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Количество желающих заключить контракты с Минобороны увеличилось – Путин
Количество желающих заключить контракты с Минобороны увеличилось – Путин - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Количество желающих заключить контракты с Минобороны увеличилось – Путин
Число желающих вступить по контракту в ряды бойцов спецоперации увеличилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании. РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T15:20
2024-08-12T15:20
2024-08-12T15:26
владимир путин (политик)
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
россия
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Число желающих вступить по контракту в ряды бойцов спецоперации увеличилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании.По его словам, ответом Украине и Западу является единодушная поддержка всех, кто попал в беду, а также поддержка армии и увеличение количества желающих присоединиться к бойцам, которые героически, с оружием в руках защищают Россию.Президент также отметил, что перед Министерством обороны РФ стоит сейчас главная задача – выбить противника с пограничных территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграниц.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Заключившим контракт в зону СВО крымчанам увеличат выплатыВ Крыму установили льготы для участников СВОПринят закон о жилищном обеспечении семей участников СВО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, россия, вооруженные силы россии, армия и флот
Количество желающих заключить контракты с Минобороны увеличилось – Путин
Путин заявил об увеличении числа контрактников в зоне СВО
15:20 12.08.2024 (обновлено: 15:26 12.08.2024)