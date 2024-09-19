https://crimea.ria.ru/20240919/za-leto-zaporozhskuyu-oblast-posetili-100-tysyach-turistov-1140463469.html
За лето Запорожскую область посетили 100 тысяч туристов
За лето Запорожскую область посетили 100 тысяч туристов - РИА Новости Крым, 19.09.2024
За лето Запорожскую область посетили 100 тысяч туристов
Летом Запорожскую область посетили 100 тысяч туристов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T13:03
2024-09-19T13:03
2024-09-19T13:03
евгений балицкий
запорожская область
туризм
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139873606_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_2028ee0fe7f789857b5c356fce59174f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Летом Запорожскую область посетили 100 тысяч туристов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, число работающих объектов увеличилось в пять раз в сравнении с прошлым годом и составляет более 370 объектов размещения.Кроме того, в регионе реализуется инвестиционный проект по созданию современного комплекса модульных некапитальных средств размещения, он будет включать 21 модульный дом, отметил Балицкий."В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" уже выделено 31,5 миллионов рублей, а из бюджета региона – 315 тысяч рублей", - уточнил он.Также продолжается работа по развитию туристической навигации в приморских городах, чтобы маршруты отдыхающих стали удобнее и доступнее, заключил губернатор.Ранее Балицкий сообщал, что минкурортов Запорожской области проработает совместные программы отдыха с крымскими туроператорами. По его словам, базы отдыха сухопутного маршрута войдут в общую стоимость туров.Читайте также на РИА Новости Крым:Для семейного отдыха: что обещают туристам пляжи Азовского моря в ДНРКурорты Азовского моря: в каком направлении их необходимо развиватьНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139873606_97:0:1184:815_1920x0_80_0_0_30160a89c5dff56bfc5a63ce1e56b600.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская область, туризм, новые регионы россии, новости
За лето Запорожскую область посетили 100 тысяч туристов
Летом Запорожскую область посетили 100 тысяч туристов – губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Летом Запорожскую область посетили 100 тысяч туристов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Подвели предварительные итоги туристического сезона: Запорожскую область посетили 100 тысяч туристов, средняя загрузка мест размещения в июне составила 32%, в июле – 60%, в августе – 54%. В осенний период уровень бронирования выше 20%", - написал он в своем Telegram-канале.
По его данным, число работающих объектов увеличилось в пять раз в сравнении с прошлым годом и составляет более 370 объектов размещения.
Кроме того, в регионе реализуется инвестиционный проект по созданию современного комплекса модульных некапитальных средств размещения, он будет включать 21 модульный дом, отметил Балицкий.
"В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" уже выделено 31,5 миллионов рублей, а из бюджета региона – 315 тысяч рублей", - уточнил он.
Также продолжается работа по развитию туристической навигации в приморских городах, чтобы маршруты отдыхающих стали удобнее и доступнее, заключил губернатор.
Ранее Балицкий сообщал, что минкурортов Запорожской области проработает совместные программы отдыха
с крымскими туроператорами. По его словам, базы отдыха сухопутного маршрута войдут в общую стоимость туров.
Читайте также на РИА Новости Крым: