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Эвакуация жителей приграничья в Курской области: актуальная информация - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Эвакуация жителей приграничья в Курской области: актуальная информация
Эвакуация жителей приграничья в Курской области: актуальная информация - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Эвакуация жителей приграничья в Курской области: актуальная информация
Из приграничья Курской области в целях обеспечения безопасности за сутки эвакуировали более двух тысяч человек, пункты временного размещения оборудованы в 10... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T22:55
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ситуация в курской области после нападения всу
курская область
общество
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Из приграничья Курской области в целях обеспечения безопасности за сутки эвакуировали более двух тысяч человек, пункты временного размещения оборудованы в 10 регионах Центрального федерального округа. Об этом сообщила пресс-секретарь врио губернатора региона Ирина Толмачева.По ее словам, еще в девяти регионах Центрального федерального округа работает 120 пунктов временного размещения (ПВР). Сейчас там, по данным областного правительства, размещены около восьми тысяч курян, в том числе более 2 200 несовершеннолетних.Она отметила, что спасатели за сутки поставили в Курскую область более 350 тонн гуманитарного груза, это продукты питания и предметы первой необходимости, их выдают в более чем 50 пунктах.Помощь пострадавшим жителям в регионе оказывают 1236 медиков, из которых 422 –специалисты, прибывшие из других регионов России, рассказала Толмачева. По ее словам, в регионе в течение суток работали 119 бригад скорой помощи. 66 из них – в приграничье.13 августа глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил о сборе данных для организованной эвакуации жителей приграничья, которые в этом нуждаются, отметив, что ранее люди выезжали самостоятельно. А глава региона Алексей Смирнов сообщал об увеличении числа работающих в области медиков за счет прибывших из федеральных учреждений специалистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Курской области на данный час: данные властейКиев горько пожалеет об атаке на Курскую область – постпредство РФ в ООНПереселенцев из Курской области разместят на Азовском побережье
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, общество, безопасность, новости
Эвакуация жителей приграничья в Курской области: актуальная информация

Из приграничья Курской области эвакуировано более 2 тысяч человек за сутки – власти

22:55 13.08.2024 (обновлено: 22:56 13.08.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункты временного размещения в Курске
Пункты временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Из приграничья Курской области в целях обеспечения безопасности за сутки эвакуировали более двух тысяч человек, пункты временного размещения оборудованы в 10 регионах Центрального федерального округа. Об этом сообщила пресс-секретарь врио губернатора региона Ирина Толмачева.

"За сутки из приграничных районов Курской области вывезено более двух тысяч человек. На данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения. В них находятся 5,5 тысяч жителей, из них около 1000 – дети", – сообщила Толмачева в видеоотчете, опубликованном в Telegram-канале правительства Курской области.

По ее словам, еще в девяти регионах Центрального федерального округа работает 120 пунктов временного размещения (ПВР). Сейчас там, по данным областного правительства, размещены около восьми тысяч курян, в том числе более 2 200 несовершеннолетних.
"По информации МЧС России, подготовлены также места в 400 ПВР по всей стране на 30 тысяч человек", – добавила Толмачева.
Она отметила, что спасатели за сутки поставили в Курскую область более 350 тонн гуманитарного груза, это продукты питания и предметы первой необходимости, их выдают в более чем 50 пунктах.
Помощь пострадавшим жителям в регионе оказывают 1236 медиков, из которых 422 –специалисты, прибывшие из других регионов России, рассказала Толмачева. По ее словам, в регионе в течение суток работали 119 бригад скорой помощи. 66 из них – в приграничье.
13 августа глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил о сборе данных для организованной эвакуации жителей приграничья, которые в этом нуждаются, отметив, что ранее люди выезжали самостоятельно. А глава региона Алексей Смирнов сообщал об увеличении числа работающих в области медиков за счет прибывших из федеральных учреждений специалистов.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьОбществоБезопасностьНовости
 
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Заголовок открываемого материала
22:55Эвакуация жителей приграничья в Курской области: актуальная информация
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