированный налет беспилотников на регионы РФ - что известно - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Массированный налет беспилотников на регионы РФ - что известно
Минувшей ночью над регионами Российской Федерации было уничтожено 117 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре тактических ракеты "Точка-У". Об... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Минувшей ночью над регионами Российской Федерации было уничтожено 117 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре тактических ракеты "Точка-У". Об этом сообщили в Минобороны РФ. В Шебекино Белгородской области несколько украинских дронов атаковали многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино в результате нескольких атак БПЛА по многоквартирному жилому дому произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. Также повреждена линия газоснабжения", - написал он в Telegram-канале. На территории частного подворья в селе Устинка Белгородского района сгорела летняя кухня. Информация о пострадавших и последствиях уточняется.В Нижегородской области средства ПВО и радиоэлектронной борьбы работают в Кулебакском муниципальном округе, сообщил губернатор Глеб Никитин. В Воронежской области произошли разрушения вследствие падения обломков БПЛА. В Орловской области в результате атаки дронов повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.В Ростовской области также обошлось без последствий.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ввел в регионе режим ЧС местного значения. Это было сделано для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим. Обстановка в области продолжает оставаться сложной, сообщил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация жителей приграничья в Курской области: актуальная информацияВСУ атаковали Лисичанск кассетными боеприпасами - 1 погибший и 28 раненыхНовости Курской области: данные властей
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беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, министерство обороны рф, новости, новости сво, россия, украина
Массированный налет беспилотников на регионы РФ - что известно
Российские регионы атаковали 117 беспилотников и четыре ракеты - Минобороны
08:05 14.08.2024 (обновлено: 08:21 14.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Минувшей ночью над регионами Российской Федерации было уничтожено 117 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре тактических ракеты "Точка-У". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"37 БПЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще 37 беспилотников уничтожено над Воронежской областью, 17 - над территорией Белгородской области, 11 – над Нижегородской областью, девять – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями", - говорится в сообщении.
В Шебекино Белгородской области несколько украинских дронов атаковали многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино в результате нескольких атак БПЛА по многоквартирному жилому дому произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. Также повреждена линия газоснабжения", - написал он в Telegram-канале.
На территории частного подворья в селе Устинка Белгородского района сгорела летняя кухня. Информация о пострадавших и последствиях уточняется.
В Нижегородской области средства ПВО и радиоэлектронной борьбы работают в Кулебакском муниципальном округе, сообщил губернатор Глеб Никитин.
"Предпринимаются все меры по минимизации последствий. По предварительной информации на текущий момент пострадавших нет", - написал он в своем ТГ-канале.
В Воронежской области произошли разрушения вследствие падения обломков БПЛА.
"По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства", - написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
В Орловской области в результате атаки дронов повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.
В Ростовской области также обошлось без последствий.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ввел в регионе режим ЧС
местного значения. Это было сделано для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим. Обстановка в области продолжает оставаться сложной, сообщил он.
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