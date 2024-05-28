https://crimea.ria.ru/20240528/v-krymu-stalo-bolshe-produktsii-iz-khersonskoy-oblasti--rosselkhoznadzor-1137647932.html

В Крыму стало больше продукции из Херсонской области – Россельхознадзор

В Крыму стало больше продукции из Херсонской области – Россельхознадзор - РИА Новости Крым, 28.05.2024

В Крыму стало больше продукции из Херсонской области – Россельхознадзор

В Крыму стало больше продукции из Херсонской области. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на встрече с председателем правительства РФ... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T11:33

2024-05-28T11:33

2024-05-28T11:33

крым

херсонская область

продукты

экономика

михаил мишустин

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новые регионы россии

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В Крыму стало больше продукции из Херсонской области. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Руководитель Россельхознадзора отметил, что в новых регионах сельхозпроизводителям обеспечивается полный доступ к электронным ветеринарным и фитосанитарным сопроводительным документам. В этих регионах продолжается развитие цифровизации.Михаил Мишустин в ответ подчеркнул важность работы по обеспечению безопасности продукции, которая направляется в новые регионы. Он поручил главе федеральной службы держать выполнение этой задачи на личном контроле.Председатель правительства также напомнил, что в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить производство в АПК на 25%, а экспорт – в полтора раза. И Россельхознадзор играет особую роль в исполнении этого поручения, подчеркнул Мишустин.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский бизнес проявляет живой интерес к Херсонской областиВ Херсоне и Мелитополе открылись магазины с товарами из КрымаВ Крыму заработало представительство Херсонской области

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, херсонская область, продукты, экономика, михаил мишустин, россельхознадзор, новости, новые регионы россии, сельское хозяйство, торговля