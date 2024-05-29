https://crimea.ria.ru/20240529/v-khersonskoy-oblasti-postroyat-zheleznuyu-dorogu-v-skadovsk-1137680228.html

В Херсонской области построят железную дорогу в Скадовск

В Херсонской области построят железную дорогу в Скадовск - РИА Новости Крым, 29.05.2024

В Херсонской области построят железную дорогу в Скадовск

В Херсонской области планируется строительство железнодорожной ветки в Скадовск, что позволит не только существенно увеличить турпоток в курортный город, но и... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T18:07

2024-05-29T18:07

2024-05-29T17:57

эксклюзивы риа новости крым

скадовск

скадовский морской торговый порт

херсонская область

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

александр дудка

железная дорога

инфраструктура

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/12/1128813430_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_251fa7544fb508f893315404b9d2389b.jpg

СКАДОВСК, 29 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области планируется строительство железнодорожной ветки в Скадовск, что позволит не только существенно увеличить турпоток в курортный город, но и придать серьезный импульс развитию морского торгового порта. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации Скадовского муниципального округа Александр Дудка.Говоря о перспективах развития морского порта, который сейчас не может полноценно функционировать из-за проведения специальной военной операции и закрытого моря, Дудка отметил, что как только проблемы с безопасностью будут решены, порт сможет принимать суда различных типов, обеспечивать перевалку зерна, удобрений и другой продукции.В порту Скадовска на сегодняшний день восстановлен зерновой погрузочный комплекс. Порт может принимать до двух тысяч тонн грузов в сутки, мощность перевалки составляет порядка 200 тонн в час. Кроме того, планируется добыча и реализация морского песка.Также в планах городских и региональных властей – возрождение ряда предприятий, которые были обанкрочены и разграблены частными собственниками еще при Украине. В их числе консервный завод, занимавшийся производством томатной пасты, зерновых элеваторов, добавил Дудка.Замглавы РЖД Александр Батюк ранее сообщил, что до конца года новые регионы получат 11 миллиардов рублей на восстановление железнодорожной инфраструктуры. В частности планируется восстановить разрушенные депо и контактную сеть, отремонтировать пути. В 2023 году на восстановление и обслуживание железнодорожной инфраструктуры в новых регионах направлено 9,6 млрд рублей.Кольцевая железная дорога, которая свяжет Ростовскую область с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу текущего года, заявлял ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стало больше продукции из Херсонской области – Россельхознадзор59 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФАльтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%

скадовск

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скадовск, скадовский морской торговый порт , херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, александр дудка, железная дорога, инфраструктура, экономика