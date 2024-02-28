Рейтинг@Mail.ru
Как в Крыму снижают цены – глава минпрома республики - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240228/kak-v-krymu-snizhayut-tseny--glava-minproma-respubliki-1135290273.html
Как в Крыму снижают цены – глава минпрома республики
Как в Крыму снижают цены – глава минпрома республики - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Как в Крыму снижают цены – глава минпрома республики
В Крыму выявили превышение цен до 70% на 14 видов продовольственных товаров. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым сообщил министр... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T17:51
2024-02-28T18:08
эксклюзивы риа новости крым
анушаван агаджанян
цены в крыму
цены и тарифы
крым
новости крыма
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111603/96/1116039678_0:53:682:436_1920x0_80_0_0_01a0da97b2503867916ac0e0c499563e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму выявили превышение цен до 70% на 14 видов продовольственных товаров. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым сообщил министр промышленной политики республики Анушаван Агаджанян.Ранее глава регионального минпрома в своем Telegram-канале сообщил, что в рамках исполнения поручения главы Крыма Сергея Аксенова по изменению подходов к формированию и проведению мониторингов ценовой ситуации на потребительском рынке республики, подписано соглашение между минпромом Крыма и налоговой службой РК."Основная задача информационного сотрудничества ведомств - повышение эффективности и достоверности мониторинга цен на продовольственную и непродовольственную группу товаров на потребительском рынке республики. Имея данные с контрольно-кассовой техники, мы будем получать достоверную информацию о ценах на социально значимую группу товаров", - написал он.По словам Агаджаняна, сейчас в Крыму работают над снижением цен, "ищут точки соприкосновения с предпринимателями, чтобы выйти на стабилизацию ценовой ситуации"."Согласно постановлению правительства Российской Федерации о допустимости указанных соглашений ведется работа с торговыми сетями, крупными дистрибьюторскими компаниями по заключению соглашения. Благодаря поддержке руководства Республики Крым мы находим точки соприкосновения с предпринимателями для того, чтобы выйти на стабилизацию ценовой ситуации. Хотелось бы отметить, что те данные, которые благодаря коллегам из налоговой службы мы получаем, в режиме реального времени помогают нам отслеживать динамику по ценообразованию в Республике Крым по всем производственным цепочкам от производителя до дистрибьютора, от дистрибьютора до торговой сети", - прокомментировал министр. И добавил, что работа в этом направлении будет продолжена министерством промышленной политики Крыма.Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что возбуждено 10 дел в отношении производителей куриных яиц из-за необоснованно завышенных цен на продукцию.Читайте также на РИА Новости Крым:Хрупкий баланс: как импорт курятины изменит цены на мясо птицы в РоссииФАС рекомендует регионам заключать соглашения о стабилизации цен на яйцаПутин обещал подумать над созданием государственной продуктовой сети
https://crimea.ria.ru/20240228/tseny-na-yaytsa-fas-vozbudila-10-antimonopolnykh-del-1135270413.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111603/96/1116039678_0:0:682:512_1920x0_80_0_0_5af0ca5b5c1e2c516ffa544234a0cf84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анушаван агаджанян, цены в крыму, цены и тарифы, крым, новости крыма, экономика, общество
Как в Крыму снижают цены – глава минпрома республики

В Крыму идет работа над снижением цен на социально значимые виды товаров

17:51 28.02.2024 (обновлено: 18:08 28.02.2024)
 
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму выявили превышение цен до 70% на 14 видов продовольственных товаров. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым сообщил министр промышленной политики республики Анушаван Агаджанян.
"Мы выявили на 14 видов продовольственных товаров превышение до 70%", - сказал Агаджанян, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым о том, как ведется работа по мониторингу цен социально значимые товары в регионе.
Ранее глава регионального минпрома в своем Telegram-канале сообщил, что в рамках исполнения поручения главы Крыма Сергея Аксенова по изменению подходов к формированию и проведению мониторингов ценовой ситуации на потребительском рынке республики, подписано соглашение между минпромом Крыма и налоговой службой РК.
"Основная задача информационного сотрудничества ведомств - повышение эффективности и достоверности мониторинга цен на продовольственную и непродовольственную группу товаров на потребительском рынке республики. Имея данные с контрольно-кассовой техники, мы будем получать достоверную информацию о ценах на социально значимую группу товаров", - написал он.
По словам Агаджаняна, сейчас в Крыму работают над снижением цен, "ищут точки соприкосновения с предпринимателями, чтобы выйти на стабилизацию ценовой ситуации".
"Согласно постановлению правительства Российской Федерации о допустимости указанных соглашений ведется работа с торговыми сетями, крупными дистрибьюторскими компаниями по заключению соглашения. Благодаря поддержке руководства Республики Крым мы находим точки соприкосновения с предпринимателями для того, чтобы выйти на стабилизацию ценовой ситуации. Хотелось бы отметить, что те данные, которые благодаря коллегам из налоговой службы мы получаем, в режиме реального времени помогают нам отслеживать динамику по ценообразованию в Республике Крым по всем производственным цепочкам от производителя до дистрибьютора, от дистрибьютора до торговой сети", - прокомментировал министр.
И добавил, что работа в этом направлении будет продолжена министерством промышленной политики Крыма.
Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что возбуждено 10 дел в отношении производителей куриных яиц из-за необоснованно завышенных цен на продукцию.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Хрупкий баланс: как импорт курятины изменит цены на мясо птицы в России
ФАС рекомендует регионам заключать соглашения о стабилизации цен на яйца
Путин обещал подумать над созданием государственной продуктовой сети
Цены на яйца в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
11:02
Цены на яйца: ФАС возбудила 10 антимонопольных дел
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАнушаван АгаджанянЦены в КрымуЦены и тарифыКрымНовости КрымаЭкономикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:27Владимир Сальдо досрочно проголосовал на выборах президента России
18:47Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи
18:26"Не дождетесь": в Крыму ответили на угрозы членам избирательных комиссий
17:51Как в Крыму снижают цены – глава минпрома республики
17:29Как Крым готовится к выборам президента России
17:10Пластиковая глыба: как работает и развивается уникальный "Крымпласт"
17:05Шойгу приказал ускорить поставки вооружений в войска
16:51Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом
16:43Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории сдадут в 2024 году
16:21Сколько крымчан пожелали проголосовать онлайн на выборах президента
16:08В школе в Ростове-на-Дону разминировали дрон
16:01Реклама на ресурсах иностранных агентов под запретом – принят закон
15:42Приднестровье обратилось к России за помощью
15:37В Евпатории отремонтировали реабилитационный центр для детей-инвалидов
15:31Москва адекватно ответит на военные приготовления ФРГ против России – МИД
15:13Для разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым
15:01В Севастополе в воинских частях и на флоте идут учения
14:53Когда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проект
14:39"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на Украину
14:22Российские военные уничтожили еще 695 боевиков ВСУ и улучшили позиции
Лента новостейМолния