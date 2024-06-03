https://crimea.ria.ru/20240603/novye-regiony-poluchat-300-mln-rubley-na-podderzhku-biznesa-1137820351.html
Новые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнеса
Новые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнеса - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Новые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнеса
На программу грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T19:38
2024-06-03T19:38
2024-06-03T19:38
новые регионы россии
михаил мишустин
экономика
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131556344_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_3bd793c386b7a6da5c08022c19192d9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. На программу грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, будет направлено 300 млн рублей до конца 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Выделить в 2024 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 300000 тысяч рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности", - говорится в документе.На гранты могут претендовать предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела, а также организации, оказывающие различные социальные услуги. Размер гранта для конкретной компании определяется специальной конкурсной комиссией. Его максимальная сумма может составлять до 300 тысяч рублей.Средства грантов можно использовать на аренду и ремонт нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки инвалидов и маломобильных граждан, а также на приобретение сырья и расходных материалов для производства продукции.При выделении средств будет учитываться достижение следующего результата - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, которым предоставлена поддержка, должно составлять не менее тысячи единиц.Также подписано распоряжение о выделении средств из резервного фонда Правительства на поддержку льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах. Кредиты в рамках этой программы выдаются по ставке до 10% сроком до трех лет под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.Читайте также на РИА Новости Крым:Что дает Херсонской области свободная экономическая зонаНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуВ Херсонской области построят железную дорогу в Скадовск
новые регионы россии
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131556344_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_c4e26a344bfd3ff2e46c332db3f337b0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы россии, михаил мишустин, экономика, россия, новости
Новые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнеса
Новые регионы получат 300 млн рублей на софинансирование расходов на поддержку бизнеса
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым.
На программу грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, будет направлено 300 млн рублей до конца 2024 года. Соответствующее распоряжение
подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Выделить в 2024 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 300000 тысяч рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности", - говорится в документе.
На гранты могут претендовать предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела, а также организации, оказывающие различные социальные услуги. Размер гранта для конкретной компании определяется специальной конкурсной комиссией. Его максимальная сумма может составлять до 300 тысяч рублей.
Средства грантов можно использовать на аренду и ремонт нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки инвалидов и маломобильных граждан, а также на приобретение сырья и расходных материалов для производства продукции.
При выделении средств будет учитываться достижение следующего результата - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, которым предоставлена поддержка, должно составлять не менее тысячи единиц.
Также подписано распоряжение о выделении средств из резервного фонда Правительства на поддержку льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах. Кредиты в рамках этой программы выдаются по ставке до 10% сроком до трех лет под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.
Читайте также на РИА Новости Крым: