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В Херсонской области построят железную дорогу в Скадовск - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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В Херсонской области построят железную дорогу в Скадовск
В Херсонской области построят железную дорогу в Скадовск - РИА Новости Крым, 29.05.2024
В Херсонской области построят железную дорогу в Скадовск
В Херсонской области планируется строительство железнодорожной ветки в Скадовск, что позволит не только существенно увеличить турпоток в курортный город, но и... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T18:07
2024-05-29T17:57
эксклюзивы риа новости крым
скадовск
скадовский морской торговый порт
херсонская область
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
александр дудка
железная дорога
инфраструктура
экономика
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СКАДОВСК, 29 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области планируется строительство железнодорожной ветки в Скадовск, что позволит не только существенно увеличить турпоток в курортный город, но и придать серьезный импульс развитию морского торгового порта. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации Скадовского муниципального округа Александр Дудка.Говоря о перспективах развития морского порта, который сейчас не может полноценно функционировать из-за проведения специальной военной операции и закрытого моря, Дудка отметил, что как только проблемы с безопасностью будут решены, порт сможет принимать суда различных типов, обеспечивать перевалку зерна, удобрений и другой продукции.В порту Скадовска на сегодняшний день восстановлен зерновой погрузочный комплекс. Порт может принимать до двух тысяч тонн грузов в сутки, мощность перевалки составляет порядка 200 тонн в час. Кроме того, планируется добыча и реализация морского песка.Также в планах городских и региональных властей – возрождение ряда предприятий, которые были обанкрочены и разграблены частными собственниками еще при Украине. В их числе консервный завод, занимавшийся производством томатной пасты, зерновых элеваторов, добавил Дудка.Замглавы РЖД Александр Батюк ранее сообщил, что до конца года новые регионы получат 11 миллиардов рублей на восстановление железнодорожной инфраструктуры. В частности планируется восстановить разрушенные депо и контактную сеть, отремонтировать пути. В 2023 году на восстановление и обслуживание железнодорожной инфраструктуры в новых регионах направлено 9,6 млрд рублей.Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года, заявлял ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стало больше продукции из Херсонской области – Россельхознадзор59 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФАльтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%
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скадовск, скадовский морской торговый порт , херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, александр дудка, железная дорога, инфраструктура, экономика
В Херсонской области построят железную дорогу в Скадовск

В Херсонской области планируется строительство железнодорожной ветки в Скадовск – власти

18:07 29.05.2024
 
© РИА Новости КрымЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости Крым
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СКАДОВСК, 29 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области планируется строительство железнодорожной ветки в Скадовск, что позволит не только существенно увеличить турпоток в курортный город, но и придать серьезный импульс развитию морского торгового порта. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации Скадовского муниципального округа Александр Дудка.
"Концепции развития Скадовска предполагает строительство здесь железнодорожной ветки, которая соединит город с основными железными дорогами в регионе. Вопрос сейчас находится на стадии обсуждения. Строительство ветки даст новый толчок развитию морского порта и других объектов промышленности. Кроме того, Скадовск – это еще и курортная зона, и если проложить сюда железную дорогу турпоток увеличится в разы", - сказал градоначальник.
Говоря о перспективах развития морского порта, который сейчас не может полноценно функционировать из-за проведения специальной военной операции и закрытого моря, Дудка отметил, что как только проблемы с безопасностью будут решены, порт сможет принимать суда различных типов, обеспечивать перевалку зерна, удобрений и другой продукции.
"На сегодняшний день фарватер порта рассчитан на суда до трех с половиной тонн, но когда отодвинут линию боевого соприкосновения, мы углубим фарватер, и туда смогут заходить суда с большим водоизмещением. Это в первую очередь перевалка зерна, овощных культур и другой продукции", - уточнил глава администрации.
В порту Скадовска на сегодняшний день восстановлен зерновой погрузочный комплекс. Порт может принимать до двух тысяч тонн грузов в сутки, мощность перевалки составляет порядка 200 тонн в час. Кроме того, планируется добыча и реализация морского песка.
Также в планах городских и региональных властей – возрождение ряда предприятий, которые были обанкрочены и разграблены частными собственниками еще при Украине. В их числе консервный завод, занимавшийся производством томатной пасты, зерновых элеваторов, добавил Дудка.
Замглавы РЖД Александр Батюк ранее сообщил, что до конца года новые регионы получат 11 миллиардов рублей на восстановление железнодорожной инфраструктуры. В частности планируется восстановить разрушенные депо и контактную сеть, отремонтировать пути. В 2023 году на восстановление и обслуживание железнодорожной инфраструктуры в новых регионах направлено 9,6 млрд рублей.
Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года, заявлял ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСкадовскСкадовский морской торговый портХерсонская областьЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымАлександр ДудкаЖелезная дорогаИнфраструктураЭкономика
 
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