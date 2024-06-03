https://crimea.ria.ru/20240603/novye-regiony-poluchat-300-mln-rubley-na-podderzhku-biznesa-1137820351.html

Новые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнеса

Новые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнеса - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Новые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнеса

На программу грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T19:38

2024-06-03T19:38

2024-06-03T19:38

новые регионы россии

михаил мишустин

экономика

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. На программу грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, будет направлено 300 млн рублей до конца 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Выделить в 2024 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 300000 тысяч рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности", - говорится в документе.На гранты могут претендовать предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела, а также организации, оказывающие различные социальные услуги. Размер гранта для конкретной компании определяется специальной конкурсной комиссией. Его максимальная сумма может составлять до 300 тысяч рублей.Средства грантов можно использовать на аренду и ремонт нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки инвалидов и маломобильных граждан, а также на приобретение сырья и расходных материалов для производства продукции.При выделении средств будет учитываться достижение следующего результата - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, которым предоставлена поддержка, должно составлять не менее тысячи единиц.Также подписано распоряжение о выделении средств из резервного фонда Правительства на поддержку льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах. Кредиты в рамках этой программы выдаются по ставке до 10% сроком до трех лет под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.Читайте также на РИА Новости Крым:Что дает Херсонской области свободная экономическая зонаНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуВ Херсонской области построят железную дорогу в Скадовск

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, михаил мишустин, экономика, россия, новости