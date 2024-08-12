https://crimea.ria.ru/20240812/kolichestvo-zhelayuschikh-zaklyuchit-kontrakty-s-minoborony-uvelichilos--putin-1139541414.html

Количество желающих заключить контракты с Минобороны увеличилось – Путин

Количество желающих заключить контракты с Минобороны увеличилось – Путин - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Количество желающих заключить контракты с Минобороны увеличилось – Путин

Число желающих вступить по контракту в ряды бойцов спецоперации увеличилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании. РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T15:20

2024-08-12T15:20

2024-08-12T15:26

владимир путин (политик)

новости

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

россия

вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Число желающих вступить по контракту в ряды бойцов спецоперации увеличилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании.По его словам, ответом Украине и Западу является единодушная поддержка всех, кто попал в беду, а также поддержка армии и увеличение количества желающих присоединиться к бойцам, которые героически, с оружием в руках защищают Россию.Президент также отметил, что перед Министерством обороны РФ стоит сейчас главная задача – выбить противника с пограничных территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграниц.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Заключившим контракт в зону СВО крымчанам увеличат выплатыВ Крыму установили льготы для участников СВОПринят закон о жилищном обеспечении семей участников СВО

курская область

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2024

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владимир путин (политик), новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, россия, вооруженные силы россии, армия и флот