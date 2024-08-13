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В Курской области усилили медицинскую службу - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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В Курской области усилили медицинскую службу
В Курской области усилили медицинскую службу - РИА Новости Крым, 13.08.2024
В Курской области усилили медицинскую службу
Медицинская служба Курской области усилена за счет специалистов федеральных учреждений, в том числе Москвы и близлежащих регионов. Об этом сообщил глава региона РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T15:44
2024-08-13T15:44
россия
новости
курская область
обстрелы курской области
алексей смирнов
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Медицинская служба Курской области усилена за счет специалистов федеральных учреждений, в том числе Москвы и близлежащих регионов. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.Губернатор добавил, что дополнительно привлечены силы и средства Курского медицинского университета. Координацию оказания медицинской помощи осуществляют Министерство здравоохранения РФ и Федеральный центр медицины катастроф.По словам Смирнова, плановая медицинская помощь в регионе также оказывается всем жителям в полном объеме.По последним данным губернатора, в Курской области за время нападения ВСУ погибли12 мирных граждан, ранены более 120, в том числе дети. Судьба еще около двух тысяч продолжает оставаться неизвестной – это жители 28 населенных пунктов, на территории которых сейчас находятся украинские боевики.Население шести приграничных районов полностью выселено, из них Кореневский и Суджанский эвакуированы полностью, остальные – в пределах десятикилометровой зоны.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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россия, новости, курская область, обстрелы курской области, алексей смирнов, ситуация в курской области после нападения всу
В Курской области усилили медицинскую службу

В Курской области увеличили количество медиков за счет специалистов федеральных учреждений

15:44 13.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Медицинская служба Курской области усилена за счет специалистов федеральных учреждений, в том числе Москвы и близлежащих регионов. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
"В области в достаточном количестве имеются резервные коечные мощности, лекарственные препараты, медицинские изделия, предметы первой необходимости. Организована совместная работа с ФМБА России, Роспотребнадзором и Министерством обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что дополнительно привлечены силы и средства Курского медицинского университета. Координацию оказания медицинской помощи осуществляют Министерство здравоохранения РФ и Федеральный центр медицины катастроф.
По словам Смирнова, плановая медицинская помощь в регионе также оказывается всем жителям в полном объеме.
По последним данным губернатора, в Курской области за время нападения ВСУ погибли12 мирных граждан, ранены более 120, в том числе дети. Судьба еще около двух тысяч продолжает оставаться неизвестной – это жители 28 населенных пунктов, на территории которых сейчас находятся украинские боевики.
Население шести приграничных районов полностью выселено, из них Кореневский и Суджанский эвакуированы полностью, остальные – в пределах десятикилометровой зоны.
 
РоссияНовостиКурская областьОбстрелы Курской областиАлексей СмирновСитуация в Курской области после нападения ВСУ
 
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