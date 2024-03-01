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Крымский бизнес проявляет живой интерес к Херсонской области
Крымский бизнес проявляет живой интерес к Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Крымский бизнес проявляет живой интерес к Херсонской области
Крымские предприниматели проявляют живой интерес к работе в Херсонской области, в особенности в сфере пищевой промышленности. Об этом рассказал директор Фонда... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T19:44
2024-03-01T19:44
2024-03-01T19:44
михаил панченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Крымские предприниматели проявляют живой интерес к работе в Херсонской области, в особенности в сфере пищевой промышленности. Об этом рассказал директор Фонда развития промышленности (ФРП) Херсонской области Михаил Панченко в ходе круглого стола на тему инвестиционного потенциала Херсонщины, прошедшего в Симферополе.В прошлом году ФРП Херсонской области одобрил заявки на получение льготных займов под ставку 1-2% на срок до семи лет на общую сумму около 225 млн рублей. В этом году планируется распределить уже 560 млн рублей."По итогам прошлого года и на начало этого года мы видим, что спрос на льготный капитал среди промышленников Херсонской области, а также предпринимателей всей России превышает наше предложение. Например, в этом году мы должны выдать льготных займов на сумму 560 миллионов рублей, а на сегодняшний день портфель проектов составляет под 2 миллиарда. Промышленный и предпринимательский потенциал нашей территории превышает ресурсы, которыми мы располагаем", – отметил Панченко.Он добавил, что у ФРП региона есть потребность увеличивать свои возможности для выдачи льготных займов. Глава фонда выразил надежду на то, что производственные проекты которые будут превышать лимит в размере 100 млн рублей, будет софинансировать федеральный Фондом развития промышленности.Вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико поддержала стремление предпринимателей региона взаимодействовать с ФРП Херсонской области."У нас есть опыт построения системы поддержки бизнеса, и мы хотим поделиться им с Херсонской областью и его предпринимателями. Обязательно расскажем о практиках, которые есть в Крыму, и программах поддержки бизнеса", - сказала она.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – ПутинКрым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике регионаКак в Крыму снижают цены – глава минпрома республики
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Крымский бизнес проявляет живой интерес к Херсонской области
Бизнес Крыма проявляет интерес к работе на Херсонщине – Фонд развития промышленности
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Крымские предприниматели проявляют живой интерес к работе в Херсонской области, в особенности в сфере пищевой промышленности. Об этом рассказал директор Фонда развития промышленности (ФРП) Херсонской области Михаил Панченко в ходе круглого стола на тему инвестиционного потенциала Херсонщины, прошедшего в Симферополе.
"Крымские предприниматели проявляют живой интерес к работе в Херсонской области. Например, мы можем выдавать льготные займы в пищевой промышленности, чего не могут делать аналогичные фонды в других субъектах РФ. Это уникальная возможность. Наш регион обладает в этой сфере колоссальным потенциалом. Так как у нас с Крымом очень похожие природные условия, климат, подходы к организации переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности в целом, мы надеемся на активное сотрудничество", – сказал Панченко журналистам.
В прошлом году ФРП Херсонской области одобрил заявки на получение льготных займов под ставку 1-2% на срок до семи лет на общую сумму около 225 млн рублей. В этом году планируется распределить уже 560 млн рублей.
"По итогам прошлого года и на начало этого года мы видим, что спрос на льготный капитал среди промышленников Херсонской области, а также предпринимателей всей России превышает наше предложение. Например, в этом году мы должны выдать льготных займов на сумму 560 миллионов рублей, а на сегодняшний день портфель проектов составляет под 2 миллиарда. Промышленный и предпринимательский потенциал нашей территории превышает ресурсы, которыми мы располагаем", – отметил Панченко.
Он добавил, что у ФРП региона есть потребность увеличивать свои возможности для выдачи льготных займов. Глава фонда выразил надежду на то, что производственные проекты которые будут превышать лимит в размере 100 млн рублей, будет софинансировать федеральный Фондом развития промышленности.
Вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико поддержала стремление предпринимателей региона взаимодействовать с ФРП Херсонской области.
"У нас есть опыт построения системы поддержки бизнеса, и мы хотим поделиться им с Херсонской областью и его предпринимателями. Обязательно расскажем о практиках, которые есть в Крыму, и программах поддержки бизнеса", - сказала она.
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