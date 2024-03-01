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Крымский бизнес проявляет живой интерес к Херсонской области

Крымский бизнес проявляет живой интерес к Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Крымский бизнес проявляет живой интерес к Херсонской области

Крымские предприниматели проявляют живой интерес к работе в Херсонской области, в особенности в сфере пищевой промышленности. Об этом рассказал директор Фонда... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T19:44

2024-03-01T19:44

2024-03-01T19:44

михаил панченко

херсонская область

крым

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экономика крыма

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новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Крымские предприниматели проявляют живой интерес к работе в Херсонской области, в особенности в сфере пищевой промышленности. Об этом рассказал директор Фонда развития промышленности (ФРП) Херсонской области Михаил Панченко в ходе круглого стола на тему инвестиционного потенциала Херсонщины, прошедшего в Симферополе.В прошлом году ФРП Херсонской области одобрил заявки на получение льготных займов под ставку 1-2% на срок до семи лет на общую сумму около 225 млн рублей. В этом году планируется распределить уже 560 млн рублей."По итогам прошлого года и на начало этого года мы видим, что спрос на льготный капитал среди промышленников Херсонской области, а также предпринимателей всей России превышает наше предложение. Например, в этом году мы должны выдать льготных займов на сумму 560 миллионов рублей, а на сегодняшний день портфель проектов составляет под 2 миллиарда. Промышленный и предпринимательский потенциал нашей территории превышает ресурсы, которыми мы располагаем", – отметил Панченко.Он добавил, что у ФРП региона есть потребность увеличивать свои возможности для выдачи льготных займов. Глава фонда выразил надежду на то, что производственные проекты которые будут превышать лимит в размере 100 млн рублей, будет софинансировать федеральный Фондом развития промышленности.Вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико поддержала стремление предпринимателей региона взаимодействовать с ФРП Херсонской области."У нас есть опыт построения системы поддержки бизнеса, и мы хотим поделиться им с Херсонской областью и его предпринимателями. Обязательно расскажем о практиках, которые есть в Крыму, и программах поддержки бизнеса", - сказала она.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – ПутинКрым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике регионаКак в Крыму снижают цены – глава минпрома республики

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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