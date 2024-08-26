https://crimea.ria.ru/20240826/krym-i-zaporozhskaya-oblast-razrabotayut-sovmestnye-programmy-otdykha-1139873945.html

Крым и Запорожская область разработают совместные программы отдыха

Крым и Запорожская область разработают совместные программы отдыха - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Крым и Запорожская область разработают совместные программы отдыха

Минкурортов Запорожской области проработает совместные программы отдыха с крымскими туроператорами, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T10:55

2024-08-26T10:55

2024-08-26T10:55

россия

запорожская область

новости

крым

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139873650_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_42249ee2994c4686b78ba17d9d0ef91e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Минкурортов Запорожской области проработает совместные программы отдыха с крымскими туроператорами, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По данным губернатора, за два месяца на курортах Запорожской области отдохнули более 70 тысяч туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и других городов страны. При этом развитие получил транзитный туризм вдоль сухопутного маршрута Ростов – Крым.И добавил, что курортный сезон нынешнего года показал, что "туристическая сфера Запорожской области развивается, и военное положение не стало причиной низкого сезона".Ранее глава Запорожской области Балицкий сообщил, что за первый месяц лета на курортах региона отдохнуло 50 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнесаНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуСто километров дороги в Крым отремонтировали в Херсонской области

россия

запорожская область

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, запорожская область, новости, крым, туризм