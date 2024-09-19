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РНКБ: выросло число заявок на образовательные кредиты с господдержкой - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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РНКБ: выросло число заявок на образовательные кредиты с господдержкой
РНКБ: выросло число заявок на образовательные кредиты с господдержкой - РИА Новости Крым, 19.09.2024
РНКБ: выросло число заявок на образовательные кредиты с господдержкой
Летом 2024 года банк РНКБ принял более 2 тысяч заявок на образовательные кредиты с господдержкой, за год популярность кредита выросла вдвое — в 2023 году заявку РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T12:57
2024-09-19T12:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Летом 2024 года банк РНКБ принял более 2 тысяч заявок на образовательные кредиты с господдержкой, за год популярность кредита выросла вдвое — в 2023 году заявку подавали порядка одной тысячи человек, сообщает пресс-служба кредитной организации.Чаще всего кредит с господдержкой брали будущие юристы, прокуроры, экономисты, врачи и управленцы.Более 65% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные — для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах.Средний возраст заемщиков — 20 лет, самому старшему — 57 лет, младшему — 15 лет. Соотношение заемщиков — мужчин и женщин примерно одинаковое — 46% и 54%, соответственно.Средний чек образовательного кредита с государственной поддержкой составил 556 тысяч рублей.
https://crimea.ria.ru/20240823/rnkb-predstavil-promezhutochnye-itogi-obema-kreditovaniya-v-krymu-1139823337.html
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рнкб (пао), банк, кредит, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе
РНКБ: выросло число заявок на образовательные кредиты с господдержкой

РНКБ: выросло число заявок на образовательные кредиты с господдержкой

12:57 19.09.2024
 
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Летом 2024 года банк РНКБ принял более 2 тысяч заявок на образовательные кредиты с господдержкой, за год популярность кредита выросла вдвое — в 2023 году заявку подавали порядка одной тысячи человек, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Чаще всего кредит с господдержкой брали будущие юристы, прокуроры, экономисты, врачи и управленцы.
Более 65% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные — для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах.
В топ образовательных учреждений, на обучение в которых клиенты РНКБ оформляют кредиты, вошли Севастопольский государственный университет, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Российский государственный университет правосудия, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина и Кубанский государственный университет.
Средний возраст заемщиков — 20 лет, самому старшему — 57 лет, младшему — 15 лет. Соотношение заемщиков — мужчин и женщин примерно одинаковое — 46% и 54%, соответственно.
Средний чек образовательного кредита с государственной поддержкой составил 556 тысяч рублей.
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