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Крым и Запорожская область разработают совместные программы отдыха - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Крым и Запорожская область разработают совместные программы отдыха
Крым и Запорожская область разработают совместные программы отдыха - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Крым и Запорожская область разработают совместные программы отдыха
Минкурортов Запорожской области проработает совместные программы отдыха с крымскими туроператорами, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T10:55
2024-08-26T10:55
россия
запорожская область
новости
крым
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Минкурортов Запорожской области проработает совместные программы отдыха с крымскими туроператорами, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По данным губернатора, за два месяца на курортах Запорожской области отдохнули более 70 тысяч туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и других городов страны. При этом развитие получил транзитный туризм вдоль сухопутного маршрута Ростов – Крым.И добавил, что курортный сезон нынешнего года показал, что "туристическая сфера Запорожской области развивается, и военное положение не стало причиной низкого сезона".Ранее глава Запорожской области Балицкий сообщил, что за первый месяц лета на курортах региона отдохнуло 50 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнесаНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуСто километров дороги в Крым отремонтировали в Херсонской области
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россия, запорожская область, новости, крым, туризм
Крым и Запорожская область разработают совместные программы отдыха

В Запорожской области проработают совместные программы отдыха с туроператорами Крыма

10:55 26.08.2024
 
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоКурортный сезон в Запорожской области
Курортный сезон в Запорожской области
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Минкурортов Запорожской области проработает совместные программы отдыха с крымскими туроператорами, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По данным губернатора, за два месяца на курортах Запорожской области отдохнули более 70 тысяч туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и других городов страны. При этом развитие получил транзитный туризм вдоль сухопутного маршрута Ростов – Крым.
"Поручил Министерству курортов Запорожской области проработать совместные программы с крымскими туроператорами, чтобы базы отдыха сухопутного маршрута вошли в общую стоимость туров", - написал он в своем Telegram-канале.
И добавил, что курортный сезон нынешнего года показал, что "туристическая сфера Запорожской области развивается, и военное положение не стало причиной низкого сезона".
Ранее глава Запорожской области Балицкий сообщил, что за первый месяц лета на курортах региона отдохнуло 50 тысяч человек.
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