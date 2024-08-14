https://crimea.ria.ru/20240814/massirovannyy-nalet-bespilotnikov-na-regiony-rf---chto-izvestno-1139579762.html

Массированный налет беспилотников на регионы РФ - что известно

Массированный налет беспилотников на регионы РФ - что известно - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Массированный налет беспилотников на регионы РФ - что известно

Минувшей ночью над регионами Российской Федерации было уничтожено 117 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре тактических ракеты "Точка-У". Об... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T08:05

2024-08-14T08:05

2024-08-14T08:21

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

пво

министерство обороны рф

новости

новости сво

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131009541_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e67b9fe26d7fd15d68b462125fc11d4f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Минувшей ночью над регионами Российской Федерации было уничтожено 117 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре тактических ракеты "Точка-У". Об этом сообщили в Минобороны РФ. В Шебекино Белгородской области несколько украинских дронов атаковали многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино в результате нескольких атак БПЛА по многоквартирному жилому дому произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. Также повреждена линия газоснабжения", - написал он в Telegram-канале. На территории частного подворья в селе Устинка Белгородского района сгорела летняя кухня. Информация о пострадавших и последствиях уточняется.В Нижегородской области средства ПВО и радиоэлектронной борьбы работают в Кулебакском муниципальном округе, сообщил губернатор Глеб Никитин. В Воронежской области произошли разрушения вследствие падения обломков БПЛА. В Орловской области в результате атаки дронов повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.В Ростовской области также обошлось без последствий.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ввел в регионе режим ЧС местного значения. Это было сделано для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим. Обстановка в области продолжает оставаться сложной, сообщил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация жителей приграничья в Курской области: актуальная информацияВСУ атаковали Лисичанск кассетными боеприпасами - 1 погибший и 28 раненыхНовости Курской области: данные властей

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, министерство обороны рф, новости, новости сво, россия, украина