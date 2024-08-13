https://crimea.ria.ru/20240813/v-kurskoy-oblasti-usilili-meditsinskuyu-sluzhbu-1139567371.html

В Курской области усилили медицинскую службу

В Курской области усилили медицинскую службу - РИА Новости Крым, 13.08.2024

В Курской области усилили медицинскую службу

Медицинская служба Курской области усилена за счет специалистов федеральных учреждений, в том числе Москвы и близлежащих регионов. Об этом сообщил глава региона РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T15:44

2024-08-13T15:44

2024-08-13T15:44

россия

новости

курская область

обстрелы курской области

алексей смирнов

ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Медицинская служба Курской области усилена за счет специалистов федеральных учреждений, в том числе Москвы и близлежащих регионов. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.Губернатор добавил, что дополнительно привлечены силы и средства Курского медицинского университета. Координацию оказания медицинской помощи осуществляют Министерство здравоохранения РФ и Федеральный центр медицины катастроф.По словам Смирнова, плановая медицинская помощь в регионе также оказывается всем жителям в полном объеме.По последним данным губернатора, в Курской области за время нападения ВСУ погибли12 мирных граждан, ранены более 120, в том числе дети. Судьба еще около двух тысяч продолжает оставаться неизвестной – это жители 28 населенных пунктов, на территории которых сейчас находятся украинские боевики.Население шести приграничных районов полностью выселено, из них Кореневский и Суджанский эвакуированы полностью, остальные – в пределах десятикилометровой зоны.

россия

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, курская область, обстрелы курской области, алексей смирнов, ситуация в курской области после нападения всу