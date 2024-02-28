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Как в Крыму снижают цены – глава минпрома республики
Как в Крыму снижают цены – глава минпрома республики - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Как в Крыму снижают цены – глава минпрома республики
В Крыму выявили превышение цен до 70% на 14 видов продовольственных товаров. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым сообщил министр... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T17:51
2024-02-28T17:51
2024-02-28T18:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму выявили превышение цен до 70% на 14 видов продовольственных товаров. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым сообщил министр промышленной политики республики Анушаван Агаджанян.Ранее глава регионального минпрома в своем Telegram-канале сообщил, что в рамках исполнения поручения главы Крыма Сергея Аксенова по изменению подходов к формированию и проведению мониторингов ценовой ситуации на потребительском рынке республики, подписано соглашение между минпромом Крыма и налоговой службой РК."Основная задача информационного сотрудничества ведомств - повышение эффективности и достоверности мониторинга цен на продовольственную и непродовольственную группу товаров на потребительском рынке республики. Имея данные с контрольно-кассовой техники, мы будем получать достоверную информацию о ценах на социально значимую группу товаров", - написал он.По словам Агаджаняна, сейчас в Крыму работают над снижением цен, "ищут точки соприкосновения с предпринимателями, чтобы выйти на стабилизацию ценовой ситуации"."Согласно постановлению правительства Российской Федерации о допустимости указанных соглашений ведется работа с торговыми сетями, крупными дистрибьюторскими компаниями по заключению соглашения. Благодаря поддержке руководства Республики Крым мы находим точки соприкосновения с предпринимателями для того, чтобы выйти на стабилизацию ценовой ситуации. Хотелось бы отметить, что те данные, которые благодаря коллегам из налоговой службы мы получаем, в режиме реального времени помогают нам отслеживать динамику по ценообразованию в Республике Крым по всем производственным цепочкам от производителя до дистрибьютора, от дистрибьютора до торговой сети", - прокомментировал министр. И добавил, что работа в этом направлении будет продолжена министерством промышленной политики Крыма.Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что возбуждено 10 дел в отношении производителей куриных яиц из-за необоснованно завышенных цен на продукцию.Читайте также на РИА Новости Крым:Хрупкий баланс: как импорт курятины изменит цены на мясо птицы в РоссииФАС рекомендует регионам заключать соглашения о стабилизации цен на яйцаПутин обещал подумать над созданием государственной продуктовой сети
https://crimea.ria.ru/20240228/tseny-na-yaytsa-fas-vozbudila-10-antimonopolnykh-del-1135270413.html
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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анушаван агаджанян, цены в крыму, цены и тарифы, крым, новости крыма, экономика, общество
Как в Крыму снижают цены – глава минпрома республики
В Крыму идет работа над снижением цен на социально значимые виды товаров
17:51 28.02.2024 (обновлено: 18:08 28.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым.
В Крыму выявили превышение цен до 70% на 14 видов продовольственных товаров. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым
сообщил министр промышленной политики республики Анушаван Агаджанян.
"Мы выявили на 14 видов продовольственных товаров превышение до 70%", - сказал Агаджанян, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым о том, как ведется работа по мониторингу цен социально значимые товары в регионе.
Ранее глава регионального минпрома в своем Telegram-канале
сообщил, что в рамках исполнения поручения главы Крыма Сергея Аксенова по изменению подходов к формированию и проведению мониторингов ценовой ситуации на потребительском рынке республики, подписано соглашение между минпромом Крыма и налоговой службой РК.
"Основная задача информационного сотрудничества ведомств - повышение эффективности и достоверности мониторинга цен на продовольственную и непродовольственную группу товаров на потребительском рынке республики. Имея данные с контрольно-кассовой техники, мы будем получать достоверную информацию о ценах на социально значимую группу товаров", - написал он.
По словам Агаджаняна, сейчас в Крыму работают над снижением цен, "ищут точки соприкосновения с предпринимателями, чтобы выйти на стабилизацию ценовой ситуации".
"Согласно постановлению правительства Российской Федерации о допустимости указанных соглашений ведется работа с торговыми сетями, крупными дистрибьюторскими компаниями по заключению соглашения. Благодаря поддержке руководства Республики Крым мы находим точки соприкосновения с предпринимателями для того, чтобы выйти на стабилизацию ценовой ситуации. Хотелось бы отметить, что те данные, которые благодаря коллегам из налоговой службы мы получаем, в режиме реального времени помогают нам отслеживать динамику по ценообразованию в Республике Крым по всем производственным цепочкам от производителя до дистрибьютора, от дистрибьютора до торговой сети", - прокомментировал министр.
И добавил, что работа в этом направлении будет продолжена министерством промышленной политики Крыма.
Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил
, что возбуждено 10 дел в отношении производителей куриных яиц из-за необоснованно завышенных цен на продукцию.
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