https://crimea.ria.ru/20240812/bolee-12-pogibshikh-i-120-ranenykh--novye-dannye-iz-kurskoy-oblasti-1139543124.html

Более 12 погибших и 120 раненых – новые данные из Курской области

Более 12 погибших и 120 раненых – новые данные из Курской области - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Более 12 погибших и 120 раненых – новые данные из Курской области

В Курской области за время наступления украинской армии погибли 12 мирных граждан, ранены 121, в том числе 10 детей. Такие данные озвучил врио губернатора... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T16:03

2024-08-12T16:03

2024-08-12T16:07

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

алексей смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. В Курской области за время наступления украинской армии погибли 12 мирных граждан, ранены 121, в том числе 10 детей. Такие данные озвучил врио губернатора Курской области Алексей Cмирнов.Судьба около двух тысяч продолжает оставаться неизвестной – это жители 28 населенных пунктов, на территории которых сейчас действуют украинские боевики.На данный момент полностью выселено население шести приграничных районов, из них Кореневский и Суджанский эвакуированы полностью, остальные – в пределах десятикилометровой зоны. Эвакуируются также жители двух районов – Большесолдатского и Льговского – которые граничат с территорией Курской АЭС.Развернут также мобильный ПВР на станции железной дороги. Всего открыто 106 пунктов временного размещения, в которых уже находится 7524 человека, из них 1 083 – дети.Все эвакуированные обеспечены продовольствием и питьевой водой, люди начали получать единоразовые выплаты. В область дополнительно прибыло 422 врача из других регионов.6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе наступления пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий в Курской области потери ВСУ составили более 1600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера. Только за последние сутки ВС РФ ликвидировали на этом направлении до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ применили химоружие в Курской областиКоличество желающих заключить контракты с Минобороны увеличилось – Путин 28 населенных пунктов Курской области находятся под контролем противника

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, алексей смирнов