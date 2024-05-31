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Что дает Херсонской области свободная экономическая зона
Что дает Херсонской области свободная экономическая зона - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Что дает Херсонской области свободная экономическая зона
Действующий в Херсонской области режим свободной экономической зоны на сегодняшний день уже позволил привлечь в экономику региона более 30 миллионов рублей... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T12:40
2024-05-31T12:40
2024-05-31T12:42
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жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
херсонская область
свободная экономическая зона (сэз)
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новые регионы россии
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эрвин мусаев
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ГЕНИЧЕСК, 31 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Действующий в Херсонской области режим свободной экономической зоны на сегодняшний день уже позволил привлечь в экономику региона более 30 миллионов рублей прямых инвестиций и создать свыше 100 рабочих мест. Об этом РИА Новости Крым сообщил и.о. министра экономического развития Херсонщины Эрвин Мусаев.По словам Мусаева, в настоящий момент в рамках СЭЗ на территории области уже реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе в сферах производства молочной продукции и хлебобулочных изделий, растениеводства, строительства дорог и благоустройства территории, разработки мероприятий по модернизации парка сельхозтехники, а также в сфере производства радиоэлектронных приборов.Глава ведомства отметил, что в регионе созданы равные условия реализации инвестиционных проектов как для отечественного бизнеса, так и для потенциальных иностранных инвесторов."Что касается интереса потенциальных инвесторов, конечно, он есть. Прорабатываются потенциальные проекты в сферах сельского хозяйства, жилищного строительства. Процесс запуска масштабных проектов не быстрый. К сожалению, есть и препятствия в этом процессе, сейчас мы проходим процессы становления органов местного самоуправления, еще не до конца решены имущественные вопросы, по некоторым вопросам необходимо улучшение институциональной среды", – добавил Мусаев.Президент России Владимир Путин подписал указ о создании СЭЗ на территории новых регионов в июне 2023 года. Этот режим действует до 2050 года и устанавливает особый льготный режим осуществления предпринимательской и иной деятельности для бизнеса.В частности, в Херсонской области, в рамках СЭЗ налог на прибыль составляет от 0% до 13,5%, страховые взносы – 7,6 %. Также действует нулевая ставка налога на имущество и землю.Как отметил и.о. министра экономического развития региона, участники СЭЗ Херсонщины вправе воспользоваться таможенной процедурой "свободная таможенная зона". Согласно этой процедуре, товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин и налогов. В рамках зоны можно осуществлять такие процедуры, как импорт, экспорт, переработка, хранение и транспортировка товаров.Кроме того, в рамках СЭЗ применяются особенности землепользования и градостроительной деятельности. Так, земельные участки, которые нужны резидентам для реализации проектов, передаются им в аренду без проведения торгов.Читайте также на РИА Новости Крым:59 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФВ Запорожской области восстановят добычу железной рудыКакие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ
херсонская область
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жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, херсонская область, свободная экономическая зона (сэз), экономика, новые регионы россии, новости, эрвин мусаев
Что дает Херсонской области свободная экономическая зона
СЭЗ в Херсонской области уже позволила привлечь в экономику свыше 30 млн рублей инвестиций
12:40 31.05.2024 (обновлено: 12:42 31.05.2024) ГЕНИЧЕСК, 31 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Действующий в Херсонской области режим свободной экономической зоны на сегодняшний день уже позволил привлечь в экономику региона более 30 миллионов рублей прямых инвестиций и создать свыше 100 рабочих мест. Об этом РИА Новости Крым
сообщил и.о. министра экономического развития Херсонщины Эрвин Мусаев.
"Свободная экономическая зона в настоящий момент позволила уже создать свыше 100 новых рабочих мест, привлечь в экономику области прямых инвестиций свыше 30 миллионов рублей, а также позволит привлечь в бюджет области свыше 170 миллионов рублей налоговых поступлений. И это только действующие проекты, не считая проектов, которые находятся на рассмотрении", - сказал руководитель ведомства.
По словам Мусаева, в настоящий момент в рамках СЭЗ на территории области уже реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе в сферах производства молочной продукции и хлебобулочных изделий, растениеводства, строительства дорог и благоустройства территории, разработки мероприятий по модернизации парка сельхозтехники, а также в сфере производства радиоэлектронных приборов.
Глава ведомства отметил, что в регионе созданы равные условия реализации инвестиционных проектов как для отечественного бизнеса, так и для потенциальных иностранных инвесторов.
"Что касается интереса потенциальных инвесторов, конечно, он есть. Прорабатываются потенциальные проекты в сферах сельского хозяйства, жилищного строительства. Процесс запуска масштабных проектов не быстрый. К сожалению, есть и препятствия в этом процессе, сейчас мы проходим процессы становления органов местного самоуправления, еще не до конца решены имущественные вопросы, по некоторым вопросам необходимо улучшение институциональной среды", – добавил Мусаев.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании СЭЗ на территории новых регионов в июне 2023 года. Этот режим действует до 2050 года и устанавливает особый льготный режим осуществления предпринимательской и иной деятельности для бизнеса.
В частности, в Херсонской области, в рамках СЭЗ налог на прибыль составляет от 0% до 13,5%, страховые взносы – 7,6 %. Также действует нулевая ставка налога на имущество и землю.
Как отметил и.о. министра экономического развития региона, участники СЭЗ Херсонщины вправе воспользоваться таможенной процедурой "свободная таможенная зона". Согласно этой процедуре, товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин и налогов. В рамках зоны можно осуществлять такие процедуры, как импорт, экспорт, переработка, хранение и транспортировка товаров.
Кроме того, в рамках СЭЗ применяются особенности землепользования и градостроительной деятельности. Так, земельные участки, которые нужны резидентам для реализации проектов, передаются им в аренду без проведения торгов.
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